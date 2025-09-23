ETV Bharat / technology

फेसबुक डेटिंगमध्ये नवीन AI सहाय्यक आणि वैशिष्ट्ये, तरुणांसाठी मेटाची नवीन पावलं

फेसबुकनं डेटिंग सेवेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित दोन नवीन वैशिष्ट्ये सादर केलीय. जाणून घ्या काय आहे डेटिंग सहाय्यक आणि 'मीट क्यूट' (Meet Cute) वैशिष्ट्ये.....

Facebook Dating Assistant and 'Meet Cute'
फेसबुक डेटिंगमध्ये नवीन AI वैशिष्ट्ये (Facebook)
हैदराबाद : मेटानं आपल्या फेसबुक डेटिंग सेवेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित दोन नवीन वैशिष्ट्ये - डेटिंग सहाय्यक आणि 'मीट क्यूट' सादर केली आहेत. ही वैशिष्ट्ये विशेषतः कॅनडा आणि अमेरिकेतील तरुणांसाठी 'स्वाइप थकवा' कमी करण्याच्या उद्देशानं आणली गेली आहेत. मेटाच्या मते, ही नवीन साधनं वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडी-निवडींनुसार योग्य जोडीदार शोधण्यात आणि पहिल्या भेटीपर्यंत जलद पोहोचण्यात मदत करतील. फेसबुक डेटिंगच्या या नवीन अपग्रेड्समुळं डेटिंगचा अनुभव अधिक सोपा, मजेदार आणि विनामूल्य राहील, असं मेटानं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

फेसबुक डेटिंग
फेसबुक डेटिंग ही मेटाच्या फेसबुक सोशल मीडिया ॲपमधील एक सेवा आहे, जी तरुणांना त्यांच्यासाठी योग्य जोडीदार शोधण्यासाठी मदत करतं. मेटानं नुकतंच या सेवेमध्ये दोन नवीन AI-आधारित वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना 'स्वाइप थकवा' टाळता येईल आणि डेटिंगचा अनुभव अधिक आनंददायक होईल. या वैशिष्ट्यांमध्ये डेटिंग सहाय्यक आणि 'मीट क्यूट' यांचा समावेश आहे.

डेटिंग सहाय्यक: काय आहे खास?
मेटानुसार, डेटिंग सहाय्यक हे फेसबुक डेटिंगमधील एक चॅट सहाय्यक आहे, जे वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडी आणि प्राधान्यांनुसार वैयक्तिकृत मदत प्रदान करतं. हे सहाय्यक पारंपरिक वैशिष्ट्यांपलीकडे जाऊन, उंची किंवा शिक्षण यासारख्या सामान्य निकषांऐवजी अधिक विशिष्ट आणि सानुकूलित शोध पर्याय उपलब्ध करून देतं. वापरकर्त्यांनं टाकलेल्या प्रॉम्प्टनुसार ते माहिती शोधू शकतं. याशिवाय, हे सहाय्यक डेटिंगसाठी नवीन कल्पना सुचवू शकते किंवा वापरकर्त्याचे प्रोफाइल अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी मार्गदर्शन करू शकतं. मेटानं सांगितलं की, हे वैशिष्ट्य कॅनडा आणि अमेरिकेत टप्प्याटप्प्यानं रोल आउट केलं जाईल.

मीट क्यूट: ऑनलाइन डेटिंगला नवीन आयाम
'मीट क्यूट' हे आणखी एक नवीन वैशिष्ट्य आहे, जे ऑनलाइन डेटिंगमधील अनिर्णय दूर करते. या वैशिष्ट्याद्वारे, वापरकर्त्यांना त्यांच्या सानुकूलित मॅचिंग अल्गोरिदमद्वारे आपोआप मॅचेस सुचवलं जातात. वापरकर्त्यांना मॅचशी चॅट करण्याचा किंवा नकार देण्याचा पर्याय आहे. मेटानं सांगितलं की, हे वैशिष्ट्य सतत स्वाइपिंगला कंटाळलेल्या आणि आपल्या नेहमीच्या डेटिंग पर्यायांच्या पूलचा विस्तार करू इच्छिणाऱ्यांसाठी आदर्श आहे. 'मीट क्यूट'द्वारे मॅचेस सध्या साप्ताहिक आधारावर सुचवले जातील, परंतु भविष्यात याची वारंवारिता वाढवण्याचा विचार आहे. वापरकर्ते इच्छेनुसार या वैशिष्ट्यापासून बाहेर पडू शकतात.

फेसबुक डेटिंगचा वापर किती?
मेटाच्या मते, दरमहा लाखो तरुण (18-29 वयोगटातील) कॅनडा आणि अमेरिकेत फेसबुक डेटिंग प्रोफाइल तयार करतात. या व्यासपीठावरील मॅचेस गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी वाढले आहेत. मेटानं म्हटलं आहे की, या नवीन वैशिष्ट्यांमुळं 'स्वाइप थकवा' कमी होईल आणि डेटिंगचा अनुभव अधिक सोपा आणि मजेदार होईल. मेटाची ही नवीन वैशिष्ट्ये फेसबुक डेटिंगला अधिक आधुनिक आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. डेटिंग सहाय्यक आणि 'मीट क्यूट' यांसारख्या AI-आधारित साधनांमुळं तरुणांना त्यांच्या आवडींनुसार जोडीदार शोधणं सोपं होईल आणि डेटिंगचा अनुभव अधिक आकर्षक होईल.

