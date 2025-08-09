Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

VLF Mobster स्कूटर भारतात 25 सप्टेंबरला होणार लाँच, मोटोहॉसचा पहिला ICE स्कूटर - VLF MOBSTER LAUNCH

मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर 25 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतात लाँच होणार आहे. ही पहिली ICE स्कूटर कोल्हापूरमध्ये KAW व्हेलोस मोटर्ससह असेंबल होईल.

VLF Mobster scooter
मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर (VLF)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2025 at 10:09 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : इटालियन ब्रँड मोटोहॉसनं भारतात आपल्या नव्या VLF Mobster स्कूटरच्या लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. ही स्पोर्टी स्कूटर 25 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. मोटोहॉसचा हा भारतातील दुसरा स्कूटर आहे, यापूर्वी टेनिस इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच झाली होती. विशेष म्हणजे, VLF Mobster ही मोटोहॉसची भारतातील पहिली ICE (इंटरनल कम्बशन इंजिन) स्कूटर असेल. कोल्हापूर येथे KAW व्हेलोस मोटर्स (KVM) सोबतच्या सामरिक भागीदारीअंतर्गत ही स्कूटर स्थानिक पातळीवर असेंबल केली जाईल. ही स्कूटर बोल्ड डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्सहस भारतीय बाजारात लॉंच होण्यास सज्ज आहे.

VLF Mobster scooter
मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर (VLF)

VLF Mobster डिझाइन
VLF Mobster स्कूटर आपल्या आकर्षक आणि शक्तिशाली डिझाइनमुळं बाजारात वेगळी ओळख निर्माण करणार आहे. या स्कूटरमध्ये ट्विन-हेडलॅम्प सेटअपसह मस्क्युलर सिल्हूट आहे, जे भारतीय बाजारातील इतर स्कूटरपेक्षा वेगळे आहे. याशिवाय, स्कूटरच्या सिंगल-पीस सीटसोबत युनिकली डिझाइन केलेले साइड पॅनल त्याच्या आकर्षक लूकला आणखी खुलवते. या स्कूटरचा रुंद हँडलबार स्ट्रीट बाइकप्रमाणे आहे, ज्यामुळं रायडिंगचा अनुभव अधिक उत्कृष्ट होतो. डिझाइनसोबतच, या स्कूटरमध्ये अनेक प्रीमियम फीचर्स आहेत, ज्यामुळं ती बाजारात प्रीमियम पर्याय म्हणून उदयास येईल.

VLF Mobster scooter
मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर (VLF)

VLF Mobster फिचर
VLF Mobster मध्ये डिस्क ब्रेक सिस्टम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रिअर ड्युअल शॉक ॲब्जॉर्बर्स आणि 12 इंचांचे ॲलॉय व्हील्स आहेत. यामध्ये पुढील बाजूस 120-सेक्शन टायर आणि मागील बाजूस 130-सेक्शन टायर आहे, जे स्कूटरला स्थिरता आणि आकर्षक लूक प्रदान करतं. या स्कूटरचं फीचर्सही तितकंच प्रभावी आहेत. यात 5 इंचांचा फुली डिजिटल कलर TFT डिस्प्ले आहे, जो मोबाइल स्क्रीन मिररिंगला सपोर्ट करतो. याशिवाय, यात USB चार्जिंग पोर्ट, स्विचेबल ड्युअल-चॅनल ABS आणि लाइव्ह डॅशकॅम फंक्शनॅलिटी आहे. भारतीय रस्त्यांवर नेव्हिगेशनसाठी लाइव्ह डॅशकॅम विशेष उपयोगी ठरेल.

VLF Mobster scooter
मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर (VLF)

VLF Mobster इंजिन
मोटोहॉसनं अद्याप स्कूटरच्या इंजिनबाबत अंतिम माहिती जाहीर केलेली नाही. ही स्कूटर 125cc किंवा 180cc इंजिनसह येऊ शकते. 125cc व्हेरिएंट 12 bhp पॉवर आणि 11.7 Nm टॉर्क जनरेट करतं, तर 180cc व्हेरिएंट 18 bhp पॉवर आणि 15.7 Nm टॉर्क प्रदान करतं. या स्कूटरच्या परफॉर्मन्समुळं ती तरुण रायडर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. याशिवाय, ही स्कूटर ग्रे, व्हाइट, रेड आणि यलो या चार आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामुळं ग्राहकांना आपल्या आवडीप्रमाणे निवड करता येईल.

VLF Mobster scooter
मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर (VLF)

मोटोहॉस आणि KAW व्हेलोस मोटर्स यांच्यातील भागीदारीमुळं ही स्कूटर कोल्हापूर येथे स्थानिक पातळीवर असेंबल केली जाईल, ज्यामुळं उत्पादन खर्च कमी होऊन ग्राहकांना परवडणारी किंमत मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारात या स्कूटरची थेट स्पर्धा 125cc आणि 150cc सेगमेंटमधील स्कूटरसोबत असेल. VLF Mobster चं बोल्ड डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि शक्तिशाली परफॉर्मन्स यामुळं ती तरुणाईला आकर्षित करेल. या स्कूटरच्या 25 सप्टेंबरला होणाऱ्या लाँचकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हे वाचलंत का :

  1. 2026 मॉडेल्ससाठी कावासाकीनं सादर केली नवीन रंगसंगती
  2. होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर
  3. 2025 ट्रायम्फ स्पीड 400 च्या किमतीत वाढ

