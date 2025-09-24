ETV Bharat / technology

विवो V60 लाइट 5G लाँच : 6,500mAh बॅटरी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 टर्बो SoC सह

विवो V60 लाइट 5G मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 टर्बो, 6,500mAh बॅटरी, 90W चार्जिंग आणि IP65 रेटिंगसह तैवानमध्ये लाँच झालंय.

Vivo V60 Lite 5G
विवो V60 लाइट 5G (Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : विवोनं तैवानमध्ये आपला नवीन V सीरिज स्मार्टफोन, विवो V60 लाइट 5G, लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन तीन आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे आणि यात मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 टर्बो चिपसेटसह 12GB पर्यंत रॅम आहे. यात 50-मेगापिक्सलचा प्राथमिक सेन्सर असलेली ड्युअल रीअर कॅमेरा युनिट आणि 6,500mAh बॅटरीसह 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. IP65 रेटिंगसह हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण प्रदान करतो. भारतीय बाजारपेठेत याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये याबाबत जाणून घेऊया.

विवो V60 लाइट 5G ची किंमत
विवो V60 लाइट 5G ची तैवानमधील किंमत 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी TWD 12,990 (अंदाजे 38,000 रुपये) आणि 12GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी TWD 13,990 (अंदाजे 41,000 रुपये) आहे. हा फोन ओशन नाइट ब्लॅक, टायटॅनियम मिस्ट ब्लू आणि व्हायटॅलिटी पिंक या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

विवो V60 लाइट 5G ची वैशिष्ट्ये
हा ड्युअल-सिम स्मार्टफोन अँड्रॉइड 15 आधारित फनटच ओएस 15 वर चालतो. यात 6.77-इंचाचा फुल-एचडी+ (1,080×2,392 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz, 94.20 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो आणि 387ppi पिक्सल डेन्सिटी आहे. फोनमध्ये ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 टर्बो चिपसेट आहे, ज्याला 12GB LPDDR4x रॅम आणि 256GB UFS3.1 स्टोरेजसह जोडलं आहे. याशिवाय, 12GB पर्यंत विस्तारित रॅमचा सपोर्टही उपलब्ध आहे.

कॅमेरा आणि कनेक्टिव्हिटी
विवो V60 लाइट 5G मध्ये ड्युअल रीअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सलचा सोनी IMX882 मेन सेन्सर आणि 8-मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेन्स समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ चॅटसाठी यात 32-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात ब्लूटूथ 5.4, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Wi-Fi 6, OTG आणि USB टाइप-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. फोनमध्ये ई-कंपास, डिस्टन्स सेन्सर, ग्रॅव्हिटी सेन्सर, लाइट सेन्सर आणि जायरोस्कोप यांसारखे सेन्सर आहेत. यात ड्युअल स्टीरिओ स्पीकर्स आहेत आणि SGS फाइव्ह-स्टार ड्रॉप टेस्ट पास केल्याचा दावा आहे, ज्यामुळं याची टिकाऊपणा सुनिश्चित होतो.

बॅटरी आणि डिझाइन
विवो V60 लाइट 5G मध्ये 6,500mAh बॅटरी आहे, जी 90W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. ही बॅटरी एका चार्जवर 27.5 तासांचा यूट्यूब प्लेबॅक आणि 14 तासांचा नेव्हिगेशन टाइम देऊ शकते, असा दावा आहे. फोनचं माप 163.77×76.28×7.59 मिमी आहे आणि वजन 194 ग्रॅम आहे. याला IP65 रेटिंग प्राप्त आहे, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे.

विवो V60 लाइट 5G हा मध्यम-श्रेणीचा स्मार्टफोन आहे, जो शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि उत्कृष्ट कॅमेरा वैशिष्ट्यांसह येतो. भारतीय बाजारपेठेत याची किंमत आणि उपलब्धता याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही, परंतु त्याची वैशिष्ट्ये आणि किंमत यामुळं हा फोन स्पर्धात्मक पर्याय ठरू शकतो.

हे वाचलंत का :

  1. अ‍ॅपलच्या आयफोन 17 प्रो मॉडेल्सवर स्क्रॅच : मॅगसेफ चार्जिंगमुळं देखील पडलं निशान
  2. व्हॉट्सॲपचं everyone म्यूट फीचर आणि Ask Meta AI शॉर्टकट फीचर सादर
  3. गूगल टीव्हीवर Gemini AI : मनोरंजनासोबतच आता तुमचा वैयक्तिक सहाय्यक

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO V60 LITE 5GMEDIATEK DIMENSITY 7360 TURBOटविवो V60 लाइट 5GVIVO V60 LITE 5 PRICEVIVO V60 LITE 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.