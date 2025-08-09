हैदराबाद : इटालियन ब्रँड मोटोहॉसनं भारतात आपल्या नव्या VLF Mobster स्कूटरच्या लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. ही स्पोर्टी स्कूटर 25 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. मोटोहॉसचा हा भारतातील दुसरा स्कूटर आहे, यापूर्वी टेनिस इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच झाली होती. विशेष म्हणजे, VLF Mobster ही मोटोहॉसची भारतातील पहिली ICE (इंटरनल कम्बशन इंजिन) स्कूटर असेल. कोल्हापूर येथे KAW व्हेलोस मोटर्स (KVM) सोबतच्या सामरिक भागीदारीअंतर्गत ही स्कूटर स्थानिक पातळीवर असेंबल केली जाईल. ही स्कूटर बोल्ड डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्सहस भारतीय बाजारात लॉंच होण्यास सज्ज आहे.
VLF Mobster डिझाइन
VLF Mobster स्कूटर आपल्या आकर्षक आणि शक्तिशाली डिझाइनमुळं बाजारात वेगळी ओळख निर्माण करणार आहे. या स्कूटरमध्ये ट्विन-हेडलॅम्प सेटअपसह मस्क्युलर सिल्हूट आहे, जे भारतीय बाजारातील इतर स्कूटरपेक्षा वेगळे आहे. याशिवाय, स्कूटरच्या सिंगल-पीस सीटसोबत युनिकली डिझाइन केलेले साइड पॅनल त्याच्या आकर्षक लूकला आणखी खुलवते. या स्कूटरचा रुंद हँडलबार स्ट्रीट बाइकप्रमाणे आहे, ज्यामुळं रायडिंगचा अनुभव अधिक उत्कृष्ट होतो. डिझाइनसोबतच, या स्कूटरमध्ये अनेक प्रीमियम फीचर्स आहेत, ज्यामुळं ती बाजारात प्रीमियम पर्याय म्हणून उदयास येईल.
VLF Mobster फिचर
VLF Mobster मध्ये डिस्क ब्रेक सिस्टम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रिअर ड्युअल शॉक ॲब्जॉर्बर्स आणि 12 इंचांचे ॲलॉय व्हील्स आहेत. यामध्ये पुढील बाजूस 120-सेक्शन टायर आणि मागील बाजूस 130-सेक्शन टायर आहे, जे स्कूटरला स्थिरता आणि आकर्षक लूक प्रदान करतं. या स्कूटरचं फीचर्सही तितकंच प्रभावी आहेत. यात 5 इंचांचा फुली डिजिटल कलर TFT डिस्प्ले आहे, जो मोबाइल स्क्रीन मिररिंगला सपोर्ट करतो. याशिवाय, यात USB चार्जिंग पोर्ट, स्विचेबल ड्युअल-चॅनल ABS आणि लाइव्ह डॅशकॅम फंक्शनॅलिटी आहे. भारतीय रस्त्यांवर नेव्हिगेशनसाठी लाइव्ह डॅशकॅम विशेष उपयोगी ठरेल.
VLF Mobster इंजिन
मोटोहॉसनं अद्याप स्कूटरच्या इंजिनबाबत अंतिम माहिती जाहीर केलेली नाही. ही स्कूटर 125cc किंवा 180cc इंजिनसह येऊ शकते. 125cc व्हेरिएंट 12 bhp पॉवर आणि 11.7 Nm टॉर्क जनरेट करतं, तर 180cc व्हेरिएंट 18 bhp पॉवर आणि 15.7 Nm टॉर्क प्रदान करतं. या स्कूटरच्या परफॉर्मन्समुळं ती तरुण रायडर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. याशिवाय, ही स्कूटर ग्रे, व्हाइट, रेड आणि यलो या चार आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामुळं ग्राहकांना आपल्या आवडीप्रमाणे निवड करता येईल.
मोटोहॉस आणि KAW व्हेलोस मोटर्स यांच्यातील भागीदारीमुळं ही स्कूटर कोल्हापूर येथे स्थानिक पातळीवर असेंबल केली जाईल, ज्यामुळं उत्पादन खर्च कमी होऊन ग्राहकांना परवडणारी किंमत मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारात या स्कूटरची थेट स्पर्धा 125cc आणि 150cc सेगमेंटमधील स्कूटरसोबत असेल. VLF Mobster चं बोल्ड डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि शक्तिशाली परफॉर्मन्स यामुळं ती तरुणाईला आकर्षित करेल. या स्कूटरच्या 25 सप्टेंबरला होणाऱ्या लाँचकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
