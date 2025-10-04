व्हॉट्सॲपवर अनचाहे मेसेजपासून कायमची मुक्ती; काय आहे युजरनेम रिझर्व्ह फीचर
व्हॉट्सॲपचं युजरनेम रिझर्व्ह फीचर अँड्रॉइड वापरकर्त्यांना नको असलेल्या मेसेजपासून मुक्ती देईल.
Published : October 4, 2025 at 7:00 PM IST
हैदराबाद : व्हॉट्सॲप आपल्या अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी एक अतिशय उपयुक्त फीचर आणत आहे, ज्यामुळं तुम्हाला नको असलेल्या मेसेजपासून मुक्ती मिळणार आहे. या नवीन फीचरचं नाव आहे 'युजरनेम रिझर्व्ह फीचर'. या फीचरच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांना त्यांच्या युजरनेमद्वारे कोण त्यांच्याशी संपर्क साधू शकेल यावर अधिक नियंत्रण मिळेल. व्हॉट्सॲपवर बर्याच काळापासून अशा फीचरची चर्चा होती, ज्यामुळं युजरनेम पिन सेट करून अनावश्यक मेसेज कमी करता येतील. आता असं दिसतं की, व्हॉट्सॲपनं आपल्या अँड्रॉइड ॲपवर युजरनेम रिझर्व्ह फीचरची चाचणी सुरू केली आहे आणि लवकरच हे फीचर रोलआउट होण्याच्या मार्गावर आहे. चला, या फीचरबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...
युजरनेम रिझर्व्ह फीचर कसं काम करेल?
व्हॉट्सॲपच्या नवीन फीचर्सचा मागोवा घेणारी वेबसाइट WABetaInfo नुसार, युजरनेम रिझर्व्ह फीचर अँड्रॉइडसाठी व्हॉट्सॲपच्या बीटा आवृत्ती 2.25.28.12 मध्ये दिसलं आहे. हे फीचर अद्याप सर्वांसाठी उपलब्ध नाही, परंतु भविष्यातील आवृत्तीमध्ये रिलीज होण्यासाठी तयारी सुरू आहे. व्हॉट्सॲपच्या सेटिंग्जमधील प्रोफाइल टॅब अंतर्गत युजरनेम रिझर्व्ह करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. वापरकर्ते या पर्यायाद्वारे त्यांचं युजरनेम राखीव ठेवू शकतील.
हे फीचर व्हॉट्सॲपवर युजरनेम सेट करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. यामध्ये 'युजरनेम की' नावाचा पर्याय देखील असेल, ज्यामुळं तुमच्याशी संपर्क साधणाऱ्या व्यक्तींची संख्या मर्यादित होईल आणि नको असलेले मेसेज कमी होतील. केवळ ज्या व्यक्तींकडं तुमच्या युजरनेमसह युजरनेम की असेल, तेच तुम्हाला मेसेज पाठवू शकतील. यामुळं तुमच्या गोपनीयतेचं संरक्षण होईल आणि तुमचा फोन नंबर सार्वजनिक होण्याचा धोका कमी होईल.
कोणाला मेसेज पाठवता येईल?
या फीचरमुळं वापरकर्त्यांना युजरनेमद्वारे कोण त्यांच्याशी संपर्क साधू शकेल यावर अधिक नियंत्रण मिळेल. युजरनेम की ही गोपनीयतेची अतिरिक्त थर म्हणून काम करेल. जरी कोणाला तुमचं युजरनेम माहित असेल, तरीही त्यांच्याकडं युजरनेम की नसेल तर ते तुम्हाला मेसेज पाठवू शकणार नाहीत. युजरनेम की सक्रिय करण्यासाठी प्रथम युजरनेम निवडावं लागेल, जे तुमचा फोन नंबर उघड होण्यापासून वाचवेल.
युजरनेम रिझर्व्ह करण्याचे फायदे
युजरनेम रिझर्व्ह फीचरमुळं वापरकर्त्यांना त्यांचं आवडतं युजरनेम आधीच निवडता येईल, ज्यामुळं इतरांनी ते घेण्याचा धोका कमी होईल. हे फीचर हळूहळू रोलआउट होत असल्यानं, युजरनेम रिझर्व्ह करणे निष्पक्ष रोलआउट सुनिश्चित करेल. WABetaInfo नुसार, युजरनेम सेट करण्यात काही निर्बंध असतील. उदाहरणार्थ, युजरनेम 'www' नं सुरू होऊ शकत नाही, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला अधिकृत वेबसाइटचा भास होऊ नये. तसंच, युजरनेममध्ये किमान एक अक्षर असणे आवश्यक आहे आणि त्यात संख्या (0-9), पूर्णविराम आणि अंडरस्कोर यांसारखी विशिष्ट चिन्हे समाविष्ट असू शकतात.
रोलआउट आणि उपलब्धता
सध्या हे फीचर विकासाच्या टप्प्यात आहे आणि बीटा टेस्टर्ससाठी देखील उपलब्ध नाही. येत्या काही आठवड्यांत मोठ्या प्रमाणावर चाचणीसाठी हे फीचर रिलीज होऊ शकतं. या फीचरमुळं व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांना अधिक सुरक्षित आणि वैयक्तिक अनुभव मिळेल, ज्यामुळं नको असलेलेल मेसेज कमी होऊन गोपनीयता वाढेल.
