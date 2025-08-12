हैदराबाद : वीवो V60 आज, 12 ऑगस्ट 2025 रोजी भारतात दुपारी 12 वाजता लॉंच होणार आहे. हा स्मार्टफोन वीवो V50 चा उत्तराधिकारी म्हणून बाजारात येत आहे, जो फेब्रुवारीमध्ये लॉंच झाला होता. लॉंचपूर्वी कंपनीनं या फोनबाबत अनेक माहिती उघड केली आहे. यामध्ये झायस-ब्रँडेड ट्रिपल रिअर कॅमेरा सिस्टम आणि अनेक AI-आधारित इमेजिंग आणि प्रॉडक्टिव्हिटी टूल्सचा समावेश आहे. वीवो V60 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 चिपसेट असणार आहे, अशी पुष्टी कंपनीनं केली आहे. चला तर मग, वीवो V60 ची किंमत, अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि तपशील याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...
वीवो V60 लॉंच
वीवो V60 चं लॉंच भारतात आज दुपारी 12 वाजता होणार आहे. हा लॉंच इव्हेंट वीवो इंडियाच्या सोशल मीडिया हँडल्स आणि अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर थेट प्रसारित केला जाईल. याशिवाय, खालील एम्बेड केलेल्या व्हिडिओद्वारेही तुम्ही हा इव्हेंट पाहू शकता.
वीवो V60 ची किंमत आणि उपलब्धता (अपेक्षित)
लीक्सनुसार, वीवो V60 ची भारतातील किंमत 37,000 ते 40,000 रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. मागील वीवो V50 ची लॉंच किंमत 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसाठी 34,999 रुपये होती, त्यामुळं यंदा किंमतीत किंचित वाढ अपेक्षित आहे. हा फोन तीन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल: ऑस्पिशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे आणि मूनलिट ब्लू. लॉंचनंतर, हा फोन फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आणि वीवो इंडिया ई-स्टोअरवर खरेदीसाठी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.
वीवो V60 ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील (अपेक्षित)
वीवो V60 मध्ये 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि रिझोल्यूशन 1.5K असेल. हा डिस्प्ले कर्व्ड पॅनल असून त्याचे बेझल्स अत्यंत कमी असतील, ज्यामुळं तो मागील मॉडेलप्रमाणेच प्रीमियम दिसेल. फ्रंटवर सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी होल-पंच कटआउट असेल.
वीवो V60 चिपसेट
कंपनीनं पुष्टी केली आहे की, वीवो V60 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 SoC असेल. हा चिपसेट CPU मध्ये 27 टक्के आणि GPU मध्ये 30 टक्के सुधारणा आणतो, असा दावा आहे. हा फोन Funtouch OS 15 वर आधारित Android 15 सह येईल.
वीवो V60 कॅमेरा
कॅमेऱ्याबाबत, वीवो V60 मध्ये झायस-ब्रँडेड ट्रिपल रिअर कॅमेरा सिस्टम असेल. यात 50-मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा (Sony IMX766 सेन्सर, OIS सपोर्टसह), 50-मेगापिक्सलचा टेलिफोटो लेन्स (Sony IMX882 सेन्सर) आणि एक अनिर्दिष्ट अल्ट्रा-वाइड-एंगल कॅमेरा असेल. फ्रंटवर 50-मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा असेल.
वीवो V60 बॅटरी
वीवो V60 मध्ये 6,500mAh क्षमतेची बॅटरी असेल, असं कंपनीनं जाहीर केलं आहे. मात्र, त्याच्या चार्जिंग स्पीडबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. वीवो V60 हा एक शक्तिशाली आणि प्रीमियम स्मार्टफोन असण्याची अपेक्षा आहे, जो उत्कृष्ट कॅमेरा, दमदार प्रोसेसर आणि मोठ्या बॅटरीसह येत आहे. लॉंचनंतर याबाबत अधिक माहिती समोर येईल.
