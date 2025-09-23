व्हॉट्सॲपचं everyone म्यूट फीचर आणि Ask Meta AI शॉर्टकट फीचर सादर
व्हॉट्सॲपनं अँड्रॉइडसाठी “@everyone” म्यूट फीचर आणि iOS साठी “Ask Meta AI” शॉर्टकट फीचर सादर केलं.
Published : September 23, 2025 at 4:43 PM IST
हैदराबाद : व्हॉट्सॲप आपल्या युजर्ससाठी सतत नवीन आणि उपयुक्त फीचर्स आणत आहे. अलीकडेच, WABetaInfo च्या अहवालानुसार, व्हॉट्सॲपनं अँड्रॉइड आणि iOS युजर्ससाठी दोन नवीन फीचर्सवर काम सुरू केलं आहे. अँड्रॉइड बीटा आवृत्ती (व्हर्जन 2.25.27.1) मध्ये युजर्सना ग्रुप चॅटमधील “@everyone” मेंशन म्यूट करण्याची सुविधा मिळणार आहे, ज्यामुळं अनावश्यक नोटिफिकेशन्स कमी होऊन युजर्सचा अनुभव अधिक सुलभ होईल. दुसरीकडं, iOS युजर्ससाठी “Ask Meta AI” शॉर्टकट आणलं जात आहे, ज्यामुळे युजर्स थेट चॅटमधून Meta AI शी संवाद साधू शकतील. या दोन्ही फीचर्समुळं व्हॉट्सॲपचा वापर अधिक सोयीस्कर आणि वैयक्तिक होणार आहे.
व्हॉट्सॲप नवीन अपडेट्स
व्हॉट्सॲपच्या नवीन अपडेट्समुळं युजर्सना त्यांच्या नोटिफिकेशन्स आणि चॅट अनुभवावर अधिक नियंत्रण मिळणार आहे. पहिल्या फीचरनुसार, अँड्रॉइड बीटा आवृत्तीमध्ये “@everyone” मेंशन म्यूट करण्याची सुविधा उपलब्ध होत आहे. हे फीचर ग्रुप चॅटमध्ये सर्व सदस्यांना एकाच वेळी सूचना देण्यासाठी उपयुक्त ठरतं. हे फीचर सर्वसामान्य युजर्ससाठी डिझाइन केलं आहे, ज्यामुळं ग्रुप अॅडमिनशिवाय इतर सदस्यही सर्वांना सूचना देऊ शकतात.
@everyone
मात्र, या फीचरचा अतिवापर झाल्यास युजर्सना सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्समुळं त्रास होऊ शकतो. यामुळं काही युजर्सना हे फीचर स्पॅमसारखे वाटू शकते. आतापर्यंत अॅडमिन्सना या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी होती, परंतु युजर्सना स्वतःच्या नोटिफिकेशन्सवर नियंत्रण ठेवण्याचा पर्याय नव्हता. नवीन अपडेटमुळं युजर्स आता “@everyone” मेंशनसह ग्रुप नोटिफिकेशन्स म्यूट करू शकतील. विशेष म्हणजे, युजर्सना आपल्या गरजेनुसार निवड करता येईल. ग्रुप म्यूट केल्यानंतरही “@everyone” मेंशन सक्रिय ठेवू शकतात किंवा पूर्णपणे बंद करू शकतात.
Ask Meta AI
दुसऱ्या फीचरबद्दल बोलायचं झालं तर, iOS बीटा आवृत्तीमध्ये “Ask Meta AI” शॉर्टकट सादर केला जात आहे. या फीचरमुळं युजर्स थेट चॅटमधील मेसेजच्या मेन्यूमधून Meta AI शी संवाद साधू शकतील. यापूर्वी युजर्सना मेसेज फॉरवर्ड करून Meta AI ला प्रश्न विचारावे लागत होते, परंतु आता हे शॉर्टकट मेसेज निवडल्यानंतर थेट Meta AI ला कोट करेल आणि युजर्स त्यांच्या प्रश्नांचा किंवा संदर्भाचा समावेश करू शकतील. उदाहरणार्थ, युजर्स एखाद्या गोंधळात टाकणाऱ्या मेसेजचं स्पष्टीकरण मागू शकतात, बातमीच्या सत्यतेची पडताळणी करू शकतात किंवा शेअर केलेल्या माहितीचा संदर्भ समजावून घेऊ शकतात. हे फीचर युजर्सना पूर्ण नियंत्रण देतं, कारण मेसेज Meta AI ला पाठवण्यापूर्वी युजर्सला पुष्टीकरण करावं लागेल. हे फीचर सध्या iOS बीटा युजर्ससाठी उपलब्ध आहे आणि येत्या काही आठवड्यांत अधिक युजर्सना मिळेल. व्हॉट्सॲपच्या या नवीन फीचर्समुळं युजर्सचा अनुभव अधिक वैयक्तिक आणि नियंत्रित होईल, ज्यामुळं ग्रुप चॅट्समधील गोंधळ कमी होईल आणि Meta AI चा वापर अधिक सोपा होईल.
हे वाचलंत का :