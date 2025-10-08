व्होडाफोन आयडियानं लॉंच केलं ‘व्हीआय प्रोटेक्ट’ - स्पॅम आणि सायबर धोक्यांविरुद्ध एआय-आधारित सुरक्षा
व्होडाफोन आयडियानं IMC 2025 मध्ये ‘व्हीआय प्रोटेक्ट’ लॉंच केलं. एआय-आधारित ही उपाययोजना स्पॅम, फसवणूक आणि सायबर धोक्यांपासून ग्राहकांचं संरक्षण करेल.
Published : October 8, 2025 at 5:09 PM IST
हैदराबाद : व्होडाफोन आयडिया (व्हीआय) नं बुधवारी, इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2025 (IMC 2025) मध्ये ‘व्हीआय प्रोटेक्ट’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)-आधारित उपाययोजना जाहीर केली. ही उपाययोजना ग्राहक, नेटवर्क आणि उद्योगांसाठी स्पॅम, फसवणूक आणि सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. यामध्ये दोन प्रमुख उपायांचा समावेश आहे: एआय-आधारित व्हॉइस स्पॅम डिटेक्शन सिस्टम आणि सायबर डिफेन्स अँड इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम. हे उपाय व्हीआयच्या नेटवर्क आणि उद्योग संचालनाला सायबर धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासह, ग्राहकांना रिअल-टाइम संरक्षण प्रदान करतात.
व्हीआय प्रोटेक्ट
व्हीआय प्रोटेक्ट हा एक सर्वसमावेशक उपक्रम आहे जो ग्राहक, नेटवर्क आणि उद्योगांना स्पॅम, फसवणूक आणि सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी एकाच ठिकाणी काम करतो. यामध्ये दोन प्रमुख उपाययोजना समाविष्ट आहेत: व्हॉइस स्पॅम डिटेक्शन सिस्टम आणि एआय-आधारित सायबर डिफेन्स अँड इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम. या उपाययोजनांमुळं व्हीआयनं सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे.
व्हीआय व्हॉइस स्पॅम डिटेक्शन सिस्टम कसं काम करतं?
व्हीआयचे व्हॉइस स्पॅम डिटेक्शन सिस्टम एआय मॉडेल्स, वेब क्रॉलर्स आणि ग्राहकांच्या अभिप्रायाचा वापर करून रिअल-टाइममध्ये स्पॅम आणि फसव्या कॉल्स ओळखतं आणि त्यांना फ्लॅग करतं. जेव्हा एखादा संशयास्पद नंबर व्हीआय वापरकर्त्याला कॉल करतो, तेव्हा कॉल स्क्रीनवर ‘सस्पेक्टेड स्पॅम’ असा अलर्ट दिसतो, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना कॉल उचलण्यापूर्वी माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतो. तृतीय-पक्ष कॉलर आयडी ॲप्सच्या विपरीत, ही सुविधा व्हीआयच्या नेटवर्कमध्ये थेट समाकलित केलेली आहे. याशिवाय, ही सिस्टम फसव्या मजकूर संदेशांचा शोध घेते आणि आंतरराष्ट्रीय कॉल्ससाठी इंटरनॅशनल कॉलिंग डिस्प्ले सुविधा प्रदान करतं, ज्यामुळं खरे आंतरराष्ट्रीय कॉल्स ओळखणे सोपं होतं. व्हीआयच्या डीएनएस, एसएमएस आणि व्हॉइस गेटवेमध्ये समाकलित केलेली एआय-आधारित थ्रेट ॲनालिसिस सिस्टम धोक्यांचे नमुने विश्लेषित करतं.
व्हीआय सायबर डिफेन्स अँड इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम
व्हीआय प्रोटेक्ट अंतर्गत, व्हीआयनं आपलं कोअर नेटवर्क आणि उद्योग संचालन सुरक्षित ठेवण्यासाठी एआय-आधारित सायबर डिफेन्स अँड इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम सुरू केलं आहे. हे सिस्टम एजेंटिक आणि जनरेटिव्ह एआय मॉडेल्सचा वापर करतं, जे सायबर धोके एका तासापेक्षा कमी वेळेत शोधतं, आणि त्यांना निष्प्रभ करतं. व्हीआयचा दावा आहे की, ही सिस्टम खोटे सकारात्मक (फॉल्स पॉझिटिव्ह) परिणाम कमी करते. यात पाच टप्प्यांचा बहुस्तरीय संरक्षण यंत्रणा आहे: ॲनॉमली डिटेक्शन, कॉन्टेक्स्ट्युअलायझेशन आणि कॅटेगोरायझेशन, इंटरफेस इंजिन एजेंट, सजेस्टिव्ह इंटेलिजन्स आणि ह्युमन व्हॅलिडेशन. व्हीआयनं लवकरच ही प्रगत संरक्षण सुविधा आपल्या उद्योग ग्राहकांसाठी विस्तारित करण्याची योजना जाहीर केली आहे.
व्हीआयच्या भविष्यातील योजना
व्हीआयच्या सुरक्षा यंत्रणेनं आतापर्यंत 600 दशलक्षाहून अधिक स्पॅम आणि फसवणूक कॉल्स आणि संदेशांना फ्लॅग केलं आहे. कंपनी लवकरच रिअल-टाइम युआरएल प्रोटेक्शन सुविधा सादर करणार आहे, जी संशयास्पद लिंक्स स्कॅन करून फिशिंग हल्ले आणि मालवेअरला प्लॅग करण्याची शक्यता आहे.
