ETV Bharat / technology

Vivo T4 Pro 5G फोन 90W फास्ट चार्जिंगसह भारतात लॉंच : जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये आणि विक्री तारीख - VIVO T4 PRO 5G PRICE

Vivo T4 Pro 5G, 90W फास्ट चार्जिंग, 6,500mAh बॅटरी, ड्युअल 50MP कॅमेऱ्यासह लॉंच झालाय. जाणून घ्या किंमत आणि पहिला सेल..

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
Vivo T4 Pro 5G (VIVO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 12:46 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : व्हिवोनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन व्हिवो टी4 प्रो 5जी लॉंच केला आहे. हा फोन 90W फास्ट चार्जिंगसह 6,500mAh बॅटरी आणि ड्युअल 50-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा सेटअपसह येतो, ज्यामध्ये 3x पेरिस्कोप झूमचा समावेश आहे. हा स्मार्टफोन 27,999 रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध आहे आणि 29 ऑगस्टपासून फ्लिपकार्ट, व्हिवो इंडिया स्टोअर आणि इतर रिटेल आउटलेट्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. यामध्ये आकर्षक लॉंच ऑफर्स देखील उपलब्ध आहेत.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G कॅमेरा (VIVO)

वैशिष्ट्ये आणि किंमत
व्हिवो टी4 प्रो 5जी हा स्मार्टफोन भारतात तीन स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 27,999 रुपये, 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 29,999 रुपये आणि 12GB रॅम + 256GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 31,999 रुपये आहे. हा फोन ब्लेझ गोल्ड आणि नायट्रो ब्लू या दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन 29 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून फ्लिपकार्ट, व्हिवो इंडिया स्टोअर आणि इतर ऑफलाइन रिटेल स्टोअरमधून खरेदी करता येईल.

रॅम + स्टोरेजकिंमत (रुपये)
8GB + 128GB27,999
8GB + 256GB29,999
12GB + 256GB31,999

लॉंच ऑफर्स
लॉंच ऑफर्स अंतर्गत, ग्राहकांना HDFC बँक आणि Axis बँक कार्ड्सवर 3,000 रुपयांची त्वरित सूट मिळेल. याशिवाय, 3,000 रुपयांचा अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस आणि नो-कॉस्ट EMI पर्याय देखील उपलब्ध आहेत.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G कॅमेरा (VIVO)

वैशिष्ट्ये
व्हिवो टी4 प्रो 5जी मध्ये प्रभावी वैशिष्ट्ये आहेत. हा फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसरद्वारे समर्थित आहे, जो AnTuTu बेंचमार्कवर 10 लाखांहून अधिक गुण मिळवतो. यात ड्युअल 50-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये एक Sony OIS सेन्सर आणि दुसरा Sony 3x पेरिस्कोप कॅमेरा आहे, जो 10x टेलिफोटो स्टेज पोर्ट्रेट क्षमता प्रदान करतो. समोरच्या बाजूला, 32-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे, जो उच्च-गुणवत्तेचे सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी उत्तम आहे.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G कॅमेरा (VIVO)

6,500mAh बॅटरी
हा स्मार्टफोन 6,500mAh बॅटरीसह येतो, जी 90W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामुळे फोन जलद चार्ज होतो आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी लाइफ प्रदान करतो. याशिवाय, फोनमध्ये IP68 आणि IP69 वॉटर आणि डस्ट प्रोटेक्शन रेटिंग आहे, ज्यामुळं तो पाणी आणि धूळ यांच्यापासून सुरक्षित आहे.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G वाटर रेटिंग (VIVO)

क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले
व्हिवो टी4 प्रो 5जी मध्ये एक अल्ट्रा-स्लिम बेझेलसह क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो ओल्या हाताने टच आणि ऑइली हातानं स्मूथ स्क्रोलिंगला सपोर्ट करतो. हा फोन केवळ 7.53 मिमी जाड आहे आणि त्याचं वजन 192 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं तो हलका आणि स्टायलिश आहे.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G डिस्प्ले (VIVO)

व्हिवो टी4 प्रो 5जी हा एक शक्तिशाली आणि स्टायलिश स्मार्टफोन आहे, जो प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह येतो. याची किंमत, आकर्षक डिझाइन आणि लॉंच ऑफर्स यामुळं हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक उत्तम पर्याय बनतो. जर तुम्ही नवीन 5G स्मार्टफोन शोधत असाल, तर व्हिवो टी4 प्रो 5जी नक्कीच विचार करा.

