Explainer : काय आहे इस्रोचा ह्युमनॉइड व्योममित्रा रोबोट? गगनयान मोहिमेत करणार महत्वाचं काम
ISRO चा पहिला मानवसदृश व्योममित्रा रोबोट डिसेंबर 2025 मध्ये गगनयान मोहिमेत सहभागी होतोय. हा रोबोट नेमका काय आहे? तो कसं काम करतो? चला जाणून घेऊया...
Published : October 12, 2025 at 6:32 AM IST
हैदराबाद : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) डिसेंबर 2025 मध्ये व्योममित्रा, पहिला मानवसदृश रोबोट, गगनयान मोहिमेच्या मानवरहित चाचणी उड्डाणात पाठवणार आहे. ‘व्योम’ (अंतराळ) आणि ‘मित्र’ (मित्र) या नावानं ओळखला जाणारा हा रोबोट अंतराळवीरांना सहाय्य करेल आणि अंतराळयान प्रणालींची चाचणी घेईल, यामुळं भारताच्या मानवी अंतराळ मोहिमेची पायरी मजबूत होईल.
'Vyommitra', the humanoid for #Gaganyaan unveiled; This prototype of humanoid will go as trial before Gaganyaan goes with Astronauts @isro pic.twitter.com/77qpeE7SUw— DD News (@DDNewslive) January 22, 2020
काय आहे व्योममित्रा रोबोट?
व्योममित्रा हा ISRO नं विकसित केलेला मानवसदृश रोबोट आहे, जो मानवी अंतराळ मोहिमांमध्ये अंतराळवीरांना सहाय्य करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. त्याचं नाव संस्कृतमधील ‘व्योम’ (अंतराळ) आणि ‘मित्र’ (मित्र) या शब्दांपासून आला आहे, ज्याचा अर्थ ‘अंतराळातील मित्र’, असा होतो. 2020 मध्ये पहिल्यांदा हा रोबोट सादर करण्यात आला तो. हा रोबट हुबेहूब मानवी चेहरा, आवाज आणि हावभाव करतो. तो इंग्रजी आणि हिंदीत संवाद साधू शकतो, नियंत्रण पॅनल्स हाताळू शकतो आणि आपण दिलेल्या आज्ञांना प्रतिसाद देऊ शकतो. ISRO नं व्योममित्राला अंतराळात मानवी वर्तनाचे अनुकरण करण्यासाठी विकसित केलं आहे, ज्यामुळं अंतराळवीरांना पाठवण्यापूर्वी अंतराळयान प्रणालींची चाचणी घेण्यास मदत होईल. यात सेन्सर्स, आवाज ओळख सॉफ्टवेअर आणि मर्यादित निर्णयक्षमता आहे, ज्यामुळं तो तांत्रिक आणि संवादात्मक कार्ये स्वायत्तपणे करू शकतो.
"व्योममित्रा प्रकल्प प्रगतीच्या टप्प्यात आहे. यावर्षी डिसेंबर 2025 मध्ये पहिल्या मानवरहित उड्डाणात हा रोबोट सहभागी होईल, त्यानंतर 2026 मध्ये आणखी दोन चाचणी मोहिमा होतील. या मोहिमा यशस्वी झाल्यास, भारत 2027 च्या सुरुवातीला आपल्या अंतराळवीरांना निम्न-पृथ्वी कक्षेत पाठवण्याची योजना आखत आहे".- ISRO प्रमुख व्ही. नारायणन
गगनयान मोहिमेत व्योममित्रा काय करेल?
व्योममित्रा 2027 मध्ये होणाऱ्या मानवयुक्त उड्डाणापूर्वी ISRO च्या पहिल्या मानवरहित गगनयान मोहिमेत भाग घेईल. या मोहिमेत, व्योममित्रा नियंत्रण पॅनल्स हाताळेल, केबिनमधील तापमान, आर्द्रता आणि ऑक्सिजन पातळी यासारखे पर्यावरणीय मापदंड तपासेल आणि ISRO च्या नियंत्रण केंद्राला रिअल-टाइम डेटा पाठवेल. हा रोबोट मानवी हालचाली आणि शारीरिक प्रतिसादांचं अनुकरण करेल, ज्यामुळे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणात अंतराळयान प्रणालींचं वर्तन समजण्यास मदत होईल. भविष्यातील अंतराळवीरांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विश्वासार्हतेसाठी व्योममित्राची मदत महत्वपूर्ण ठरेल.
व्योममित्रा कसं कार्य करतो?
