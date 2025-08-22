हैदराबाद : व्हिवो आपला नवीन स्मार्टफोन, टी4 प्रो 5G, भारतात 26 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच करणार आहे. फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होणारा हा फोन 25,000 ते 30,000 रुपये किंमतीच्या मध्यम-श्रेणी येण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं याच्या कॅमेरा सिस्टम, बॅटरी आणि चिपसेटसह अनेक वैशिष्ट्यांचा खुलासा केला आहे, ज्यामुळं हा फोन या सेगमेंटमधील एक आकर्षक पर्याय ठरणार आहे.
व्हिवो टी4 प्रो 5G लॉंच
व्हिवो टी4 प्रो 5G भारतात लॉंच होण्यासाठी सज्ज आहे, आणि कंपनीनं याच्या अनेक वैशिष्ट्यांबाबत माहिती जाहीर केली आहे. या फोनमध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी Sony IMX882 सेन्सर ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सह आणि 50-मेगापिक्सेलचा 3X पेरीस्कोप टेलिफोटो लेन्स समाविष्ट आहे. याशिवाय, एक तिसरा सेन्सर आहे, जो कॅमेरा आयलँडच्या बाहेर ठेवण्यात आला आहे. व्हिवोचा दावा आहे की, या सेगमेंटमधील 3X पेरीस्कोप झूम ऑफर करणारा हा एकमेव फोन आहे. यामुळं 10X टेलिफोटो स्टेज पोर्ट्रेट फीचर देखील उपलब्ध आहे, जे नुकत्याच लॉंच झालेल्या व्हिवो V60 मध्येही दिसलं आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी फोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे.
क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले
व्हिवो टी4 प्रो 5G मध्ये क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 6.78-इंचाचा आणि 1.5K रिझोल्यूशनसह येतो. हा फोन 7.53 मिमी जाडीचा असून, त्याचं डिझाइन स्लीक आणि आकर्षक आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 7 गेन 4 चिपसेट आहे, जो मागील टी3 प्रो मधील स्नॅपड्रॅगन 7 गेन 3 पेक्षा अधिक कार्यक्षम आणि शक्तिशाली आहे. याशिवाय, फोनमध्ये 6,500mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी 80W ते 90W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. व्हिवोनं फोनमध्ये ऑरा लाइट फीचरचा समावेश केला आहे, जे कमी प्रकाशात फोटोग्राफी सुधारतो. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित टूल्स देखील आहेत, जे फोटोग्राफी आणि एकूणच कामगिरी वाढवतात.
काय असेल किंमत
फ्लिपकार्टवर या फोनसाठी समर्पित मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली आहे, ज्यामध्ये निळ्या आणि सोनेरी रंग पर्यायांचा समावेश आहे. या फोनची किंमत 25,000 ते 30,000 रुपये दरम्यान आहे, ज्यामुळं तो रियलमी P4 प्रो आणि वनप्लस नॉर्ड CE 5 यांसारख्या फोनशी स्पर्धा करेल. व्हिवो टी4 प्रो हा मध्यम-श्रेणी विभागात डिझाइन, कॅमेरा आणि कामगिरी यांचा उत्कृष्ट समतोल साधणारा फोन आहे.
