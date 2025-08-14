ETV Bharat / technology

व्हिवो T4 प्रो : डिझाईन आणि प्रमुख वैशिष्ट्यांचा खुलासा, भारतात लवकरच लाँच - VIVO T4 PRO REVEALED

व्हिवो T4 प्रो लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. फ्लिपकार्टच्या लीक पोस्टरमुळं याचं स्लिम डिझाईन, 3X ऑप्टिकल झूम, स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 चिपसेटची माहिती समोर आलीय.

Vivo T4 Pro
व्हिवो T4 प्रो (Vivo T4 Pro and Debayan Roy X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : व्हिवो T4 प्रो स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होणार आहे. फ्लिपकार्टवर याचं डिझाईन आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये समोर आली आहेत. “फ्लॅगशिप-लेव्हल झूम” ही व्हिवोची जाहिरात टॅगलाईन 3X ऑप्टिकल झूमच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकतेय. स्लिम डिझाईन, शक्तिशाली स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 चिपसेट आणि Sony IMX882 सेन्सरसह हा फोन व्हिवो V60 आणि X200 FE शी सारखा दिसतोय. चला, या फोनच्या डिझाईन आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया या बातमीतून...

व्हिवो T4 प्रो डिझाईन आणि वैशिष्ट्ये
व्हिवो T4 प्रो ची रचना अत्यंत आकर्षक आणि प्रीमियम आहे. फ्लिपकार्टवर लीक झालेल्या पोस्टरनुसार, हा फोन ब्लेझ गोल्ड आणि नायट्रो ब्लू या दोन स्टायलिश रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. याचं पाठीमागील डिझाईन व्हिवो V60 आणि X200 FE शी मिळतेजुळतं आहे. यात 7.53mm स्लिम बॉडी आणि क्वाड-कर्व्हड डिस्प्ले आहे, ज्यामुळं हा फोन प्रीमियम वाटतो. कॅमेरा मॉड्यूल M-आकाराच्या लेआउटमध्ये डिझाइन केलं आहे, जे स्लिम फ्रेममध्ये पेरिस्कोप झूम मॉड्यूल सामावून घेतं.

टेलिफोटो कॅमेरा
या फोनमध्ये 3X ऑप्टिकल झूमसह Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आहे, जो फोटोग्राफीच्या बाबतीत उत्कृष्ट कामगिरी करेल. हा कॅमेरा व्हिवो V60 आणि X200 FE मध्ये वापरलेल्या सेन्सरप्रमाणेच आहे, ज्यामुळं जवळचे आणि लांबचे फोटो दोन्ही स्पष्ट आणि तपशीलवार काढता येतील. याशिवाय, हा फोन समोर आणि मागील कॅमेऱ्यांद्वारे 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं व्हिडिओग्राफी उत्साही लोकांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.

व्हिवो T4 प्रो मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 चिपसेट आहे, जो गेल्या वर्षीच्या व्हिवो T3 प्रो पेक्षा उल्लेखनीय आहे. यात 6.78 इंचांचा 1.5K रिझोल्यूशन आणि 120Hz रिफ्रेश रेटसह AMOLED डिस्प्ले आहे, जो गेमिंग आणि स्क्रोलिंगसाठी स्मूथ अनुभव देतो. बॅटरी क्षमतेबाबत अद्याप अधिकृत माहिती नाही, परंतु लीकनुसार, स्लिम डिझाईन असूनही यात मोठी बॅटरी असेल. यात 7,000mAh पेक्षा जास्त क्षमतेची बॅटरी असलण्याचा अंदाज आहे. यामुळं दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप मिळू शकतो.

लाँच आणि किंमत
व्हिवो T4 प्रो ऑगस्ट 2025 च्या शेवटी भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. याची किंमत 30,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल. फ्लिपकार्टवर यासाठी समर्पित मायक्रोसाईट तयार झाली आहे, जी “कमिंग सून” टॅगसह फोनची माहिती देतेय. BIS प्रमाणपत्रात याचा मॉडेल नंबर V2510 असल्याचं समोर आलं आहे, ज्यामुळं हा फोन भारतात लवकरच लाँच होण्याचे संकेत मिळताय.

