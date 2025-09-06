ETV Bharat / technology

विनफास्ट VF6 आणि VF7 इलेक्ट्रिक SUV भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये

प्रीमियम फीचर्ससह विनफास्ट VF6 आणि VF7 इलेक्ट्रिक SUV भारतात लाँच झाल्या आहेत.

Vinfast VF6 and VF7 Electric SUV
Vinfast VF6 and VF7 Electric SUV (Vinfast)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 3:59 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : व्हिएतनामी ऑटोमोबाईल निर्माता व्हिनफास्टनं भारतात आपलं पहिलं पाऊल ठेवलंय. कंपनीनं दोन कार VF6 आणि VF7 या दोन इलेक्ट्रिक SUV कार लॉंच केल्या आहेत. या दोन्ही गाड्या पर्यावरणपूरक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असून, भारतीय ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम अनुभव देतात. VF6 ची सुरुवातीची किंमत 16.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तर VF7 ची सुरुवातीची किंमत 20.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. या गाड्या भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात नवीन पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत.

Vinfast VF6
व्हिनफास्ट VF6 मध्ये 59.6 kWh बॅटरी पॅक आहे, जे फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह (FWD) सिस्टीमसह जोडलेलं आहे. यामध्ये Earth आणि Wind या दोन व्हेरिएंट्स उपलब्ध आहेत. Earth व्हेरिएंट 174.3 hp पॉवर आणि 250 Nm टॉर्क जनरेट करतं, तर Wind व्हेरिएंट 201 hp पॉवर आणि 310 Nm टॉर्क प्रदान करतं. VF6 Earth ची ARAI प्रमाणित रेंज 468 किमी आहे, तर Wind व्हेरिएंटची रेंज 463 किमी आहे. यामुळं लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ही गाडी उत्तम पर्याय ठरू शकते.

Vinfast VF6
विनफास्ट VF6 (Vinfast)
Vinfast VF6
विनफास्ट VF6 (Vinfast)

Vinfast VF7
व्हिनफास्ट VF7 मध्ये दोन बॅटरी पर्याय उपलब्ध आहेत. 59.6 kWh आणि 70.8 kWh. VF7 Wind व्हेरिएंटमध्ये 59.6 kWh बॅटरी आहे, जी 174.3 hp पॉवर आणि 250 Nm टॉर्क देते. VF7 Earth व्हेरिएंटमध्ये 70.8 kWh बॅटरी आहे, जी 201 hp पॉवर आणि 310 Nm टॉर्क प्रदान करते. याशिवाय, Sky आणि Sky Infinity व्हेरिएंट्समध्ये 70.8 kWh बॅटरीसह ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) सिस्टीम आहे, जी अनुक्रमे 348 hp आणि 500 Nm टॉर्क जनरेट करते. ही शक्तिशाली कामगिरी VF7 ला प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV बनवते.

VF7 Electric SUV
VF7 इलेक्ट्रिक SUV (Vinfast)
VF7 Electric SUV
Vinfast VF7 (Vinfast)

Vinfast VF6 and VF7 वैशिष्ट्ये
VF6 मध्ये ऑल-LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, ऑटो लेव्हलिंग, अकॉस्टिक विंडशील्ड, ग्लास रूफ, रिव्हर्स लिंक ORVM, कीलेस एंट्री अँड गो यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. सुरक्षेसाठी यात ABS, EBD, TCS, HSA, डिस्क ब्रेक्स, 7 एअरबॅग्स, 360-डिग्री SVM, क्रूझ कंट्रोल, मल्टिपल ड्राइव्ह आणि रीजन मोड्स, आणि कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. VF7 मध्ये VF6 च्या वैशिष्ट्यांव्यतिरिक्त काही अतिरिक्त सुविधा आहेत, जसे की हीटेड आणि ऑटो-डिमिंग ORVM, मेमरी फंक्शन, रंगीत HUD प्रोजेक्शन, सिग्नेचर लाइट्स (पुढे आणि मागे), आणि C-टाइप 90 W USB पोर्ट जे इतर डिव्हाइसेस चार्ज करण्यासाठी वापरलं जाऊ शकतं.

Vinfast VF6
विनफास्ट VF6 (Vinfast)
Vinfast VF6
विनफास्ट VF6 (Vinfast)

व्हेरिएंट्स आणि किंमती

व्हिनफास्ट VF6

  • Earth: 16.49 लाख रुपये
  • Wind: 17.79 लाख रुपये
  • Wind Infinity: 18.29 लाख रुपये
Vinfast VF6
विनफास्ट VF6 (Vinfast)

व्हिनफास्ट VF7

  • Earth: 20.89 लाख रुपये
  • Wind: 23.49 लाख रुपये
  • Wind Infinity: 23.99 लाख रुपये
  • Sky: 24.99 लाख रुपये
  • Sky Infinity: 25.49 लाख रुपये
Vinfast VF7
Vinfast VF7 (Vinfast VF7)

हे वाचलंत का :

  1. सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स भारतात लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये
  2. ह्युंदाई क्रेटा किंग, किंग नाइट आणि किंग लिमिटेड एडिशन भारतात लाँच
  3. Maruti Victoris : आधुनिक डिझाइन, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंगसह भारतात लॉंच, CNG पर्यायांसह ADAS वैशिष्ट्ये
Last Updated : September 6, 2025 at 4:15 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VINFAST VF6VINFASTVINFAST INDIAविनफास्ट VF6 आणि VF7VF SERIES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.