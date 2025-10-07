Vivo V60e भारतात लाँच : 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा, 6,500 एमएएच बॅटरीसह जाणून घ्या किंमत
200 मेगापिक्सेल कॅमेरा, 6,500 एमएएच बॅटरीसह Vivo V60e भारतात लाँच झालाय. जाणून घ्या किंमत, स्पेसिफिकेशन आणि बरच काही...
Published : October 7, 2025 at 12:45 PM IST
हैदराबाद : व्हिवोनं आपल्या V60 मालिकेतील नवीन स्मार्टफोन, व्हिवो V60e, आज भारतात लॉंच केला आहे. हा फोन नवीन मीडियाटेक डायमेन्सिटी चिपसेट, 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसह येतो. यात ड्युअल-रिअर कॅमेरा युनिट आहे ज्यामध्ये AI इमेजिंग क्षमता आणि 200-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आहे. याशिवाय, फ्रंट कॅमेरा होल-पंच डिझाइनसह येतो आणि AI Aura Light Portrait वैशिष्ट्यानं सुसज्ज आहे. या फोनमध्ये 6,500mAh बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. हा फोन दोन रंग पर्याय आणि अनेक स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
वैशिष्ट्ये आणि तपशील
व्हिवो V60e ची भारतातील किंमत 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटसाठी 29,999 रुपये आहे, तर 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज मॉडेलची किंमत 31,999 रुपये आहे. टॉप-ऑफ-द-लाइन व्हेरिएंट, ज्यामध्ये 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज आहे, त्याची किंमत 33,999 रुपये आहे. हा फोन दोन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना निवडीचं स्वातंत्र्य मिळतं.
क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले
व्हिवो V60e Android 15-आधारित FuntouchOS 15 वर चालतो. यात 6.77-इंचाचा क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,600 nits पीक ब्राइटनेस, 1.07 अब्ज रंग आणि लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशनसह येतो. स्क्रीनवर डायमंड शील्ड ग्लास आहे, जो टिकाऊपणा वाढवतो. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7360-टर्बो चिपसेटनं सुसज्ज आहे, ज्यामुळे याची कामगिरी जलद आणि कार्यक्षम आहे.
कॅमेरा आणि AI वैशिष्ट्ये
व्हिवो V60e मध्ये ड्युअल-रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 200-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आहे. हा कॅमेरा ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS), 30x झूम आणि 85mm पोर्ट्रेट इमेजिंगला सपोर्ट करतो. यासोबत 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड-एंगल लेन्स आणि Aura Light आहे, जो LED फ्लॅश म्हणूनही वापरला जाऊ शकतो. फ्रंट कॅमेरा 50-मेगापिक्सेलचा आहे, जो Eye Auto-Focus Group Selfie आणि AI Aura Light Portrait वैशिष्ट्यांसह येतो. व्हिवोचा दावा आहे की हा भारतातील पहिला फोन आहे जो AI Festival Portrait, AI Four Season Portrait आणि Image Expander वैशिष्ट्यांसह येतो.
बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी
या फोनमध्ये 6,500mAh बॅटरी आहे, जी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. याशिवाय, NFC, IR Blaster आणि 360-डिग्री ऑम्निडायरेक्शनल अँटेनासारखी कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. हा फोन IP68 + IP69 रेटिंगसह येतो, ज्यामुळे तो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे.
AI वैशिष्ट्यांचा समावेश
व्हिवो V60e मध्ये अनेक AI वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, जसं की AI Captions, AI Erase 3.0, AI Smart Call Assistant आणि Gemini. ही वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक समृद्ध आणि सोयीस्कर बनवतात.
व्हिवो V60e हा एक शक्तिशाली स्मार्टफोन आहे, जो प्रीमियम डिझाइन, उत्कृष्ट कॅमेरा आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरीसह येतो. त्याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये यामुळं तो मध्यम-श्रेणीच्या स्मार्टफोन मार्केटमध्ये एक आकर्षक पर्याय बनतो.
