इस्रोच्या गगनयान मोहिमेत अंतराळात जाणार 'व्योमित्र रोबोट'
भारत डिसेंबर 2025 मध्ये इतिहास रचणार आहे. ISRO ची 'व्योममित्रा', पहिली मानवसदृश रोबोट, गगनयान मोहिमेत अंतराळात जाऊन मानवी अंतराळ प्रवासाला दिशा देईल.
Published : October 6, 2025 at 11:52 AM IST
हैदराबाद : भारत येत्या डिसेंबर 2025 मध्ये अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक कामगिरी करणार आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) आपल्या पहिल्या मानवसदृश रोबोट, 'व्योममित्रा'ला अंतराळात पाठवणार आहे. ही रोबोट गगनयान या भारताच्या पहिल्या मानवी अंतराळ मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. 'व्योममित्रा' हे नाव संस्कृतमधील 'व्योम' (अंतराळ) आणि 'मित्र' (मित्र) या शब्दांपासून तयार झालं आहे, ज्याचा अर्थ आहे 'अंतराळातील मित्र'. ही मानवसदृश रोबोट अंतराळवीरांसाठी बुद्धिमान आणि मैत्रीपूर्ण सहकारी म्हणून काम करेल, ज्यामुळं भारताच्या अंतराळ संशोधनाला एक नवी दिशा मिळेल.
'Vyommitra', the humanoid for #Gaganyaan unveiled; This prototype of humanoid will go as trial before Gaganyaan goes with Astronauts @isro pic.twitter.com/77qpeE7SUw— DD News (@DDNewslive) January 22, 2020
व्योममित्रा
'व्योममित्रा' हे केवळ एक यांत्रिक उपकरण नाही, तर ते एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं युक्त अर्ध-मानवसदृश रोबोट आहे. 2020 मध्ये ISRO नं तिची ओळख करून दिली. तिच्यामध्ये प्रगत सेन्सर्स, आवाज ओळखण्याची प्रणाली आणि निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. गगनयान मोहिमेच्या आधीच्या चाचणी उड्डाणांमध्ये ती महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ही मोहीम भारताच्या पहिल्या मानवी अंतराळ प्रवासाला मार्ग मोकळा करेल.
व्योममित्रा गगनयान मोहिमेत काय करेल?
गगनयान मोहिमेअंतर्गत, व्योममित्रा विविध जबाबदाऱ्या पार पाडेल. ती अंतराळ यानातील नियंत्रण पॅनेल्स हाताळेल, ग्राउंड स्टेशनशी संवाद साधेल आणि केबिनमधील तापमान, आर्द्रता आणि ऑक्सिजन पातळी यांसारख्या पर्यावरणीय मापदंडांचे निरीक्षण करेल. याशिवाय, ती स्विच ऑपरेशन्स आणि सिस्टम तपासणी करेल, तसेच रिअल-टाइम स्टेटस अपडेट्स देईल. तिच्या सेन्सर्सद्वारे ती मानवी शारीरिक प्रतिक्रियांचे अनुकरण करेल, ज्यामुळं भविष्यातील मानवी मोहिमांसाठी यानाच्या प्रणालींची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता तपासता येईल.
व्योममित्रा कशी कार्य करते?
व्योममित्रा ही कार्यक्षमता आणि परिचिततेचा समतोल साधणारी आहे. ती इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत मानवी बोलण्याला समजू शकते आणि त्याला प्रतिसाद देऊ शकते. ती मानवी हावभावांचे अनुकरण करते, ज्यामध्ये डोके आणि हात-पायांच्या हालचालींचा समावेश आहे. तिची दृष्टी-आधारित तंत्रज्ञानाद्वारे ती नियंत्रण पॅनेल्स ओळखते आणि ISRO च्या प्रोग्रामनुसार स्वायत्तपणे किंवा मिशन नियंत्रण केंद्रासोबत समन्वयाने कार्य करते. तिची कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉड्यूल तिला नियमित घटना किंवा असामान्य परिस्थितींवर प्रतिक्रिया देण्यास सक्षम करते, जे दीर्घकालीन अंतराळ मोहिमांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
विकास आणि भविष्य
ISRO चे प्रमुख व्ही. नारायणन यांनी गेल्या महिन्यात सांगितलं की, व्योममित्रा प्रकल्प प्रगत टप्प्यात आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये पहिली मानवरहित मोहीम व्योममित्रासह पार पडेल. यशस्वी झाल्यास, पुढील वर्षी आणखी दोन मानवरहित मोहिमा होतील. भारत 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत आपल्या अंतराळवीरांना अंतराळात पाठवेल. व्योममित्रा ही केवळ एक रोबोट नाही, तर ती भारताच्या स्वदेशी अंतराळ तंत्रज्ञानाचं प्रतीक आहे. तिचं तंत्रज्ञान भविष्यात उपग्रह, ग्रहीय रोव्हर्स आणि चंद्रावरील निवासस्थानांसाठी वापरलं जाऊ शकतं. ती अंतराळवीरांना जटिल देखभाल आणि संशोधन कार्यात मदत करू शकते.
