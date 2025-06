ETV Bharat / technology

व्हिवो एक्स फोल्ड 5 : हाय-एंड फोल्डेबल फोन मार्केटमध्ये करणार धमाका - VIVO X FOLD 5 LAUNCH

Published : June 2, 2025

हैदराबाद : व्हिवोचा पुन्हा एकदा हाय-एंड फोल्डेबल फोन मार्केटमध्ये धमाल उडवण्यास सज्ज आहे. जुलैमध्ये लाँच होणारा व्हिवोचा नवीन फोल्डेबल फोन, व्हिवो एक्स फोल्ड 5, विविध प्रमाणन वेबसाइट्सवर दिसू लागला आहे. हाय-एंड डिस्प्ले, दमदार फास्ट चार्जिंग आणि फ्लॅगशिप-ग्रेड वैशिष्ट्यांसह हा फोन स्पॉटलाइट मिळवण्यास तयार आहे. लाँच टाइमलाइन आणि प्रमाणन तपशील

व्हिवो एक्स फोल्ड 5 भारतात 10 जुलै रोजी लाँच होणार आहे. अफवांनुसार, याच तारखेला कंपनी व्हिवो एक्स फोल्ड 5 आणि एक्स200 एफई लाँच करू शकते. आंतरराष्ट्रीय मॉडेल सिंगापूरच्या IMDA आणि मलेशियाच्या SIRIM डेटाबेसवर दिसले आहे. चीनच्या 3C प्रमाणनानुसार, चीनी मॉडेल क्रमांक V2507A असून, यात 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. डिस्प्ले आणि फोल्डेबल पॅनल तंत्रज्ञान

Xpertpick च्या माहितीनुसार, व्हिवो एक्स फोल्ड 5 मध्ये 8.03-इंच अंतर्गत फोल्डेबल स्क्रीन 2K+ रिझोल्यूशनसह असेल. याशिवाय, 6.53-इंच LTPO कव्हर स्क्रीन असेल. दोन्ही स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतील, ज्यामुळं मल्टीटास्किंग आणि कंटेंट पाहणं अधिक सुलभ होईल. बॅटरी आणि चार्जिंग स्पीड

पॉवर युजर्सना 6000mAh बॅटरीमुळं दीर्घकाळ टिकणारी कामगिरी मिळेल. 3C प्रमाणनानुसार, 90W फास्ट चार्जिंगमुळं मोठ्या बॅटरी असूनही फोन त्वरित चार्ज होईल.

