वीवो X300 आणि वीवो X300 प्रो लॉंच : शक्तिशाली कॅमेरा आणि नवीनतम तंत्रज्ञान

वीवो X300 आणि Vivo X300 प्रो मालिका मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500, झायस कॅमेरा, अँड्रॉइड 16 आधारित ओरिजिनOS 6 आणि BOE Q10+ OLED डिस्प्लेसह लॉंच झालीय.

Vivo X300 and Vivo X300 Pro series
वीवो X300 आणि वीवो X300 प्रो (Tech Signal X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : वीवोनं सोमवारी आपली फ्लॅगशिप X300 मालिका लॉंच केली. या मालिकेत वीवो X300 आणि वीवो X300 प्रो या दोन स्मार्टफोन्सचा समावेश आहे. मीडियाटेकच्या नवीन डायमेन्सिटी 9500 प्रोसेसरवर आधारित हे फोन अँड्रॉइड 16 आधारित ओरिजिनOS 6 सह येतात. झायस-इंजिनीयर्ड कॅमेरा सिस्टीम आणि V3+ इमेज प्रोसेसिंग चिप्ससह हे फोन उत्कृष्ट फोटोग्राफी अनुभव देतात. वीवो X300 मध्ये 200-मेगापिक्सलचा सॅमसंग HPB प्रायमरी कॅमेरा आहे, तर प्रो मॉडेलमध्ये 50-मेगापिक्सलचा सोनी LYT-828 मुख्य सेन्सर आहे. दोन्ही फोनमध्ये 50-मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. BOE Q10+ OLED 1.5K LTPO डिस्प्ले आणि मोठ्या क्षमतेच्या बॅटरीसह हे फोन प्रीमियम अनुभव देतात.

Vivo X300 and X300 Pro
वीवो X300 आणि X300 प्रो हे फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 चिपसेटद्वारे समर्थित आहेत, जे LPDDR5x रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेजसह येतात. हे फोन अँड्रॉइड 16 आधारित ओरिजिनOS 6 वर चालतात, जे वापरकर्त्यांना नवीन आणि सुधारित सॉफ्टवेअर अनुभव देतात. वीवो X300 प्रो मध्ये 6.78-इंचाचा 1.5K (2,800×1,216 पिक्सल) फ्लॅट BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि सर्क्युलर पोलरायझेशन 2.0 सपोर्टसह येतो. दुसरीकडं, वीवो X300 मध्ये 6.31-इंचाचा 1.5K (2,640×1,216 पिक्सल) डिस्प्ले आहे, जो समान रिफ्रेश रेटसह येतो. हे दोन्ही फोन सध्या फक्त चीनमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. भारतात Vivo X300 मालिका नोव्हेंबरमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे, परंतु आम्ही अद्याप अधिकृत माहिती आणि अधिक तपशील, लाँच तारीख जाहीर झालेली नाहीय.

कॅमेरा
वीवो X300 प्रो मध्ये 50-मेगापिक्सलचा सोनी LYT-828 मुख्य सेन्सर, 50-मेगापिक्सलचा सॅमसंग JN1 अल्ट्रावाइड शूटर आणि 200-मेगापिक्सलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो शूटर आहे, ज्यामध्ये ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) आहे. वीवो X300 मध्ये 200-मेगापिक्सलचा सॅमसंग HPB प्रायमरी सेन्सर, 50-मेगापिक्सलचा सॅमसंग JN1 अल्ट्रावाइड आणि 50-मेगापिक्सलचा LYT-602 पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आहे. दोन्ही फोनमध्ये झायस-बॅकअप कॅमेरा सिस्टीम आणि V3+ आणि Vs1 इमेजिंग चिप्स आहेत, जे फोटो प्रोसेसिंगला पुढील स्तरावर नेतात. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 50-मेगापिक्सलचा सॅमसंग JN1 सेल्फी कॅमेरा आहे.

बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत, वीवो X300 प्रो मध्ये 6,510mAh बॅटरी आहे, जी 90W वायर्ड आणि 40W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. वीवो X300 मध्ये 6,040mAh बॅटरी आहे, जी समान चार्जिंग तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करते. दोन्ही फोनमध्ये अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेन्सर, ड्युअल स्पीकर्स, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC, GPS आणि USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट यासारखे फीचर्स आहेत. वीवो X300 प्रो मध्ये अॅक्शन बटण आणि सिग्नल ॲम्प्लिफायर चिप देखील आहे. दोन्ही फोन IP68 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहेत.

किंमत आणि उपलब्धता
वीवो X300 ची किंमत चीनमध्ये 12GB + 256GB साठी CNY 4,399 (अंदाजे 54,700) पासून सुरू होते, तर 16GB + 1TB मॉडेलची किंमत CNY 5,799 (अंदाजे 72,900) आहे. वीवो X300 प्रो ची किंमत 12GB + 256GB साठी CNY 5,299 (अंदाजे 65,900) पासून सुरू होते, तर 16GB + 1TB सॅटेलाइट कम्युनिकेशन एडिशनची किंमत CNY 8,299 (अंदाजे 1,03,200) आहे. दोन्ही फोन विविध रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहेत.

