Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

विवो V60 : 6, 500mAh बॅटरीसह लवकरच होणार भारतात लॉंच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि तपशील - VIVO V60 LAUNCH

विवो V60 भारतात 12 ऑगस्ट 2025 रोजी लॉंच होणार आहे. स्नॅपड्रॅगन 7 जनरल 4, 6,500mAh बॅटरी आणि झायस कॅमेऱ्यासह हा फोन नवीन वैशिष्ट्ये घेऊन येतोय.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : विवो V60 हा स्मार्टफोन भारतात 12 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच होणार आहे. हा फोन विवो V50 चा उत्तराधिकारी असून, फेब्रुवारी 2025 मध्ये लॉंच झालेल्या मॉडेलच्या तुलनेत यामध्ये अनेक सुधारणा आहेत. विवोनं या फोनच्या काही वैशिष्ट्यांचा खुलासा केला आहे, ज्यात स्नॅपड्रॅगन 7 जनरल 4 प्रोसेसर, 6,500mAh बॅटरी आणि झायस-ब्रँडेड ट्रिपल रियर कॅमेरा सिस्टीम यांचा समावेश आहे. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित इमेजिंग आणि उत्पादकता साधनं देखील या फोनमध्ये असतील. या बातमीत आपण विवो V60 च्या लॉंच तारखेपासून ते अपेक्षित किंमतीपर्यंत सर्व माहिती जाणून घेणार आहोत...

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 ची भारतातील अपेक्षित किंमत
अहवालानुसार, विवो V60 ची भारतातील किंमत 37,000 ते 40,000 रुपये असू शकते. तुलनेसाठी, विवो V50 ची सुरुवातीची किंमत 8GB + 128GB रॅम आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसाठी 34,999 रुपये होती. लॉंच झाल्यानंतर हा फोन फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आणि विवो इंडिया ई-स्टोअरवर खरेदीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 ची वैशिष्ट्ये
विवो V60 मध्ये बॅटरी, कॅमेरा, चिपसेट, डिझाइन आणि डिस्प्लेमध्ये अनेक अपग्रेड्स असतील.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 डिझाइन
विवो V60 ऑस्पिशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे आणि मूनलिट ब्लू रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. मूनलिट ब्लू रंगात समुद्राच्या लाटांसारखी टेक्सचर असलेली बॅक पॅनल आहे. यात ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये दोन लेन्स पिल-आकाराच्या कॅमेरा आयलँडमध्ये आणि तिसरी लेन्स एलईडी फ्लॅशसह त्याच्या डावीकडे आहे. फोनच्या मागील पॅनलवर खालच्या डाव्या कोपऱ्यात विवोचा लोगो आहे. हा फोन IP68 + IP69 धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक रेटिंगसह येईल.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 डिस्प्ले
विवो V60 मध्ये 6.67-इंच AMOLED स्क्रीन असण्याची शक्यता आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1.5K आणि रिफ्रेश रेट 120Hz असेल. टीझर इमेजवरून असं दिसतं की यात कर्व्ह्ड पॅनल आणि कमीतकमी बेझल्स असतील. स्क्रीनवर सेल्फी कॅमेरासाठी होल-पंच कटआउट असेल.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 कार्यक्षमता आणि सॉफ्टवेअर
विवोनं पुष्टी केली आहे की हा फोन स्नॅपड्रॅगन 7 जनरल 4 चिपसेटद्वारे समर्थित असेल, ज्यामुळं CPU मध्ये 27 टक्के, GPU मध्ये 30 टक्के आणि गेमिंग परफॉर्मन्समध्ये 25 टक्के सुधारणा होईल. हा फोन Android 15 वर आधारित Funtouch OS 15 सह येईल. यात जेमिनी लाइव्ह, AI कॅप्शन्स, AI स्मार्ट कॉल असिस्टंट आणि AI मॅजिक मूव्ह यांसारखी AI-आधारित वैशिष्ट्ये असतील.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 कॅमेरा
विवो V60 मध्ये झायस-ब्रँडेड ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट असेल, ज्यात 50-मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा (Sony IMX766 सेन्सर, OIS सपोर्ट), 50-मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्स (Sony IMX882 सेन्सर) आणि एक अल्ट्रा-वाइड-एंगल कॅमेरा असेल. समोर 50-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा असेल. यात झायस मल्टिफोकल पोर्ट्रेट, 10X स्टेज टेलिफोटो, AI फोर सीझन पोर्ट्रेट आणि वेडिंग vLog मोड यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 बॅटरी
विवो V60 मध्ये 6,500mAh बॅटरी असेल, असं कंपनीनं जाहीर केलं आहे. लॉंच जवळ येताच याबाबत अधिक माहिती समोर येईल.

हे वाचलंत का :

  1. इनफिनिक्स हॉट 60i 5G लवकरच भारतात लॉंच होणार: वैशिष्ट्ये आणि रंग पर्याय जाहीर
  2. रक्षाबंधन सणानिमित्त सॅमसंग, वनप्लस आणि iQOO स्मार्टफोन्सवर खास ऑफर
  3. "वीज कधीच एकाच ठिकाणी दोनदा पडत नाही"? काय आहे सत्य?