हैदराबाद : इटालियन ब्रँड मोटोहॉसनं भारतात आपल्या नव्या VLF Mobster स्कूटरच्या लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. ही स्पोर्टी स्कूटर 25 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. मोटोहॉसचा हा भारतातील दुसरा स्कूटर आहे, यापूर्वी टेनिस इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच झाली होती. विशेष म्हणजे, VLF Mobster ही मोटोहॉसची भारतातील पहिली ICE (इंटरनल कम्बशन इंजिन) स्कूटर असेल. कोल्हापूर येथे KAW व्हेलोस मोटर्स (KVM) सोबतच्या सामरिक भागीदारीअंतर्गत ही स्कूटर स्थानिक पातळीवर असेंबल केली जाईल. ही स्कूटर बोल्ड डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्सहस भारतीय बाजारात लॉंच होण्यास सज्ज आहे.

VLF Mobster scooter
मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर (VLF)

VLF Mobster डिझाइन
VLF Mobster स्कूटर आपल्या आकर्षक आणि शक्तिशाली डिझाइनमुळं बाजारात वेगळी ओळख निर्माण करणार आहे. या स्कूटरमध्ये ट्विन-हेडलॅम्प सेटअपसह मस्क्युलर सिल्हूट आहे, जे भारतीय बाजारातील इतर स्कूटरपेक्षा वेगळे आहे. याशिवाय, स्कूटरच्या सिंगल-पीस सीटसोबत युनिकली डिझाइन केलेले साइड पॅनल त्याच्या आकर्षक लूकला आणखी खुलवते. या स्कूटरचा रुंद हँडलबार स्ट्रीट बाइकप्रमाणे आहे, ज्यामुळं रायडिंगचा अनुभव अधिक उत्कृष्ट होतो. डिझाइनसोबतच, या स्कूटरमध्ये अनेक प्रीमियम फीचर्स आहेत, ज्यामुळं ती बाजारात प्रीमियम पर्याय म्हणून उदयास येईल.

VLF Mobster scooter
मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर (VLF)

VLF Mobster फिचर
VLF Mobster मध्ये डिस्क ब्रेक सिस्टम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रिअर ड्युअल शॉक ॲब्जॉर्बर्स आणि 12 इंचांचे ॲलॉय व्हील्स आहेत. यामध्ये पुढील बाजूस 120-सेक्शन टायर आणि मागील बाजूस 130-सेक्शन टायर आहे, जे स्कूटरला स्थिरता आणि आकर्षक लूक प्रदान करतं. या स्कूटरचं फीचर्सही तितकंच प्रभावी आहेत. यात 5 इंचांचा फुली डिजिटल कलर TFT डिस्प्ले आहे, जो मोबाइल स्क्रीन मिररिंगला सपोर्ट करतो. याशिवाय, यात USB चार्जिंग पोर्ट, स्विचेबल ड्युअल-चॅनल ABS आणि लाइव्ह डॅशकॅम फंक्शनॅलिटी आहे. भारतीय रस्त्यांवर नेव्हिगेशनसाठी लाइव्ह डॅशकॅम विशेष उपयोगी ठरेल.

VLF Mobster scooter
मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर (VLF)

VLF Mobster इंजिन
मोटोहॉसनं अद्याप स्कूटरच्या इंजिनबाबत अंतिम माहिती जाहीर केलेली नाही. ही स्कूटर 125cc किंवा 180cc इंजिनसह येऊ शकते. 125cc व्हेरिएंट 12 bhp पॉवर आणि 11.7 Nm टॉर्क जनरेट करतं, तर 180cc व्हेरिएंट 18 bhp पॉवर आणि 15.7 Nm टॉर्क प्रदान करतं. या स्कूटरच्या परफॉर्मन्समुळं ती तरुण रायडर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. याशिवाय, ही स्कूटर ग्रे, व्हाइट, रेड आणि यलो या चार आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामुळं ग्राहकांना आपल्या आवडीप्रमाणे निवड करता येईल.

VLF Mobster scooter
मोटोहॉस VLF Mobster स्कूटर (VLF)

मोटोहॉस आणि KAW व्हेलोस मोटर्स यांच्यातील भागीदारीमुळं ही स्कूटर कोल्हापूर येथे स्थानिक पातळीवर असेंबल केली जाईल, ज्यामुळं उत्पादन खर्च कमी होऊन ग्राहकांना परवडणारी किंमत मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारात या स्कूटरची थेट स्पर्धा 125cc आणि 150cc सेगमेंटमधील स्कूटरसोबत असेल. VLF Mobster चं बोल्ड डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि शक्तिशाली परफॉर्मन्स यामुळं ती तरुणाईला आकर्षित करेल. या स्कूटरच्या 25 सप्टेंबरला होणाऱ्या लाँचकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हे वाचलंत का :

  1. 2026 मॉडेल्ससाठी कावासाकीनं सादर केली नवीन रंगसंगती
  2. होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर
  3. 2025 ट्रायम्फ स्पीड 400 च्या किमतीत वाढ

For All Latest Updates

TAGGED:

VLF MOBSTER SCOOTERमोटोहॉस VLF MOBSTER स्कूटरVLF MOBSTERVLF MOBSTER फिचरVLF MOBSTER LAUNCH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.