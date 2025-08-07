Essay Contest 2025

व्हॉट्सॲपचं नवे सेफ्टी ओव्हरव्ह्यू टूल : सायबर फसवणुकीविरुद्ध मोठं पाऊल - SAFETY OVERVIEW TOOL

व्हॉट्सॲपनं 'सेफ्टी ओव्हरव्ह्यू' टूल लॉंच केलंय, जे अनोळखी गटात जोडल्यास सूचना देतं. मेटानं या सायबर फसवणुकीविरुद्ध कारवाईत 68 लाख खाती बंद केली.

Published : August 7, 2025 at 3:26 PM IST

हैदराबाद : व्हॉट्सॲपनं आपल्या वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी 'सेफ्टी ओव्हरव्ह्यू' नावाचं नवं फीचर लॉंच केलं आहे. या फिचरद्वारे, एखाद्या अज्ञात व्यक्तीनं तुम्हाला अनोळखी गटात (ग्रुपमध्ये) जोडल्यास तुम्हाला त्वरित सूचना मिळेल. मेटा या मूळ कंपनीसह व्हॉट्सॲपनं सायबर फसवणुकीविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू केली असून, 2025 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत 68 लाख फसव्या खात्यांवर बंदी घातली आहे. हे साधन आणि इतर उपाययोजनांमुळं वापरकर्त्यांना सुरक्षित अनुभव मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

व्हॉट्सॲपनं वापरकर्त्यांना सायबर फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी 'सेफ्टी ओव्हरव्ह्यू' हे नवं साधन सादर केलं आहे. हे साधन विशेषतः अनोळखी व्यक्तींद्वारे गटात जोडलं जाणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलं आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती, जी तुमच्या संपर्क यादीत नाही, तुम्हाला नव्या गटात जोडते, तेव्हा हे साधन तुम्हाला त्या गटाची माहिती आणि सुरक्षिततेच्या टिप्स दाखवते. यामुळं वापरकर्त्यांना गटात सामील होण्यापूर्वी त्याबाबत माहिती मिळते आणि ते गट सोडण्याचा किंवा पुढे जाण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. गटाच्या सूचना त्या व्यक्तीनं गटात राहण्याचा निर्णय घेईपर्यंत म्यूट राहतील, ज्यामुळं अनावश्यक त्रास टाळला जाईल.

या साधनाव्यतिरिक्त, व्हॉट्सॲप अनोळखी व्यक्तींशी संदेशवहन सुरू करताना अधिक संदर्भ देण्याच्या मार्गांचा शोध घेत आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना संदेश पाठवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख आणि त्याच्या हेतूबाबत अधिक माहिती मिळेल, ज्यामुळं फसवणुकीचा धोका कमी होईल. मेटानं सांगितलं की, सायबर गुन्हेगार अनेकदा दक्षिण-पूर्व आशियातील फसवणूक केंद्रांमधून काम करतात. या केंद्रांद्वारे फसव्या नोकरीच्या ऑफर, प्रेमाच्या सापळ्यांपासून ते क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणुकीच्या बनावट योजनांपर्यंत अनेक प्रकारच्या फसवणुकी केल्या जातात.

2025 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत, व्हॉट्सॲप आणि मेटाच्या सुरक्षा पथकांनी 68 लाख फसव्या खात्यांवर बंदी घातली. यापैकी अनेक खाती सक्रिय होण्यापूर्वीच शोधली गेली आणि काढून टाकली गेली. यासाठी प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि समन्वित कारवाईचा वापर करण्यात आला. उदाहरणार्थ, कंबोडियातील एका फसवणूक केंद्राचा पर्दाफाश करण्यासाठी व्हॉट्सॲप, मेटा आणि ओपनएआय यांनी एकत्र काम केलं. या केंद्रानं ChatGPT चा वापर करून फसव्या संदेश तयार केले, ज्यात बनावट लाइक्ससाठी पैसे देणे, स्कूटर भाड्याच्या पिरॅमिड योजनेत सामील करणे किंवा क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणुकीच्या नावाखाली पैसे उकळणे यासारख्या युक्त्या होत्या. या फसवणुकीत वापरकर्त्यांना प्रथम व्हॉट्सॲपवर संदेश पाठवले जात, त्यानंतर त्यांना टेलिग्रामवर हलवले जाईल, जिथं त्यांना टिकटॉक व्हिडिओ लाइक करण्यासारखी कामं दिली जात. यानंतर, बनावट कमाई दाखवून त्यांना क्रिप्टो खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगितलं जात होतं.

व्हॉट्सॲपनं वापरकर्त्यांना सावध राहण्याचं आवाहन केलं आहे. संशयास्पद संदेशांना त्वरित ब्लॉक करणे, व्हॉट्सॲपच्या अधिकृत ॲपचा वापर करणे, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करणे आणि अनोळखी कॉल्स म्यूट करण्यासारख्या सुविधांचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय, मेटानं वापरकर्त्यांना "पॉज, क्वेश्चन, आणि व्हेरिफाय" या त्रिसूत्रीचा अवलंब करण्यास सांगितलं आहे.

व्हॉट्सॲपच 'सेफ्टी ओव्हरव्ह्यू' साधन आणि फसव्या खात्यांवरील बंदी हे डिजिटल सुरक्षिततेकडं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. वापरकर्त्यांनी सतर्क राहून आणि उपलब्ध साधनांचा वापर करून स्वतःचं संरक्षण करावं, जेणेकरून सायबर फसवणुकीपासून बचाव होईल.

