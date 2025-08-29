हैदराबाद : वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट इंडिया भारतीय बाजारात आपली दोन नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, विनफास्ट VF 6 आणि VF 7, लॉंच (VinFast VF6 and VF7) करण्याच्या तयारीत आहे. या दोन्ही गाड्या 6 सप्टेंबर 2025 रोजी हैदराबादमध्ये बाजारात सादर केल्या जाणार आहेत. या गाड्या तमिळनाडूतील थुथुकुडी येथील विनफास्टच्या अत्याधुनिक असेंब्ली प्लांटमध्ये स्थानिक पातळीवर तयार केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, या नव्या कारखान्यातून तयार होणारी पहिली गाडी विनफास्ट VF 7 असेल. भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी विनफास्टनं या दोन मॉडेल्सच्या माध्यमातून आकर्षक वैशिष्ट्ये आणि स्पर्धात्मक किंमतींसह बाजारात प्रवेश करण्याची योजना आखली आहे.
विनफास्ट VF 7
विनफास्ट VF 7 ही गाडी VF 6 पेक्षा आकारानं मोठी आहे आणि भारतीय बाजारात ती महिंद्रा XEV 9e आणि टाटा हॅरियर EV यांसारख्या गाड्यांशी स्पर्धा करेल. ही गाडी 2WD (टू-व्हील ड्राइव्ह) आणि 4WD (फोर-व्हील ड्राइव्ह) अशा दोन्ही कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध असेल. VF 7 मध्ये 70.8 kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक वापरला जाणार आहे, जो शक्तिशाली परफॉर्मन्स देण्यास सक्षम आहे. 2WD आवृत्तीमध्ये एकच फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर आहे, जी 201 bhp पॉवर प्रदान करते. तर AWD आवृत्तीमध्ये दोन इलेक्ट्रिक मोटर्सचा सेटअप आहे, जो एकत्रितपणे 345 bhp पॉवर आणि 500 Nm टॉर्क निर्माण करतो. WLTP मानकांनुसार, VF 7 AWD ची रेंज 431 किमी आहे, तर FWD आवृत्ती 450 किमी रेंज देऊ शकते. या गाडीची किंमत 25 लाख ते 30 लाख रुपये दरम्यान असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं ती प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय ठरेल.
विनफास्ट VF 6
दुसरीकडं, विनफास्ट VF 6 ही मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूव्ही आहे, जी महिंद्रा BE 6, टाटा कर्व्ह EV, MG ZS EV आणि ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक यांसारख्या गाड्यांशी स्पर्धा करेल. VF 6 मध्ये 59.6 kWh बॅटरी पॅक आहे, जो फ्रंट अॅक्सल मोटरला पॉवर पुरवतो. ही इलेक्ट्रिक मोटर 201 bhp पॉवर निर्माण करते. WLTP मानकांनुसार, VF 6 ची रेंज सुमारे 480 किमी असण्याची शक्यता आहे. या गाडीची किंमत 20 लाख ते 25 लाख रुपये दरम्यान असेल, ज्यामुळं ती मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी परवडणारी ठरू शकते.
बुकिंग सुरू
विनफास्टनं या दोन्ही इलेक्ट्रिक एसयूव्हींची बुकिंग 15 जुलै 2025 पासून सुरू केली आहे. ग्राहक 21,000 रुपये टोकन रक्कम भरून या गाड्या बुक करू शकतात. विनफास्टचा हा प्रयत्न भारतीय बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या मागणीचा फायदा घेण्यासाठी आहे. कंपनीच्या तमिळनाडूतील कारखान्यातून स्थानिक पातळीवर उत्पादन केल्यानं या गाड्यांच्या किंमती स्पर्धात्मक ठेवण्यास मदत होईल. याशिवाय, विनफास्टच्या या गाड्या आधुनिक तंत्रज्ञान, आकर्षक डिझाइन आणि पर्यावरणपूरक वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज असतील, ज्यामुळं त्या भारतीय ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरतील.
