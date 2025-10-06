ETV Bharat / technology

Vivo X300 FE ची लवकरच लाँच होण्याची शक्यता, X300 मालिकेसह नवीन वैशिष्ट्ये अपेक्षित

Vivo X300 FE लवकरच लाँच होण्याची शक्यता आहे. X300 मालिकेसह येणारा हा स्मार्टफोन अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांसह डिसेंबरमध्ये जागतिक बाजारात दाखल होऊ शकतो.

Vivo X300 FE
Vivo X300 FE (Avin X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : Vivo X300 FE लवकरच बाजारात येण्याची शक्यता आहे. GSMArena च्या अहवालानुसार, हा स्मार्टफोन IMEI डेटाबेसमध्ये दिसला असून त्यानं EEC प्रमाणपत्र देखील मिळवलं आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत व्हिवो यावेळी आपला X300 FE हा मॉडेल लवकर सादर करू शकतो. याशिवाय, व्हिवो X300 (Vivo X300 FE ) आणि व्हिवो X300 प्रो (Vivo X300 Pro) मॉडेल्ससह या डिव्हाइसचे जागतिक लाँच डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. व्हिवोच्या नवीन X300 मालिकेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शक्तिशाली वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं स्मार्टफोन चाहत्यांमध्ये उत्साह आहे.

व्हिवो X200 FE
व्हिवो X200 FE चं लाँच गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालं होतं. परंतु यावेळी, X300 FE चं प्रमाणपत्र X300 आणि X300 प्रो च्या लाँचच्या जवळपास दिसून येत आहे, ज्यामुळं हा फोन व्हिवोच्या फ्लॅगशिप मॉडेल्ससोबतच जागतिक बाजारात येऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. विशेषतः, डिसेंबरमध्ये या मालिकेचं जागतिक लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, X300 FE हे व्हिवो S50 प्रो मिनीशी साम्य असलेले वैशिष्ट्ये घेऊन येऊ शकतो, जे नोव्हेंबरमध्ये चीनमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे.

व्हिवो X300 आणि X300 प्रो
व्हिवोने X300 मालिकेचं लाँच चीनमध्ये 13 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याची पुष्टी केली आहे. या मालिकेत X300 आणि X300 प्रो यांचा समावेश आहे, जे मीडियाटेकच्या नवीन डायमेन्सिटी 9500 चिपसेटनं सुसज्ज असतील. दोन्ही फोन अँड्रॉइड 16-आधारित OriginOS 6 वर कार्य करतील, जे भारतीय आवृत्त्यांमध्येही FunTouch OS ची जागा घेईल. कॅमेरा विभागात, व्हिवोने Zeiss सोबतच्या भागीदारीला पुढे चालू ठेवलं आहे. X300 प्रो मध्ये 200MP प्रायमरी सेन्सर आणि 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स असण्याची शक्यता आहे, तर X300 मध्ये कॉम्पॅक्ट कॅमेरा सेटअप असेल, परंतु फ्लॅगशिप-स्तरीय इमेजिंग गुणवत्ता कायम राहील.

व्हिवो X200 FE आणि X300 प्रो अपेक्षित वैशिष्ट्ये

वैशिष्ट्यव्हिवो X300व्हिवो X300 प्रो
डिस्प्ले6.31-इंच OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट6.78-इंच OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट
प्रोसेसरमीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500
रॅम16GB पर्यंत16GB पर्यंत
स्टोरेज1TB पर्यंत1TB पर्यंत
रियर कॅमेरा50MP प्रायमरी + 50MP टेलिफोटो + 50MP अल्ट्रा-वाइड50MP प्रायमरी + 200MP टेलिफोटो + 50MP अल्ट्रा-वाइड
फ्रंट कॅमेरा50MP50MP
बॅटरी6,000mAh7,000mAh
चार्जिंग90W वायर्ड, 50W वायरलेस90W वायर्ड, 50W वायरलेस
संरक्षणIP68 / IP69IP68 / IP69
ऑपरेटिंग सिस्टमअँड्रॉइड 16-आधारित OriginOS 6अँड्रॉइड 16-आधारित OriginOS 6

डिस्प्लेच्या बाबतीत, X300 मध्ये 6.31-इंच 120Hz पॅनल असेल, तर X300 प्रो मध्ये 6.78-इंच फ्लॅट डिस्प्ले मिळेल. बॅटरीच्या बाबतीतही सुधारणा अपेक्षित आहे. X300 प्रो मध्ये 7,000mAh बॅटरीसह 90W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंग असेल, तर X300 मध्ये 6,000mAh बॅटरी आणि 90W वायर्ड चार्जिंग असेल. दोन्ही फोन IP68/IP69 संरक्षणासह येतील.

हे वाचलंत का :

  1. व्हॉट्सॲप स्टेटस रिडिझाईन : इन्स्टाग्रामसारखा अनुभव आणि क्विक-शेअर फीचर - अहवाल
  2. इस्रोच्या गगनयान मोहिमेत अंतराळात जाणार 'व्योमित्र रोबोट'
  3. नोबेल पुरस्कार 2025 : GLP 1 संशोधनाला वैद्यकीय क्षेत्रातील पुरस्काराची शक्यता

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO X300 FEव्हिवो X300 FEव्हिवो X300 प्रोVIVO X300 PROVIVO X300 SERIES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.