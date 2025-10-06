Vivo X300 FE ची लवकरच लाँच होण्याची शक्यता, X300 मालिकेसह नवीन वैशिष्ट्ये अपेक्षित
Vivo X300 FE लवकरच लाँच होण्याची शक्यता आहे. X300 मालिकेसह येणारा हा स्मार्टफोन अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांसह डिसेंबरमध्ये जागतिक बाजारात दाखल होऊ शकतो.
Published : October 6, 2025 at 12:58 PM IST
हैदराबाद : Vivo X300 FE लवकरच बाजारात येण्याची शक्यता आहे. GSMArena च्या अहवालानुसार, हा स्मार्टफोन IMEI डेटाबेसमध्ये दिसला असून त्यानं EEC प्रमाणपत्र देखील मिळवलं आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत व्हिवो यावेळी आपला X300 FE हा मॉडेल लवकर सादर करू शकतो. याशिवाय, व्हिवो X300 (Vivo X300 FE ) आणि व्हिवो X300 प्रो (Vivo X300 Pro) मॉडेल्ससह या डिव्हाइसचे जागतिक लाँच डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. व्हिवोच्या नवीन X300 मालिकेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शक्तिशाली वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं स्मार्टफोन चाहत्यांमध्ये उत्साह आहे.
My respect for vivo: 📈— Alvin (@sondesix) September 23, 2025
This is one of those rare smartphone brands that actually listen to their consumers' complaints.
They're not only bringing the photography kit + teleconverter lens for the X300 Series, but they're also bringing OriginOS to the global market.
A lot of… pic.twitter.com/TC0tTVM5Bq
व्हिवो X200 FE
व्हिवो X200 FE चं लाँच गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालं होतं. परंतु यावेळी, X300 FE चं प्रमाणपत्र X300 आणि X300 प्रो च्या लाँचच्या जवळपास दिसून येत आहे, ज्यामुळं हा फोन व्हिवोच्या फ्लॅगशिप मॉडेल्ससोबतच जागतिक बाजारात येऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. विशेषतः, डिसेंबरमध्ये या मालिकेचं जागतिक लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, X300 FE हे व्हिवो S50 प्रो मिनीशी साम्य असलेले वैशिष्ट्ये घेऊन येऊ शकतो, जे नोव्हेंबरमध्ये चीनमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे.
व्हिवो X300 आणि X300 प्रो
व्हिवोने X300 मालिकेचं लाँच चीनमध्ये 13 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याची पुष्टी केली आहे. या मालिकेत X300 आणि X300 प्रो यांचा समावेश आहे, जे मीडियाटेकच्या नवीन डायमेन्सिटी 9500 चिपसेटनं सुसज्ज असतील. दोन्ही फोन अँड्रॉइड 16-आधारित OriginOS 6 वर कार्य करतील, जे भारतीय आवृत्त्यांमध्येही FunTouch OS ची जागा घेईल. कॅमेरा विभागात, व्हिवोने Zeiss सोबतच्या भागीदारीला पुढे चालू ठेवलं आहे. X300 प्रो मध्ये 200MP प्रायमरी सेन्सर आणि 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स असण्याची शक्यता आहे, तर X300 मध्ये कॉम्पॅक्ट कॅमेरा सेटअप असेल, परंतु फ्लॅगशिप-स्तरीय इमेजिंग गुणवत्ता कायम राहील.
व्हिवो X200 FE आणि X300 प्रो अपेक्षित वैशिष्ट्ये
|वैशिष्ट्य
|व्हिवो X300
|व्हिवो X300 प्रो
|डिस्प्ले
|6.31-इंच OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट
|6.78-इंच OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट
|प्रोसेसर
|मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500
|मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500
|रॅम
|16GB पर्यंत
|16GB पर्यंत
|स्टोरेज
|1TB पर्यंत
|1TB पर्यंत
|रियर कॅमेरा
|50MP प्रायमरी + 50MP टेलिफोटो + 50MP अल्ट्रा-वाइड
|50MP प्रायमरी + 200MP टेलिफोटो + 50MP अल्ट्रा-वाइड
|फ्रंट कॅमेरा
|50MP
|50MP
|बॅटरी
|6,000mAh
|7,000mAh
|चार्जिंग
|90W वायर्ड, 50W वायरलेस
|90W वायर्ड, 50W वायरलेस
|संरक्षण
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|अँड्रॉइड 16-आधारित OriginOS 6
|अँड्रॉइड 16-आधारित OriginOS 6
डिस्प्लेच्या बाबतीत, X300 मध्ये 6.31-इंच 120Hz पॅनल असेल, तर X300 प्रो मध्ये 6.78-इंच फ्लॅट डिस्प्ले मिळेल. बॅटरीच्या बाबतीतही सुधारणा अपेक्षित आहे. X300 प्रो मध्ये 7,000mAh बॅटरीसह 90W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंग असेल, तर X300 मध्ये 6,000mAh बॅटरी आणि 90W वायर्ड चार्जिंग असेल. दोन्ही फोन IP68/IP69 संरक्षणासह येतील.
