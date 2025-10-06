ETV Bharat / technology

व्हॉट्सॲप स्टेटस रिडिझाईन : इन्स्टाग्रामसारखा अनुभव आणि क्विक-शेअर फीचर - अहवाल

व्हॉट्सॲप आपल्या स्टेटस वैशिष्ट्याला इन्स्टाग्रामसारखं नवीन लेआउट आणि क्विक-शेअर बटणे देत आहे, ज्यामुळं iOS वापरकर्त्यांना फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर स्टेटस शेअर करणं सोपं होईल.

WhatsApp Status Redesign
व्हॉट्सॲप (WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 12:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : व्हॉट्सॲप आपल्या स्टेटस वैशिष्ट्याला इन्स्टाग्रामच्या स्टोरीजसारखं आकर्षक बनवण्यासाठी नवीन रिडिझाईन करत आहे. WABetaInfo नुसार, iOS साठी व्हॉट्सॲपच्या नवीनतम बीटा आवृत्तीत क्विक-शेअर बटणे समाविष्ट करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर स्टेटस थेट शेअर करणं सोपं होईल. यापूर्वी अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असलेलं हे वैशिष्ट्य आता iOS वापरकर्त्यांनाही मिळणार आहे, ज्यामुळं मेटाच्या सर्व अॅप्सवर एकसमान अनुभव मिळेल. सध्या हे रिडिझाईन आणि क्विक-शेअर वैशिष्ट्य मर्यादित बीटा टेस्टरसाठी उपलब्ध आहे, पण लवकरच सर्व वापरकर्त्यांसाठी रोलआउट होण्याची अपेक्षा आहे.

इन्स्टाग्राम-प्रेरित स्टेटस लेआउट
नवीन स्टेटस पेज इन्स्टाग्राम स्टोरीजपासून प्रेरणा घेते, ज्यामध्ये छोटे पण लक्षवेधी बदल दिसतात. उदाहरणार्थ, स्टेटसचे दृश्य गणना (व्ह्यू काउंट) आता स्क्रीनच्या डाव्या बाजूला दिसेल, जे इन्स्टाग्रामच्या लेआउटसारखं आहे. हा बदल मेटाच्या विविध ॲप्स वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी एकसमान अनुभव प्रदान करेल. यामुळं स्टेटस अपडेट्स पाहणं आणि व्यवस्थापित करणं अधिक सोपं आणि आकर्षक होईल.

क्रॉस-प्लॅटफॉर्म शेअरिंग
या अपडेटमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे क्विक-शेअर बटणे. यापूर्वी स्टेटस शेअर करण्यासाठी व्ह्यूअर्स लिस्टमधून जावं लागत असं, पण आता फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामचे आयकॉन्स थेट स्टेटस अपडेटखाली दिसतील, ज्यामुळं एका टॅपने शेअरिंग शक्य होईल. वापरकर्त्यांना त्यांचे स्टेटस इन्स्टाग्राम, फेसबुक किंवा दोन्हीवर मॅन्युअली शेअर करण्याचा पर्याय आहे, ज्यामुळं त्यांना पूर्ण नियंत्रण मिळतं.

व्हॉट्सॲप खातं फेसबुकला जोडावं लागणार
हे वैशिष्ट्य वापरण्यासाठी वापरकर्त्यांना त्यांचं व्हॉट्सॲप खातं मेटाच्या अकाउंट्सला जोडावं लागेल, जे मेटाच्या ॲप्समधील एकत्रित अनुभवांचं केंद्र आहे. यामुळं क्रॉस-पोस्टिंग सोपं होईल, तसंच वापरकर्त्यांना त्यांच्या लिंक्ड खात्यांवर पारदर्शकता आणि नियंत्रण मिळेल. WABetaInfo नुसार, व्हॉट्सॲपची गोपनीयता धोरणे बदललेली नाहीत. खाते जोडणे ऐच्छिक आहे, आणि सर्व मेसेजेस आणि कॉल्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शननं सुरक्षित राहतील.

हे वाचलंत का :

  1. व्हॉट्सॲपवर अनचाहे मेसेजपासून कायमची मुक्ती; काय आहे युजरनेम रिझर्व्ह फीचर
  2. व्हॉट्सॲपवर आता एआय चॅट वॉलपेपर्स: अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी नवीन फीचर
  3. व्हॉट्सॲपवर जाहिरातींची सुरुवात; मेटासाठी नवीन कमाईचा मार्ग

For All Latest Updates

TAGGED:

WHATSAPP STATUS REDESIGNव्हॉट्सॲप स्टेटस रिडिझाईनINSTAGRAMव्हॉट्सॲपWHATSAPP STATUS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.