हैदराबाद : विवो V60 हा स्मार्टफोन भारतात 12 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच होणार आहे. हा फोन विवो V50 चा उत्तराधिकारी असून, फेब्रुवारी 2025 मध्ये लॉंच झालेल्या मॉडेलच्या तुलनेत यामध्ये अनेक सुधारणा आहेत. विवोनं या फोनच्या काही वैशिष्ट्यांचा खुलासा केला आहे, ज्यात स्नॅपड्रॅगन 7 जनरल 4 प्रोसेसर, 6,500mAh बॅटरी आणि झायस-ब्रँडेड ट्रिपल रियर कॅमेरा सिस्टीम यांचा समावेश आहे. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित इमेजिंग आणि उत्पादकता साधनं देखील या फोनमध्ये असतील. या बातमीत आपण विवो V60 च्या लॉंच तारखेपासून ते अपेक्षित किंमतीपर्यंत सर्व माहिती जाणून घेणार आहोत...

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 ची भारतातील अपेक्षित किंमत
अहवालानुसार, विवो V60 ची भारतातील किंमत 37,000 ते 40,000 रुपये असू शकते. तुलनेसाठी, विवो V50 ची सुरुवातीची किंमत 8GB + 128GB रॅम आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसाठी 34,999 रुपये होती. लॉंच झाल्यानंतर हा फोन फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आणि विवो इंडिया ई-स्टोअरवर खरेदीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 ची वैशिष्ट्ये
विवो V60 मध्ये बॅटरी, कॅमेरा, चिपसेट, डिझाइन आणि डिस्प्लेमध्ये अनेक अपग्रेड्स असतील.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 डिझाइन
विवो V60 ऑस्पिशियस गोल्ड, मिस्ट ग्रे आणि मूनलिट ब्लू रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. मूनलिट ब्लू रंगात समुद्राच्या लाटांसारखी टेक्सचर असलेली बॅक पॅनल आहे. यात ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये दोन लेन्स पिल-आकाराच्या कॅमेरा आयलँडमध्ये आणि तिसरी लेन्स एलईडी फ्लॅशसह त्याच्या डावीकडे आहे. फोनच्या मागील पॅनलवर खालच्या डाव्या कोपऱ्यात विवोचा लोगो आहे. हा फोन IP68 + IP69 धूळ आणि पाणी प्रतिरोधक रेटिंगसह येईल.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 डिस्प्ले
विवो V60 मध्ये 6.67-इंच AMOLED स्क्रीन असण्याची शक्यता आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1.5K आणि रिफ्रेश रेट 120Hz असेल. टीझर इमेजवरून असं दिसतं की यात कर्व्ह्ड पॅनल आणि कमीतकमी बेझल्स असतील. स्क्रीनवर सेल्फी कॅमेरासाठी होल-पंच कटआउट असेल.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 कार्यक्षमता आणि सॉफ्टवेअर
विवोनं पुष्टी केली आहे की हा फोन स्नॅपड्रॅगन 7 जनरल 4 चिपसेटद्वारे समर्थित असेल, ज्यामुळं CPU मध्ये 27 टक्के, GPU मध्ये 30 टक्के आणि गेमिंग परफॉर्मन्समध्ये 25 टक्के सुधारणा होईल. हा फोन Android 15 वर आधारित Funtouch OS 15 सह येईल. यात जेमिनी लाइव्ह, AI कॅप्शन्स, AI स्मार्ट कॉल असिस्टंट आणि AI मॅजिक मूव्ह यांसारखी AI-आधारित वैशिष्ट्ये असतील.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 कॅमेरा
विवो V60 मध्ये झायस-ब्रँडेड ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट असेल, ज्यात 50-मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा (Sony IMX766 सेन्सर, OIS सपोर्ट), 50-मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्स (Sony IMX882 सेन्सर) आणि एक अल्ट्रा-वाइड-एंगल कॅमेरा असेल. समोर 50-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा असेल. यात झायस मल्टिफोकल पोर्ट्रेट, 10X स्टेज टेलिफोटो, AI फोर सीझन पोर्ट्रेट आणि वेडिंग vLog मोड यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील.

Vivo V60
विवो V60 (Vivo)

विवो V60 बॅटरी
विवो V60 मध्ये 6,500mAh बॅटरी असेल, असं कंपनीनं जाहीर केलं आहे. लॉंच जवळ येताच याबाबत अधिक माहिती समोर येईल.

हे वाचलंत का :

  1. इनफिनिक्स हॉट 60i 5G लवकरच भारतात लॉंच होणार: वैशिष्ट्ये आणि रंग पर्याय जाहीर
  2. रक्षाबंधन सणानिमित्त सॅमसंग, वनप्लस आणि iQOO स्मार्टफोन्सवर खास ऑफर
  3. "वीज कधीच एकाच ठिकाणी दोनदा पडत नाही"? काय आहे सत्य?

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO V60विवो V60ZEISS CAMERAVIVO V60 PRICEVIVO V60 LAUNCH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.