ETV Bharat / technology

व्हिवो V60 : 6,500mAh बॅटरी, झायस कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेटसह भारतात लॉंच - VIVO V60 PRICE

व्हिवो V60 भारतात लॉंच झालाय. यात 6,500mAh बॅटरी, झायस कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेटसह प्रीमियम AI वैशिष्ट्ये आहेत.

vivo V60
वीवो V60 (vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : व्हिवोने आपला नवीन प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन, व्हिवो V60, भारतात लॉंच केलाय. हा स्मार्टफोन शक्तिशाली 6,500mAh बॅटरी, झायस-ब्रँडेड ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आणि नवीनतम स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेटसह येतो. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी आणि दीर्घ बॅटरी आयुष्याची गरज असणाऱ्यांसाठी हा फोन एक आकर्षक पर्याय आहे. याशिवाय, यात अनेक AI-आधारित वैशिष्ट्ये आणि अँड्रॉइड 15-आधारित फनटच OS 15 आहे, ज्यामुळं हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक मजबूत दावेदार ठरतोय.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 वैशिष्ट्ये
व्हिवो V60 मध्ये 6.67-इंचाचा क्वाड-कर्व्ह्ड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 1.5K रिझोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,600 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. हा डिस्प्ले HDR+ सपोर्टसह येतो, ज्यामुळं व्हिडिओ आणि गेमिंगचा अनुभव अधिक आकर्षक होतो. फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट आहे, ज्यामुळं CPU परफॉर्मन्समध्ये 27% आणि GPU परफॉर्मन्समध्ये 30% सुधारणा झाली आहे, असं व्हिवोनं म्हटलं आहे. याशिवाय, LPDDR5X रॅम आणि UFS 2.2 स्टोरेजमुळं मल्टिटास्किंग आणि गेमिंग अनुभव अधिक गतिमान झाला आहे.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 कॅमेरा

व्हिवो V60 मध्ये झायस-ब्रँडेड ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 50MP Sony IMX766 प्रायमरी सेन्सर (OIS सह), 50MP Sony IMX882 टेलिफोटो लेन्स (10x झूम आणि OIS सह) आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स समाविष्ट आहे. फ्रंट कॅमेरा 50MP आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उत्तम आहे. झायस मल्टिफोकल पोर्ट्रेट, AI फोर-सीझन पोर्ट्रेट आणि भारतासाठी खास वेडिंग vLog मोड यासारखी वैशिष्ट्ये फोटोग्राफीला नवीन स्तरावर घेऊन जातात. याशिवाय, व्हिवोचा सिग्नेचर ऑरा लाइट सिस्टम कमी प्रकाशात उत्कृष्ट फोटो कॅप्चर करण्यास मदत करतो.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 बॅटरी
व्हिवो V60 मध्ये 6,500mAh ची प्रचंड मोठी बॅटरी आहे, जी 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन IP68 आणि IP69 रेटिंगसह येतो, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित आहे. यात 1.5 मीटर खोलीपर्यंत 120 मिनिट तो पाण्याखाली राहू शकतो. हा फोन तीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: ऑस्पिशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे आणि मूनलिट ब्लू. याचं डिझाइन व्हिवो X200 FE सारखचं आहे, ज्यामध्ये पिल-आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल आणि स्लिम बेझल्स आहेत.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 सॉफ्टवेअर आणि AI वैशिष्ट्ये
व्हिवो V60 अँड्रॉइड 15-आधारित फनटच OS 15 वर चालतो. यात गुगल जेमिनी AI वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, जसं की जेमिनी लाइव्ह, AI कॅप्शन्स आणि AI स्मार्ट कॉल असिस्टंट. याशिवाय, AI मॅजिक मूव्ह आणि वेडिंग vLog मोड यासारखी वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांना उत्तम कंटेंट तयार करण्यास मदत करतात. फोनमध्ये ड्युअल स्टीरिओ स्पीकर्स आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर देखील आहे.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 किंमत आणि उपलब्धता
Vivo V60 ची भारतातील किंमत 8GB + 128GB पर्यायासाठी 36,999 रुपयांपासून सुरू होते. 8GB + 256GB आणि 12GB + 256GB प्रकारांची किंमत अनुक्रमे 38,999 रुपये आणि 40,999 रुपये आहे. टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB + 512GB कॉन्फिगरेशनची किंमत 45,999 रुपये आहे.

