हैदराबाद : लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी यांनी त्यांच्या पहिल्या स्टार्टअप, AI Fiesta ची घोषणा केली आहे. हा एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे, जो भारतीय वापरकर्त्यांसाठी खास डिझाइन केला आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना एकाच सब्सक्रिप्शनद्वारे अनेक प्रीमियम AI मॉडेल्सचा वापर करता येणार आहे. AI Fiesta मध्ये Gemini 2.5 Pro, Grok 4, ChatGPT 5, Claude Sonnet 4 यासारख्या उच्च-स्तरीय AI मॉडेल्सचा समावेश आहे. हा प्लॅटफॉर्म वैयक्तिक AI सब्सक्रिप्शन्सच्या तुलनेत कमी किमतीत उपलब्ध आहे, ज्यामुळं प्रगत AI साधनं सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत. ध्रुव राठी यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरील माहितीपूर्ण व्हिडिओद्वारे AI Fiesta ची ओळख करून दिली, ज्यामध्ये त्यांनी या स्टार्टअपमागील प्रेरणा आणि उद्देश स्पष्ट केलाय.
एकत्रित AI प्लॅटफॉर्म
ध्रुव राठी यांनी सांगितलं की, AI Fiesta ची संकल्पना दोन प्रमुख समस्यांवरून आली आहे. एक म्हणजे उच्च किंमत आणि एआयचा वेगवेगळा वापर. राठी यांच्या मते, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok यासारख्या AI मॉडेल्सची खरी शक्ती त्यांच्या सशुल्क आवृत्त्यांमध्ये आहे, परंतु या आवृत्त्या सामान्य माणसासाठी खूप महाग आहेत. या मॉडेल्सच्या सशुल्क आवृत्त्यांची किंमत सुमारे 20 डॉलर प्रति महिना (अंदाजे 1,700 रुपये) पासून सुरू होते. यामुळं बहुतेक लोक फक्त या साधनांच्या मोफत आवृत्त्यांचा वापर करतात, ज्या मर्यादित आणि कमी दर्जाच्या असतात. "मोफत आवृत्त्या खूप मर्यादित असतात आणि बऱ्याचदा चुकीची उत्तरे देतात," असं राठी यांनी सांगितलं.
दुसरी समस्या म्हणजे AI मॉडेल्सचा विखुरलेला वापर. प्रत्येक AI मॉडेल वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्कृष्ट आहे, जसं की ChatGPT लेखनासाठी, Gemini संशोधनासाठी आणि Claude विश्लेषणासाठी. या सर्व मॉडेल्सचा पूर्ण वापर करण्यासाठी वापरकर्त्यांना प्रत्येकाचे स्वतंत्र सब्सक्रिप्शन घ्यावं लागतं, ज्याची एकत्रित किंमत सुमारे 110 डॉलर (10,000 रुपये) प्रति महिना आहे. याशिवाय, वापरकर्त्यांना प्रत्येक मॉडेल स्वतंत्रपणे वापरावे लागतं, ज्यामुळं वेळ आणि मेहनत वाया जाते.
AI Fiesta या समस्यांचे निराकरण करतं. या प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्ते एकाच इंटरफेसमध्ये ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Grok 4, Perplexity AI Pro, Claude Sonnet 4 आणि DeepSeek यासारख्या मॉडेल्सशी संवाद साधू शकतात. वापरकर्ते त्यांना हवे असलेले मॉडेल्स निवडू शकतात आणि एक प्रश्न विचारल्यावर सर्व निवडलेल्या मॉडेल्सकडून उत्तरे मिळवू शकतात. याशिवाय, यामध्ये इमेज जनरेशन आणि ऑडिओ ट्रान्सक्रिप्शनसारख्या सुविधाही आहेत. दरमहा 4 लाख टोकन्सचा सपोर्ट यामध्ये आहे, जो बहुतांश व्यावसायिक आणि वैयक्तिक गरजांसाठी पुरेसा आहे.
AI Fiesta सब्सक्रिप्शन
AI Fiesta ची किंमत फक्त 999 रुपये प्रति महिना तसंच 9,999 रुपये वार्षिक आहे, जी वैयक्तिक AI सब्सक्रिप्शन्सच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. उदाहरणार्थ, ChatGPT Plus ची किंमत 1,999 रुपये प्रति महिना आहे. राठी यांनी यामागील तांत्रिक कारणे सांगितलं की, हे प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि भविष्यात आणखी वैशिष्ट्ये जोडली जातील. याशिवाय, सब्सक्रिप्शनसह 3,000 हून अधिक प्रॉम्प्ट्स असलेले AI प्रॉम्प्ट बुक (किंमत 5,000 रुपये) आणि राठी यांच्या कम्युनिटी आणि त्रैमासिक वेबिनार्समध्ये प्रवेश मिळतो. AI Fiesta हे भारतीय वापरकर्त्यांसाठी एक क्रांतिकारी प्लॅटफॉर्म आहे, जे प्रीमियम AI मॉडेल्सला परवडणारे आणि सुलभ बनवते. ध्रुव राठी यांच्या या उपक्रमानं AI तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक समावेशक आणि कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे वाचलंत का :