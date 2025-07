ETV Bharat / technology

Vivo V40 5G vs Vivo V50 5G vs Vivo V60 5G : कोणता फोन आहे तुमच्यासाठी बेस्ट? - VIVO V40 VS VIVO V50 VS VIVO V60

हैदराबाद : Vivo ची V सीरिज नेहमीच मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्टाईल, कॅमेरा आणि बॅटरीच्या बाबतीत लोकप्रिय राहिली आहे. आता Vivo V40 5G, Vivo V50 5G आणि आगामी Vivo V60 5G यांच्या चर्चा जोरात आहेत. जर तुम्ही नवीन फोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि Vivo च्या या सीरिजमधून निवड करू इच्छित असाल, तर ही बातमी तुम्हाला योग्य निर्णय घेण्यास मदत करेल. चला, या तीन फोन्सच्या वैशिष्ट्यांचा एक-एक करून सोप्या भाषेत आढावा घेऊया... Vivo V50 5G (Vivo) Vivo V40 vs Vivo V50 vs Vivo V60 डिझाईन आणि स्टाईल

Vivo चे हे तीनही मॉडेल्स डिझाईनच्या बाबतीत अप्रतिम आहेत. V40 आणि V50 हे स्लीक आणि प्रीमियम लूकिंग फोन्स असून, हातात हलकं आणि स्लिम वाटतात. दोन्ही फोन्सला IP रेटिंग मिळालं आहे, म्हणजेच पाणी आणि धूळ यांपासून संरक्षणाची हमी आहे. V50 ला IP69 रेटिंग मिळालं आहे, जे उच्च दाबाच्या पाण्यापासूनही संरक्षण देतं, तर V40 मध्ये IP68 आहे. आगामी Vivo V60 5G च्या डिझाईनबद्दल अधिकृत माहिती नाही, परंतु यात पूर्णपणे नवीन लूक आणि कॅमेरा मॉड्यूल असेल अशी अपेक्षा आहे. याला IP68 आणि IP69 रेटिंग मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हा फोन V सीरिजमधील सर्वात मजबूत फोन ठरू शकतो. Vivo V50 5G (Vivo) Vivo V40 vs Vivo V50 vs Vivo V60 डिस्प्ले आणि व्हिज्युअल्स

Vivo ची डिस्प्ले क्वालिटी नेहमीच उत्तम राहिली आहे. V40 मध्ये 6.78 इंचांचा FHD+ AMOLED डिस्प्ले आहे, जो उजळ व्हिज्युअल्स देतो. V50 मध्ये 6.77 इंचांचा AMOLED डिस्प्ले आहे, जो आकारानं थोडा लहान आहे, पण रंग आणि ब्राइटनेसच्या बाबतीत अप्रतिम आहे. दोन्ही फोन्समध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आहे, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग स्मूथ वाटते. V60 5G मध्ये 6.67 इंचांचा 1.5K रिझोल्यूशनचा AMOLED डिस्प्ले येण्याची शक्यता आहे, जो रंग, तीक्ष्णता आणि स्पष्टतेत इतर दोन्ही फोन्सपेक्षा पुढे असेल. गेमिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि रील्स पाहणाऱ्यांसाठी हा मोठा अपग्रेड ठरू शकतो.

Vivo V40 5G (Vivo) Vivo V40 vs Vivo V50 vs Vivo V60 परफॉर्मन्स आणि प्रोसेसर

या तिन्ही फोन्समध्ये परफॉर्मन्सच्या बाबतीत स्पष्ट फरक आहे. V40 आणि V50 मध्ये Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर आहे, जो दैनंदिन वापर आणि हलक्या गेमिंगसाठी पुरेसा आहे. परंतु प्रो-लेव्हल परफॉर्मन्स हवा असणाऱ्यांसाठी V60 5G मोठा बदल आणू शकतो. यात नवीन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर येण्याची अपेक्षा आहे, जो गती आणि शक्तीच्या बाबतीत पुढे असेल. मल्टिटास्किंग, गेमिंग आणि दीर्घकालीन परफॉर्मन्ससाठी V60 हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. तसंच, V60 मध्ये Android 16 मिळण्याची शक्यता आहे, तर V50 Android 15 आणि V40 Android 14 वर चालतो. Vivo V40 5G (Vivo) Vivo V40 vs Vivo V50 vs Vivo V60 कॅमेरा सेटअप

कॅमेरा हा Vivo चा सर्वात मोठा प्लस पॉइंट आहे. V40 आणि V50 मध्ये ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे – 50MP वाईड आणि 50MP अल्ट्रावाईड. दोन्ही फोन्समध्ये 50MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो पोर्ट्रेट आणि सोशल मीडियासाठी उत्तम फोटो देतो. परंतु V60 5G त ट्रिपल कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे. 50MP वाईड, 8MP अल्ट्रावाईड आणि 50MP पेरीस्कोप टेलिफोटो लेन्स. पेरीस्कोप लेन्स 3x ऑप्टिकल झूम देईल, जो या सीरिजमध्ये प्रथमच पाहायला मिळेल. ही सुविधा सामान्यतः फ्लॅगशिप फोन्समध्ये असते, त्यामुळे V60 प्रोफेशनल फोटोग्राफीचा अनुभव देऊ शकतो. Vivo V40 5G (Vivo) Vivo V40 vs Vivo V50 vs Vivo V60 बॅटरी आणि चार्जिंग

बॅटरीच्या बाबतीत Vivo प्रत्येक नवीन मॉडेलसह मोठा अपग्रेड देत आहे. V40 मध्ये 5500mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग आहे. V50 याला पुढे नेत 6000mAh बॅटरी आणि 90W सुपर फास्ट चार्जिंगसह येतो. V60 मध्ये 6500mAh बॅटरी आणि 90W चार्जिंग येण्याची शक्यता आहे. यामुळं बॅटरी बॅकअप आणि चार्जिंगच्या बाबतीत V60 सर्वात पुढे असेल. Vivo V40 vs Vivo V50 vs Vivo V60 किंमत आणि व्हेरिएंट्स

V40 आणि V50 ची किंमत साधारण 34,000 ते 40,000 च्या दरम्यान आहे. V40 काही ऑफर्समध्ये स्वस्त मिळू शकतो, तर V50 नवीन असल्यानं थोडा महाग आहे. V60 ची किंमत 37,000 ते 40,000 असण्याची शक्यता आहे. यातील अपग्रेड्स पाहता ही किंमत वाजवी असेल. Vivo V40 vs Vivo V50 vs Vivo V60

जर तुमचं बजेट मर्यादित असेल, तर V40 5G विश्वसनीय कॅमेरा आणि बॅटरीसह उत्तम पर्याय आहे. बॅटरी आणि नवीन Android हवे असल्यास V50 5G हा संतुलित पर्याय आहे. आणि जर तुम्हाला शक्तिशाली परफॉर्मन्स, पेरीस्कोप कॅमेरा आणि नवीन सॉफ्टवेअर हवे असेल, तर V60 5G साठी तुम्हाला थोडी वाट पहावी लागेल.