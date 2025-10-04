ETV Bharat / technology

व्हिवो V60e 5G ची लाँच तारीख जाहीर, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये

व्हिवो V60e 5G भारतात 7 ऑक्टोबरला लाँच होत आहे. AI वैशिष्ट्ये, 200MP कॅमेरा, 6,500mAh बॅटरीमुळे हा फोन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

Vivo V60e 5G launch date confirmed
व्हिवो V60e 5G (Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 4, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : व्हिवो V60e 5G स्मार्टफोन भारतात 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी लाँच होणार आहे, जो व्हिवो V60 मालिकेचा एक भाग असेल. हा फोन अनेक नवीन आणि प्रगत AI वैशिष्ट्यांसह येत आहे, जे विशेषतः भारतीय बाजारपेठेसाठी डिझाइन केला आहे. यामध्ये शक्तिशाली मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 चिपसेट, 200MP कॅमेरा आणि 6,500mAh बॅटरी यासारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. लीक झालेल्या माहितीनुसार, या फोनची सुरुवातीची किंमत 28,749 असेल. चला, या फोनच्या वैशिष्ट्यांबद्दल आणि किंमतीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...

Vivo V60e 5G
व्हिवो V60e 5G मध्ये अनेक आकर्षक वैशिष्ट्ये आहेत, जी वापरकर्त्यांना उत्कृष्ट अनुभव देतील. यामध्ये AI फेस्टिव्हल पोर्ट्रेट मोडचा समावेश आहे, जो फोटोंना विशेष आकर्षकता प्रदान करतो. याशिवाय, AI कॅप्शन्स वैशिष्ट्य देखील आहे, जे मीटिंग्जचं रिअल-टाइम ट्रान्सक्रिप्शन, भाषांतर आणि सारांश तयार करू शकतं. हा फोन जेमिनी सपोर्टसह येतो, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना प्रगत AI अनुभव मिळेल. हा फोन अँड्रॉइड 15 आधारित फनटच OS 15 वर कार्य करेल, आणि व्हिवोनंल या फोनला तीन अँड्रॉइड OS अपग्रेड्स आणि पाच वर्षांच्या सिक्युरिटी पॅचेसची हमी दिली आहे.

Vivo V60e 5G डिझाइन
व्हिवो V60e 5G मध्ये क्वाड-कर्व्हड OLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. यात स्लिम बेझल्स आणि सेंट्रल होल-पंच कॅमेरा डिझाइन आहे, ज्यामुळं फोनला प्रीमियम लूक मिळतो. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे आणि 12GB पर्यंत रॅम पर्याय उपलब्ध आहेत. याची 6,500mAh क्षमतेची बॅटरी 90W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते, ज्यामुळं फोन जलद चार्ज होऊ शकतो. याशिवाय, फोनमध्ये IP68 आणि IP69 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स रेटिंग आहे, तसंच डायमंड शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन आहे, ज्यामुळं फोन टिकाऊ आणि सुरक्षित आहे.

Vivo V60e 5G कॅमेरा
व्हिवो V60e 5G च्या कॅमेरा सेटअपमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा आहे, ज्यामध्ये 200MP OIS-समर्थित प्रायमरी सेन्सर आणि 30x झूमसह 8MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना उत्कृष्ट फोटोग्राफी अनुभव मिळेल, याचा फ्रंट कॅमेरा 50MP आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी उत्तम आहे.

Vivo V60e 5G किंमत आणि उपलब्धता
फ्लिपकार्ट लिस्टिंगच्या स्क्रीनशॉट्सनुसार, व्हिवो V60e 5G तीन स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असेल: 8GB+128GB (28,749), 8GB+256GB (30,749) आणि 12GB+256GB (32,749). या किंमती लीक झालेल्या आहेत, आणि अधिकृत किंमती 7 ऑक्टोबरच्या लाँच इव्हेंटमध्ये जाहीर केल्या जातील. हा फोन भारतीय ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो, कारण यात प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि परवडणारी किंमत यांचा समतोल आहे.

व्हिवो V60e 5G हा फोन तंत्रज्ञान आणि डिझाइनच्या बाबतीत एक पाऊल पुढं आहे. याची AI वैशिष्ट्ये, शक्तिशाली कॅमेरा आणि मोठी बॅटरी यामुळं हा मध्यम-श्रेणी स्मार्टफोन बाजारात लक्ष वेधून घेईल. लाँच इव्हेंटकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे, जिथे व्हिवो अधिकृत किंमती आणि उपलब्धतेची घोषणा करेल. जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोनच्या शोधात असाल, तर व्हिवो V60e 5G नक्कीच विचारात घेण्यासारखा आहे.