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 Vs गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड: कोणता फोल्डेबल स्मार्टफोन आहे सर्वोत्तम?
  2. Google Pixel 9 Pro Vs Pixel 9 Pro XL: कोणता फोन तुमच्यासाठी खास?
  3. गेमिंगसाठी सर्वोत्तम स्मार्टफोन्स: प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह उत्कृष्ट पर्याय

हैदराबाद : व्हिवोनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन व्हिवो टी4 प्रो 5जी लॉंच केला आहे. हा फोन 90W फास्ट चार्जिंगसह 6,500mAh बॅटरी आणि ड्युअल 50-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा सेटअपसह येतो, ज्यामध्ये 3x पेरिस्कोप झूमचा समावेश आहे. हा स्मार्टफोन 27,999 रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध आहे आणि 29 ऑगस्टपासून फ्लिपकार्ट, व्हिवो इंडिया स्टोअर आणि इतर रिटेल आउटलेट्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. यामध्ये आकर्षक लॉंच ऑफर्स देखील उपलब्ध आहेत.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G कॅमेरा (VIVO)

वैशिष्ट्ये आणि किंमत
व्हिवो टी4 प्रो 5जी हा स्मार्टफोन भारतात तीन स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 27,999 रुपये, 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 29,999 रुपये आणि 12GB रॅम + 256GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 31,999 रुपये आहे. हा फोन ब्लेझ गोल्ड आणि नायट्रो ब्लू या दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन 29 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून फ्लिपकार्ट, व्हिवो इंडिया स्टोअर आणि इतर ऑफलाइन रिटेल स्टोअरमधून खरेदी करता येईल.

रॅम + स्टोरेजकिंमत (रुपये)
8GB + 128GB27,999
8GB + 256GB29,999
12GB + 256GB31,999

लॉंच ऑफर्स
लॉंच ऑफर्स अंतर्गत, ग्राहकांना HDFC बँक आणि Axis बँक कार्ड्सवर 3,000 रुपयांची त्वरित सूट मिळेल. याशिवाय, 3,000 रुपयांचा अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस आणि नो-कॉस्ट EMI पर्याय देखील उपलब्ध आहेत.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G कॅमेरा (VIVO)

वैशिष्ट्ये
व्हिवो टी4 प्रो 5जी मध्ये प्रभावी वैशिष्ट्ये आहेत. हा फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसरद्वारे समर्थित आहे, जो AnTuTu बेंचमार्कवर 10 लाखांहून अधिक गुण मिळवतो. यात ड्युअल 50-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये एक Sony OIS सेन्सर आणि दुसरा Sony 3x पेरिस्कोप कॅमेरा आहे, जो 10x टेलिफोटो स्टेज पोर्ट्रेट क्षमता प्रदान करतो. समोरच्या बाजूला, 32-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे, जो उच्च-गुणवत्तेचे सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी उत्तम आहे.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G कॅमेरा (VIVO)

6,500mAh बॅटरी
हा स्मार्टफोन 6,500mAh बॅटरीसह येतो, जी 90W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामुळे फोन जलद चार्ज होतो आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी लाइफ प्रदान करतो. याशिवाय, फोनमध्ये IP68 आणि IP69 वॉटर आणि डस्ट प्रोटेक्शन रेटिंग आहे, ज्यामुळं तो पाणी आणि धूळ यांच्यापासून सुरक्षित आहे.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G वाटर रेटिंग (VIVO)

क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले
व्हिवो टी4 प्रो 5जी मध्ये एक अल्ट्रा-स्लिम बेझेलसह क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो ओल्या हाताने टच आणि ऑइली हातानं स्मूथ स्क्रोलिंगला सपोर्ट करतो. हा फोन केवळ 7.53 मिमी जाड आहे आणि त्याचं वजन 192 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं तो हलका आणि स्टायलिश आहे.

VIVO T4 PRO 5G, व्हिवो टी4 प्रो 5जी, Vivo T4 Pro 5G Price
VIVO T4 PRO 5G डिस्प्ले (VIVO)

व्हिवो टी4 प्रो 5जी हा एक शक्तिशाली आणि स्टायलिश स्मार्टफोन आहे, जो प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह येतो. याची किंमत, आकर्षक डिझाइन आणि लॉंच ऑफर्स यामुळं हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक उत्तम पर्याय बनतो. जर तुम्ही नवीन 5G स्मार्टफोन शोधत असाल, तर व्हिवो टी4 प्रो 5जी नक्कीच विचार करा.

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 Vs गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड: कोणता फोल्डेबल स्मार्टफोन आहे सर्वोत्तम?
  2. Google Pixel 9 Pro Vs Pixel 9 Pro XL: कोणता फोन तुमच्यासाठी खास?
  3. गेमिंगसाठी सर्वोत्तम स्मार्टफोन्स: प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह उत्कृष्ट पर्याय
Last Updated : August 26, 2025 at 12:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO T4 PRO 5Gव्हिवो टी4 प्रो 5जीVIVO T4 PRO 5G PRICE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.