व्हिवो Y31 सिरीज भारतात लाँच, 5G स्मार्टफोन्समध्ये आकर्षक वैशिष्ट्ये

व्हिवो Y31 मालिकेत Y31 5G आणि Y31 Pro 5G स्मार्टफोन भारतात लॉंच झाले. यात आकर्षक वैशिष्ट्ये, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि कॅमेऱ्याचा समावेश आहे.

VIVO
व्हिवो Y31 सिरीज भारतात लाँच (VIVO Official)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 10:24 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : व्हिवोनं आपल्या Y-मालिकेत भारतात व्हिवो Y31 5G आणि व्हिवो Y31 Pro 5G स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. हे दोन्ही फोन्स आकर्षक वैशिष्ट्यांसह येत असून, यात प्रगत कॅमेरा सेटअप, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि मोठी बॅटरी यांचा समावेश आहे. व्हिवो Y31 5G मध्ये ड्युअल-रिअर कॅमेरा युनिट आहे, तर प्रो मॉडेलमध्ये ट्रिपल-रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. दोन्ही फोन्स दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहेत आणि फ्लिपकार्ट, व्हिवोच्या अधिकृत वेबसाइट आणि ऑफलाइन स्टोअरद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत.

किंमत

व्हिवो Y31 मालिकेतील स्मार्टफोन्स भारतात लाँच झाले असून, यामध्ये व्हिवो Y31 5G आणि व्हिवो Y31 Pro 5G यांचा समावेश आहे. व्हिवो Y31 5G ची किंमत 4GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 14,999 रुपये आणि 6GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 16,499 रुपये आहे. हा फोन रोझ रेड आुणि डायमंड ग्रीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. दुसरीकडं, व्हिवो Y31 Pro 5G ची किंमत 8GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 18,999 रुपये आणि 256GB स्टोरेजसाठी 20,999 रुपये आहे. हा फोन मॉका ब्राऊन आणि ड्रीमी व्हाइट रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

कॅमेरा

व्हिवो Y31 5G मध्ये 6.68-इंचाचा LCD डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1,608x720 पिक्सेल, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,000 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 4 Gen 2 प्रोसेसरवर चालतो, जो 4nm प्रक्रियेवर आधारित आहे. यात 6,500mAh बॅटरी आणि 44W फास्ट चार्जिंग आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी आणि 0.08-मेगापिक्सेल सेकंडरी लेन्स आहे, तर सेल्फीसाठी 8-मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे. यात IP68 आणि IP69 रेटिंग आहे, जे पाणी आणि धूळ प्रतिरोधकता दर्शवतं. स्टोरेज 2TB पर्यंत मायक्रोएसडी कार्डद्वारे वाढवता येतं.

डिस्प्ले

व्हिवो Y31 Pro 5G मध्ये 6.72-इंचाचा LCD डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 2,408×1,080 पिक्सेल आहे. यात मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर आहे, जो 8GB रॅम आणि 256GB UFS 3.1 स्टोरेजसह येतो. रॅम 8GB पर्यंत वाढवता येते. यातही समान कॅमेरा सेटअप आणि बॅटरी आहे, परंतु यात ब्लूटूथ 5.4 आणि UFS 3.1 स्टोरेज आहे. दोन्ही फोन्स अँड्रॉइड 15-आधारित FuntouchOS 15 वर चालतात आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सरसह येतात.

कनेक्टिव्हिटी

कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ, USB 2.0 Type-C, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo आणि QZSS यांचा समावेश आहे. ग्राहकांना SBI, DBS, IDFC First Bank, Yes Bank, Federal Bank आणि Bank of Baroda च्या क्रेडिट/डेबिट कार्डवर 1,500 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक आणि आठ महिन्यांचा व्याजमुक्त EMI पर्याय उपलब्ध आहे.

TAGGED:

VIVO Y31 5GVIVO Y31 PRO 5Gव्हिवो Y31 लाँचव्हिवो नवीन मोबाईल लाँचNEW VIVO SMARTPHONES LAUNCHED

