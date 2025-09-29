ETV Bharat / technology

भारतात लाँच होण्यापूर्वी Vivo V60e 5G मोबाईलची किंमत, स्पेसिफिकेशन आणि फीचर्स उघड

विवो V60e 5G : मध्ये 200 एमपी कॅमेरा, 6500 mAh बॅटरी, IP68 रेटिंग असणार आहे. हा फोन लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता आहे.

Vivo V60e 5G Launch: Vivo V60e 5G Mobile Price
विवो V60e 5G (Paras Guglani X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : विवो कंपनीनं भारतात त्याच्या V सीरिजमधील नवीन मॉडेल, विवो V60e 5G लॉंच करण्याची तयारी सुरू केली आहे. हे मॉडेल इतर V सीरिजच्या फोनपेक्षा किंमतीच्या दृष्टीने परवडणारे आहे, ज्यामुळं मध्यम बजेट असलेल्या ग्राहकांसाठी ते आकर्षक ठरेल. लॉंच डेट जवळ येत असताना, टिप्स्टर आणि ई-कॉमर्स साइट्सवरून नवीन माहिती समोर येत आहे. फ्लिपकार्टवर लिस्टिंग झालेल्या विवरणांमुळं या फोनच्या स्टोरेज व्हेरिएंट्स, अपेक्षित किंमती आणि प्रमुख वैशिष्ट्यांची माहिती समोर आली आहे. विवो V60e 5G मध्ये 200 एमपी कॅमेरा, मजबूत बिल्ड आणि मोठी बॅटरी यांसारखी वैशिष्ट्ये असण्याची शक्यता आहे. चला, या मिड-रेंज स्मार्टफोनबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया....

तीन स्टोरेज व्हेरिएंट्स
विवो V60e 5G बजेट सेगमेंटमध्ये प्रीमियम फीचर्स आणणार आहे. टिप्स्टर परास गुगलानी यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर फ्लिपकार्टच्या लिस्टिंगचे स्क्रीनशॉट्स शेअर केले आहेत. यातून फोनच्या किंमती आणि स्पेसिफिकेशन्सची झलक मिळते. फ्लिपकार्टवर दिसलेल्या माहितीनुसार, विवो V60e 5G तीन स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध होईल. 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज, 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज आणि 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज.

अपेक्षित किंमती
पहिल्या व्हेरिएंटची किंमत 28,749 रुपये, दुसऱ्याची 30,749 रुपये आणि तिसऱ्याची 32,749 रुपये असेल. मात्र, ही किंमत अधिकृत नाही आणि लॉंचनंतरच किंमत कन्फर्म होईल. भारतातील ग्राहकांसाठी ही किंमत आकर्षक वाटते, कारण यात प्रीमियम फीचर्स मिळणार आहेत.

पहिला 200 एमपी मुख्य कॅमेरा
स्पेसिफिकेशन्सच्या बाबतीत, विवो V60e 5G ला 'सेगमेंटमधील पहिला 200 एमपी मुख्य कॅमेरा' म्हणून ओळखलं जाणार आहे. यासोबत 85 एमएम टेलिफोटो लेन्स देखील असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं फोटोग्राफी प्रेमींना उत्कृष्ट अनुभव मिळेल. फोनचा बिल्ड मजबूत आहे आणि IP68 रेटिंगमुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित असेल. रंगांच्या बाबतीत, एलीट पर्पल आणि नोबल गोल्ड हे दोन पर्याय उपलब्ध असतील. डिझाइनच्या दृष्टीनं, हा फोन यंदाच्या सुरुवातीला लॉंच झालेल्या विवो V60 सारखाच दिसतो.

मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर
परफॉर्मन्सच्या बाबतीत, विवो V60e 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर असेल, जो दैनंदिन वापर आणि गेमिंगसाठी पुरेसा पावरफुल आहे. यासोबत 12 जीबीपर्यंत रॅम उपलब्ध असेल, ज्यामुळं मल्टिटास्किंग स्मूथ राहील. डिस्प्लेच्या बाबतीत, OLED स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेटसह येईल, जी स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ प्लेबॅकसाठी उत्तम असेल. बॅटरी आयकॉन 6500mAh क्षमतेची आहे आणि 90W वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह येते, ज्यामुळं फास्ट चार्जिंगचा फायदा मिळेल. एकूणच, हे वैशिष्ट्ये मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक ठरतील.

7 ऑक्टोबर लॉंच होण्याची शक्यता
लॉंच डेटबद्दल बोलायचं झाल्यास, विवो V60e 5G चा अधिकृत लॉंच 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कंपनीकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. फ्लिपकार्टवरची लिस्टिंग चुकून झाली असल्याचं सांगितलं जातंय, पण यामुळं ग्राहकांमध्ये उत्साह वाढला आहे. विवोच्या V सीरिजनं नेहमीच किफायतशीर पर्याय दिले आहेत, आणि V60e देखील त्याच परंपरेचा भाग ठरेल. जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोन शोधत असाल, तर हा फोन अधिकृत लॉंचहोण्यासाठी थोडा वेट करा.

वैशिष्ट्येतपशील
स्टोरेज व्हेरिएंट्स आणि किंमत8GB + 128GB: 28,749 8GB + 256GB: 30,749 12GB + 256GB: 32,749
प्रोसेसरमीडियाटेक डायमेंसिटी 7300
रॅम8 जीबी किंवा 12 जीबी पर्यंत
कॅमेरा200 एमपी मुख्य कॅमेरा, 85 एमएम टेलिफोटो लेन्स
बॅटरी6500 mAh, 90 W वायर्ड चार्जिंग
डिस्प्लेOLED, 120 Hz रिफ्रेश रेट
बिल्डIP68 धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक
रंगएलीट पर्पल, नोबल गोल्ड
लॉंच डेट7 ऑक्टोबर 2025(अपेक्षित)