व्हिवो V60 हा एक शक्तिशाली मिड-रेंज स्मार्टफोन आहे, जो उत्कृष्ट कॅमेरा, दीर्घ बॅटरी आयुष्य आणि प्रीमियम डिझाइनसह येतो. स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट आणि AI वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन तरुण आणि टेक-प्रेमी वापरकर्त्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

हे वाचलंत का :

  1. वीवो V60 आज भारतात होणार लॉंच: जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि तपशील
  2. Honor X7c 5G भारतात लवकरच होणार लाँच
  3. 50 मेगापिक्सेल AI कॅमेरा, एमोलेड डिस्प्लेसह Lava Blaze AMOLED 2 भारतात लाँच

हैदराबाद : व्हिवोने आपला नवीन प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन, व्हिवो V60, भारतात लॉंच केलाय. हा स्मार्टफोन शक्तिशाली 6,500mAh बॅटरी, झायस-ब्रँडेड ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आणि नवीनतम स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेटसह येतो. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी आणि दीर्घ बॅटरी आयुष्याची गरज असणाऱ्यांसाठी हा फोन एक आकर्षक पर्याय आहे. याशिवाय, यात अनेक AI-आधारित वैशिष्ट्ये आणि अँड्रॉइड 15-आधारित फनटच OS 15 आहे, ज्यामुळं हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक मजबूत दावेदार ठरतोय.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 वैशिष्ट्ये
व्हिवो V60 मध्ये 6.67-इंचाचा क्वाड-कर्व्ह्ड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 1.5K रिझोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,600 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. हा डिस्प्ले HDR+ सपोर्टसह येतो, ज्यामुळं व्हिडिओ आणि गेमिंगचा अनुभव अधिक आकर्षक होतो. फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट आहे, ज्यामुळं CPU परफॉर्मन्समध्ये 27% आणि GPU परफॉर्मन्समध्ये 30% सुधारणा झाली आहे, असं व्हिवोनं म्हटलं आहे. याशिवाय, LPDDR5X रॅम आणि UFS 2.2 स्टोरेजमुळं मल्टिटास्किंग आणि गेमिंग अनुभव अधिक गतिमान झाला आहे.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 कॅमेरा

व्हिवो V60 मध्ये झायस-ब्रँडेड ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 50MP Sony IMX766 प्रायमरी सेन्सर (OIS सह), 50MP Sony IMX882 टेलिफोटो लेन्स (10x झूम आणि OIS सह) आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स समाविष्ट आहे. फ्रंट कॅमेरा 50MP आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उत्तम आहे. झायस मल्टिफोकल पोर्ट्रेट, AI फोर-सीझन पोर्ट्रेट आणि भारतासाठी खास वेडिंग vLog मोड यासारखी वैशिष्ट्ये फोटोग्राफीला नवीन स्तरावर घेऊन जातात. याशिवाय, व्हिवोचा सिग्नेचर ऑरा लाइट सिस्टम कमी प्रकाशात उत्कृष्ट फोटो कॅप्चर करण्यास मदत करतो.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 बॅटरी
व्हिवो V60 मध्ये 6,500mAh ची प्रचंड मोठी बॅटरी आहे, जी 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन IP68 आणि IP69 रेटिंगसह येतो, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित आहे. यात 1.5 मीटर खोलीपर्यंत 120 मिनिट तो पाण्याखाली राहू शकतो. हा फोन तीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: ऑस्पिशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे आणि मूनलिट ब्लू. याचं डिझाइन व्हिवो X200 FE सारखचं आहे, ज्यामध्ये पिल-आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल आणि स्लिम बेझल्स आहेत.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 सॉफ्टवेअर आणि AI वैशिष्ट्ये
व्हिवो V60 अँड्रॉइड 15-आधारित फनटच OS 15 वर चालतो. यात गुगल जेमिनी AI वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, जसं की जेमिनी लाइव्ह, AI कॅप्शन्स आणि AI स्मार्ट कॉल असिस्टंट. याशिवाय, AI मॅजिक मूव्ह आणि वेडिंग vLog मोड यासारखी वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांना उत्तम कंटेंट तयार करण्यास मदत करतात. फोनमध्ये ड्युअल स्टीरिओ स्पीकर्स आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर देखील आहे.

Vivo V60
वीवो V60 (Vivo)

vivo V60 किंमत आणि उपलब्धता
Vivo V60 ची भारतातील किंमत 8GB + 128GB पर्यायासाठी 36,999 रुपयांपासून सुरू होते. 8GB + 256GB आणि 12GB + 256GB प्रकारांची किंमत अनुक्रमे 38,999 रुपये आणि 40,999 रुपये आहे. टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB + 512GB कॉन्फिगरेशनची किंमत 45,999 रुपये आहे.

व्हिवो V60 हा एक शक्तिशाली मिड-रेंज स्मार्टफोन आहे, जो उत्कृष्ट कॅमेरा, दीर्घ बॅटरी आयुष्य आणि प्रीमियम डिझाइनसह येतो. स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट आणि AI वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन तरुण आणि टेक-प्रेमी वापरकर्त्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

हे वाचलंत का :

  1. वीवो V60 आज भारतात होणार लॉंच: जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि तपशील
  2. Honor X7c 5G भारतात लवकरच होणार लाँच
  3. 50 मेगापिक्सेल AI कॅमेरा, एमोलेड डिस्प्लेसह Lava Blaze AMOLED 2 भारतात लाँच

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO V60वीवो V60VIVO V60 PRICE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.