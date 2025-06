ETV Bharat / technology

Vivo Y400 Pro 5G भारतात लवकरच येणार, स्टायलिश डिझाइन आणि दमदार फीचर्सची अपेक्षा - VIVO Y400 PRO 5G LAUNCH

Published : June 10, 2025 at 12:18 PM IST

By ETV Bharat Tech Team

Y200 Pro आणि Y300 Plus पेक्षा अपग्रेड

Vivo Y400 Pro 5G हा त्याच्या आधीच्या मॉडेल्स – Vivo Y200 Pro 5G आणि Vivo Y300 Plus – पेक्षा अनेक बाबतीत सुधारित असेल. Y200 Pro 5G मे 2024 मध्ये 24,999 रुपये किमतीत लाँच झाला होता, ज्यामध्ये 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 64MP ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप होता. तर Y300 Plus ऑक्टोबर 2023 मध्ये 23,999 रुपये किमतीत लाँच झाला, ज्यामध्ये 6.78-इंच 3D कर्व्हड स्क्रीन आणि 50MP प्रायमरी सेन्सरसह ड्युअल कॅमेरा सेटअप होता. या दोन्ही फोन्समध्ये स्नॅपड्रॅगन 695 प्रोसेसर आणि 5,000mAh बॅटरीसह 44W फास्ट चार्जिंग होतं. मात्र, Y400 Pro 5G मध्ये मोठी बॅटरी आणि कदाचित सुधारित चिपसेटसह मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो.

लाँचची अपेक्षा

Vivo Y400 Pro 5G च्या लाँचबाबत कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही, परंतु लीक होत असलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट आहे की हा फोन लवकरच लाँच होऊ शकतो. फोनची किंमत आणि त्याची स्पर्धात्मक वैशिष्ट्ये इतर ब्रँड्सच्या तुलनेत किती प्रभावी ठरतात, हे पाहणे उत्सुकतेचं ठरेल. स्टायलिश डिझाइन, उत्कृष्ट डिस्प्ले आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी शोधणाऱ्यांसाठी हा फोन नक्कीच एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

हे वाचलंत का :