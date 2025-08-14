हैदराबाद : व्हिवो T4 प्रो स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होणार आहे. फ्लिपकार्टवर याचं डिझाईन आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये समोर आली आहेत. “फ्लॅगशिप-लेव्हल झूम” ही व्हिवोची जाहिरात टॅगलाईन 3X ऑप्टिकल झूमच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकतेय. स्लिम डिझाईन, शक्तिशाली स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 चिपसेट आणि Sony IMX882 सेन्सरसह हा फोन व्हिवो V60 आणि X200 FE शी सारखा दिसतोय. चला, या फोनच्या डिझाईन आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया या बातमीतून...
Get ready to experience the Turbo Pro with Pro clarity 🚀— vivo India (@Vivo_India) August 14, 2025
Coming Soon!#vivoT4Pro #GetSetTurbo #TurboLife pic.twitter.com/YBE4sgAjrU
व्हिवो T4 प्रो डिझाईन आणि वैशिष्ट्ये
व्हिवो T4 प्रो ची रचना अत्यंत आकर्षक आणि प्रीमियम आहे. फ्लिपकार्टवर लीक झालेल्या पोस्टरनुसार, हा फोन ब्लेझ गोल्ड आणि नायट्रो ब्लू या दोन स्टायलिश रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. याचं पाठीमागील डिझाईन व्हिवो V60 आणि X200 FE शी मिळतेजुळतं आहे. यात 7.53mm स्लिम बॉडी आणि क्वाड-कर्व्हड डिस्प्ले आहे, ज्यामुळं हा फोन प्रीमियम वाटतो. कॅमेरा मॉड्यूल M-आकाराच्या लेआउटमध्ये डिझाइन केलं आहे, जे स्लिम फ्रेममध्ये पेरिस्कोप झूम मॉड्यूल सामावून घेतं.
Vivo T4 Pro Launching Soon In India ✨ #VivoT4Pro @Vivo_India @yabhishekhd @stufflistings @Sudhanshu1414 @Gadgetsdata @geekabhishek_ @saaaanjjjuuu @utsavtechie @techunique_yt pic.twitter.com/B6fI1VC1dr— Saurav Chaudhary (@sauravtechno) August 14, 2025
टेलिफोटो कॅमेरा
या फोनमध्ये 3X ऑप्टिकल झूमसह Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आहे, जो फोटोग्राफीच्या बाबतीत उत्कृष्ट कामगिरी करेल. हा कॅमेरा व्हिवो V60 आणि X200 FE मध्ये वापरलेल्या सेन्सरप्रमाणेच आहे, ज्यामुळं जवळचे आणि लांबचे फोटो दोन्ही स्पष्ट आणि तपशीलवार काढता येतील. याशिवाय, हा फोन समोर आणि मागील कॅमेऱ्यांद्वारे 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं व्हिडिओग्राफी उत्साही लोकांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.
Vivo T4 Pro Launching Soon In India ✨ #VivoT4Pro @Vivo_India @yabhishekhd @stufflistings @Sudhanshu1414 @Gadgetsdata @geekabhishek_ @saaaanjjjuuu @utsavtechie @techunique_yt pic.twitter.com/B6fI1VC1dr— Saurav Chaudhary (@sauravtechno) August 14, 2025
व्हिवो T4 प्रो मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 चिपसेट आहे, जो गेल्या वर्षीच्या व्हिवो T3 प्रो पेक्षा उल्लेखनीय आहे. यात 6.78 इंचांचा 1.5K रिझोल्यूशन आणि 120Hz रिफ्रेश रेटसह AMOLED डिस्प्ले आहे, जो गेमिंग आणि स्क्रोलिंगसाठी स्मूथ अनुभव देतो. बॅटरी क्षमतेबाबत अद्याप अधिकृत माहिती नाही, परंतु लीकनुसार, स्लिम डिझाईन असूनही यात मोठी बॅटरी असेल. यात 7,000mAh पेक्षा जास्त क्षमतेची बॅटरी असलण्याचा अंदाज आहे. यामुळं दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप मिळू शकतो.
vivo T4 Pro coming soon to India. pic.twitter.com/CAY2qVHsge— Mukul Sharma (@stufflistings) August 14, 2025
लाँच आणि किंमत
व्हिवो T4 प्रो ऑगस्ट 2025 च्या शेवटी भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. याची किंमत 30,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल. फ्लिपकार्टवर यासाठी समर्पित मायक्रोसाईट तयार झाली आहे, जी “कमिंग सून” टॅगसह फोनची माहिती देतेय. BIS प्रमाणपत्रात याचा मॉडेल नंबर V2510 असल्याचं समोर आलं आहे, ज्यामुळं हा फोन भारतात लवकरच लाँच होण्याचे संकेत मिळताय.
व्हिवो T4 प्रो हा स्लिम डिझाईन, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि फ्लॅगशिप-लेव्हल कॅमेरा वैशिष्ट्यांसह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक मजबूत दावेदार आहे.याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये T3 प्रो पेक्षा अपग्रेड असणार आहेत.हा फोन तरुण आणि फोटोग्राफीप्रेमींसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
हे वाचलंत का :