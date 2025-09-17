ETV Bharat / technology

WhatsApp Business Summit 2025: व्हॉट्सॲप बिझनेस नवीन वैशिष्ट्यांसह व्यवसायांना सशक्त करणार

व्हॉट्सॲप बिझनेस नवीन वैशिष्ट्यांसह व्यवसायांना सशक्त करणार करणार आहे. यासाठी व्हॉट्सॲपनं पेमेंट सुविधा, इन-ऍप कॉलिंग, बिझनेस एआय आणि स्टेटस टॅबवर नविन वैशिष्ट्यांची घोषणा केलीय.

WhatsApp Business Summit 2025
अरुण श्रीनिवास (WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मेटानं मंगळवारी व्हॉट्सॲप बिझनेसवर लक्ष केंद्रित करत, व्यवसायांना ग्राहकांशी जोडण्यासाठी आणि त्यांची कामगिरी अधिक चांगली करण्यासाठी नवीन वैशिष्ट्यांच्या घोषणा केली. भारतातील मेटाचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण श्रीनिवास यांनी सांगितलं की, "व्हॉट्सॲपच्या नवीन साधनांमुळं व्यवसायांना अधिक चांगला परतावा (ROI) मिळणार असून ग्राहकांशी वैयक्तिक आणि सखोल संबंध प्रस्थापित होतील. याचा फायदा व्यावसाय वाढीला होईल".

व्हॉट्सॲप बिझनेस ॲप
व्हॉट्सॲप बिझनेस ॲपवर पेमेंट सुविधा, इन-ऍप कॉलिंग, बिझनेस एआय आणि स्टेटस टॅबवर अधिक व्यवसाय आणि चॅनेल शोधण्याची (search) क्षमता यासारख्या प्रमुख वैशिष्ट्यांची घोषणा करण्यात आली. भारतात व्हॉट्सॲप हे दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलं आहे. लोक याचा उपयोग एकमेकांशी जोडलेले (connect) राहण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी, शिक्षणासाठी आणि आवश्यक सेवा मिळवण्यासाठी करतात. लाखो भारतीय व्हॉट्सॲपद्वारे तिकिटे खरेदी करतात, मेट्रो पास रिचार्ज करतात आणि युटिलिटी बिलांचे पेमेंट करतात. अरुण श्रीनिवास यांनी सांगितलं की, प्रत्येक राज्यात आवश्यक सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करण्याची गरज आहे. यासाठी मेटा अनेक राज्य सरकारांशी भागीदारी करत आहे, जेणेकरून नागरिकांना सार्वजनिक सेवा सहज मिळू शकतील.

क्यूआर कोड शेअर
लहान व्यवसायांसाठी व्हॉट्सॲप बिझनेस ॲपवर आता एका टॅपद्वारे क्यूआर कोड शेअर करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीच्या पेमेंट पद्धतीनं त्वरित पेमेंट करता येते. यामुळं लहान व्यवसायांना विक्री जलद पूर्ण करण्यास मदत होईल. तसंच, मोठ्या व्यवसायांसाठी इन-ऍप कॉलिंग सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळं ग्राहक एका टॅपवर थेट व्यवसायाशी संपर्क साधू शकतात किंवा व्यवसायाकडून कॉल प्राप्त करू शकतात. ही सुविधा विशेषतः अडचणीच्या प्रश्नांसाठी उपयुक्त आहे. लवकरच व्हॉट्सॲप व्यवसायांना व्हॉइस मेसेज पाठवण्याची आणि व्हिडिओ कॉलिंगची सुविधा देणार आहे, ज्याचा उपयोग टेलिहेल्थ अपॉइंटमेंट्ससारख्या सेवांसाठी होऊ शकतो.

जगभरात 1.5 अब्ज वापकर्ते
व्हॉट्सॲपचे अपडेट्स टॅब दररोज जगभरात 1.5 अब्ज लोक वापरतात. यावर व्यवसाय आणि क्रिएटर्ससाठी स्टेटस जाहिराती, प्रोमोटेड चॅनेल आणि चॅनेल सबस्क्रिप्शनद्वारे वाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मारुती सुझुकी, एअर इंडिया आणि फ्लिपकार्टसारखी ब्रँड्स स्टेटस जाहिराती वापरत आहेत, आणि भारतीय वापरकर्त्यांना लवकरच या जाहिराती दिसतील. जिओ हॉटस्टारसारख्या लोकप्रिय चॅनेलनी प्रोमोटेड चॅनेल सुविधेचा वापर सुरू केला आहे. या सुविधा पुढील काही महिन्यांत हळूहळू रोल आउट केल्या जातील आणि त्या व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि इनबॉक्सपासून स्वतंत्र राहतील.

सार्वजनिक सेवा सहज उपलब्ध
व्हॉट्सॲप बिझनेस नागरिकांना सेवा जवळ आणण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. कांतार 2025 अहवालानुसार, भारतात 91 टक्के ऑनलाइन प्रौढ व्यक्ती आठवड्यातून किमान एकदा व्यवसायांशी चॅट करतात. ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूसारखी राज्ये व्हॉट्सॲपचा वापर करून नागरिकांना सार्वजनिक सेवा सहज उपलब्ध करत आहेत.

हे वाचलंत का :

  1. ॲपल लवकरच 10 नवीन उत्पादनं लॉंच करणार - अहवाल
  2. UPI वर रोख पैसे काढण्याची सुविधा; आरबीआयकडं मागितली परवानगी
  3. UPI व्यवहारांची मर्यादा वाढली: काही श्रेणींसाठी आता 10 लाखांपर्यंत पेमेंट शक्य

For All Latest Updates

TAGGED:

WHATSAPP BUSINESS SUMMIT 2025WHATSAPP BUSINESS SUMMITव्हॉट्सॲप बिझनेस ॲपWHATSAPP BUSINESS APPWHATSAPP BUSINESS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.