व्योममित्र यांत्रिक अचूकता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं एक उत्तम संयोजन आहे. तो आवाज ओळखू शकतो,तंत्रज्ञानानं उपकरणे ओळखू शकतो. हा रोबोट साधे निर्णय घेऊ शकतो आणि प्रोग्राम केलेली कार्ये मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पूर्ण करू शकतो. दीर्घकालीन मोहिमांवर, जेव्हा पृथ्वीशी त्वरित संवाद शक्य नसेल, तेव्हा अशी स्वायत्तता उपयुक्त ठरेल.
गगनयान मोहिम
व्योममित्रा हा ISRO नं विकसित केलेला अर्ध-मानवसदृश, स्त्रीसदृश रोबोट आहे, जो गगनयान मोहिमेच्या मानवरहित चाचणी उड्डाणांवर ‘अंतराळातील मित्र’ म्हणून कार्य करेल. त्याचं नाव ‘व्योम’ (अंतराळ) आणि ‘मित्र’ यापासून आलं आहे. हा रोबोट मानवी कार्यांचे अनुकरण करेल आणि अंतराळयान प्रणालींची विश्वासार्हता सुनिश्चित करेल.
व्योममित्रा रोबोटची वैशिष्ट्ये
- अर्ध-मानवसदृश डिझाइन: व्योममित्रामध्ये डोके, धड आणि हात आहेत, परंतु पाय नाहीत, ज्यामुळे तो हलका आणि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणासाठी योग्य आहे.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संवाद: यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आवाज ओळख आणि सेन्सर्स आहेत, ज्यामुळे तो इंग्रजी आणि हिंदीत संवाद साधू शकतो.
- टिकाऊपणा: उष्णता-प्रतिरोधक, हलक्या वजनाच्या अॅल्युमिनियम मिश्र धातुपासून बनलेला, हा रोबोट प्रक्षेपणादरम्यानच्या दाब आणि कंपनांना तोंड देऊ शकतो.
- मानवसदृश अनुकरण: मानवी चेहर्यावरील हावभाव आणि हातवारे यांचं तो अनुकरण करतो, ज्यामुळं अंतराळयानाशी संवाद सुलभ होतो.
- मर्यादित निर्णयक्षमता: याची कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉड्यूल नियमित घटना किंवा अनपेक्षित बदलांना प्रतिसाद देण्यासाठी मर्यादित निर्णयक्षमता प्रदान करते.
गगनयान मोहिमेतील व्योममित्राची भूमिका
मानवयुक्त मोहिमेपूर्वी, व्योममित्रा डिसेंबर 2025 मध्ये G1 मानवरहित उड्डाणात सहभागी होईल. या मोहिमेत तो खालील कार्ये करेल:
- नियंत्रणे हाताळणे: क्रू कॅप्सूलमधील स्विच पॅनल्स हाताळण्यासारखी महत्त्वपूर्ण कार्ये करेल.
- पर्यावरण तपासणी: केबिनमधील तापमान, आर्द्रता आणि ऑक्सिजन पातळी यासारखे मापदंड तपासेल.
- मानवी प्रतिसादांचे अनुकरण: अंतराळ प्रवासाच्या परिस्थितीत मानवी प्रतिसादांचे अनुकरण करेल, ज्यामुळे प्रणालींची प्रतिक्रिया समजण्यास मदत होईल.
- डेटा पाठवणे:अंतराळयानाच्या कामगिरीचा आणि पर्यावरणीय डेटाचा रिअल-टाइम अहवाल ISRO च्या नियंत्रण केंद्राला पाठवेल.
मानवी अंतराळ उड्डाणांसाठी महत्त्व:
- सुरक्षा प्रणालींची पडताळणी: व्योममित्रा मानवाचे ‘प्रतिनिधी’ म्हणून कार्य करून जीवन समर्थन प्रणाली आणि इतर तंत्रज्ञानाची जोखीम-मुक्त चाचणी करेल.
- महत्त्वपूर्ण डेटा संकलन: रेडिएशन, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण आणि अंतराळयान प्रणालींवरील डेटा मानवी अंतराळवीरांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
- प्राणी चाचण्यांना पर्याय: प्राण्यांऐवजी मानवसदृश रोबोटचा वापर केल्यानं मानवी शरीर अंतराळात कसं प्रतिसाद देतं याची चांगली माहिती मिळेल.
- भविष्यातील उपयोग: व्योममित्राचे तंत्रज्ञान भविष्यातील ग्रहीय रोव्हर्स, चंद्र, मंगळ ग्रहावरील निवासस्थाने किंवा दीर्घ अंतराळ मोहिमांसाठी उपयुक्त ठरू शकतं.