व्हिवो T4 प्रो हा स्लिम डिझाईन, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि फ्लॅगशिप-लेव्हल कॅमेरा वैशिष्ट्यांसह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक मजबूत दावेदार आहे.याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये T3 प्रो पेक्षा अपग्रेड असणार आहेत.हा फोन तरुण आणि फोटोग्राफीप्रेमींसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

हे वाचलंत का :

  1. टेक्नो स्पार्क गो 5G स्टायलिश डिझाईन, नो-नेटवर्क मोडसह भारतात लाँच
  2. लाँच होण्यापूर्वी गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचं डिझाइन आलं समोर
  3. लेनोवोनं भारतात लाँच केले दोन नवे अँड्रॉइड टॅबलेट : जाणून घ्या, आयडियाटॅब आणि लेनोवो टॅबची किंमत

हैदराबाद : व्हिवो T4 प्रो स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होणार आहे. फ्लिपकार्टवर याचं डिझाईन आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये समोर आली आहेत. “फ्लॅगशिप-लेव्हल झूम” ही व्हिवोची जाहिरात टॅगलाईन 3X ऑप्टिकल झूमच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकतेय. स्लिम डिझाईन, शक्तिशाली स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 चिपसेट आणि Sony IMX882 सेन्सरसह हा फोन व्हिवो V60 आणि X200 FE शी सारखा दिसतोय. चला, या फोनच्या डिझाईन आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया या बातमीतून...

व्हिवो T4 प्रो डिझाईन आणि वैशिष्ट्ये
व्हिवो T4 प्रो ची रचना अत्यंत आकर्षक आणि प्रीमियम आहे. फ्लिपकार्टवर लीक झालेल्या पोस्टरनुसार, हा फोन ब्लेझ गोल्ड आणि नायट्रो ब्लू या दोन स्टायलिश रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. याचं पाठीमागील डिझाईन व्हिवो V60 आणि X200 FE शी मिळतेजुळतं आहे. यात 7.53mm स्लिम बॉडी आणि क्वाड-कर्व्हड डिस्प्ले आहे, ज्यामुळं हा फोन प्रीमियम वाटतो. कॅमेरा मॉड्यूल M-आकाराच्या लेआउटमध्ये डिझाइन केलं आहे, जे स्लिम फ्रेममध्ये पेरिस्कोप झूम मॉड्यूल सामावून घेतं.

टेलिफोटो कॅमेरा
या फोनमध्ये 3X ऑप्टिकल झूमसह Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आहे, जो फोटोग्राफीच्या बाबतीत उत्कृष्ट कामगिरी करेल. हा कॅमेरा व्हिवो V60 आणि X200 FE मध्ये वापरलेल्या सेन्सरप्रमाणेच आहे, ज्यामुळं जवळचे आणि लांबचे फोटो दोन्ही स्पष्ट आणि तपशीलवार काढता येतील. याशिवाय, हा फोन समोर आणि मागील कॅमेऱ्यांद्वारे 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं व्हिडिओग्राफी उत्साही लोकांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.

व्हिवो T4 प्रो मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 चिपसेट आहे, जो गेल्या वर्षीच्या व्हिवो T3 प्रो पेक्षा उल्लेखनीय आहे. यात 6.78 इंचांचा 1.5K रिझोल्यूशन आणि 120Hz रिफ्रेश रेटसह AMOLED डिस्प्ले आहे, जो गेमिंग आणि स्क्रोलिंगसाठी स्मूथ अनुभव देतो. बॅटरी क्षमतेबाबत अद्याप अधिकृत माहिती नाही, परंतु लीकनुसार, स्लिम डिझाईन असूनही यात मोठी बॅटरी असेल. यात 7,000mAh पेक्षा जास्त क्षमतेची बॅटरी असलण्याचा अंदाज आहे. यामुळं दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप मिळू शकतो.

लाँच आणि किंमत
व्हिवो T4 प्रो ऑगस्ट 2025 च्या शेवटी भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. याची किंमत 30,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल. फ्लिपकार्टवर यासाठी समर्पित मायक्रोसाईट तयार झाली आहे, जी “कमिंग सून” टॅगसह फोनची माहिती देतेय. BIS प्रमाणपत्रात याचा मॉडेल नंबर V2510 असल्याचं समोर आलं आहे, ज्यामुळं हा फोन भारतात लवकरच लाँच होण्याचे संकेत मिळताय.

व्हिवो T4 प्रो हा स्लिम डिझाईन, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि फ्लॅगशिप-लेव्हल कॅमेरा वैशिष्ट्यांसह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक मजबूत दावेदार आहे.याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये T3 प्रो पेक्षा अपग्रेड असणार आहेत.हा फोन तरुण आणि फोटोग्राफीप्रेमींसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

हे वाचलंत का :

  1. टेक्नो स्पार्क गो 5G स्टायलिश डिझाईन, नो-नेटवर्क मोडसह भारतात लाँच
  2. लाँच होण्यापूर्वी गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचं डिझाइन आलं समोर
  3. लेनोवोनं भारतात लाँच केले दोन नवे अँड्रॉइड टॅबलेट : जाणून घ्या, आयडियाटॅब आणि लेनोवो टॅबची किंमत

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO T4 PROव्हिवो T4 प्रोVIVO T4 PRO DESIGNVIVO T4 PRO LAUNCHVIVO T4 PRO REVEALED

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.