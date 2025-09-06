Vinfast VF 6 vs Vinfast VF7 : कोणती एसयूव्हीआहे जास्त फायदेशीर?

विनफास्टच्या VF6 आणि VF7 या दोन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही भारतीय बाजारात लॉंच झाल्या आहेत. या दोन्ही गाड्यांची किंमत, क्षमता आणि वैशिष्ट्यांमध्ये फरक चला जाणून घेऊया...
Published : September 6, 2025 at 6:01 PM IST
हैदराबाद : इलेक्ट्रिक वाहन बाजरपेठेत आपलं पाऊल टाकत, व्हिएतनामी कंपनी विनफास्टनं भारतीय बाजारपेठेत दोन नव्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही आज लॉंच केल्या आहेत. यात VF 6 आणि VF 7. दोन्ही मॉडेल्समध्ये काही साम्य असले तरी, त्यांच्यात महत्त्वाचे फरक आहेत, जे ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य वाहन निवडण्यास मदत करतात. कॉम्पॅक्ट आणि परवडणाऱ्या VF 6 पासून ते अधिक शक्तिशाली आणि प्रीमियम VF 7 पर्यंत, विनफास्ट भारतीय बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी तयार आहे. चला या दोन्ही मॉडेल्सची सखोल तुलना करूया...
किंमत आणि प्रकार
विनफास्ट VF 6 ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 16.49 लाख आहे. ही कमी किमतीत एक उत्तम पॅकेज देते. तर, VF 7 ची किंमत जास्त आहे, जी त्याच्या प्रीमियम फीचर्ससाठी योग्य आहे.
|विनफास्ट VF 6 व्हेरिएंट्स
|किंमत
|Earth
|16.49 लाख रुपये
|Wind
|17.79 लाख रुपये
|Wind Infinity
|18.29 लाख रुपये
|विनफास्ट VF 7 व्हेरिएंट्स
|किंमत
|Earth
|20.89 लाख रुपये
|Wind
|23.49 लाख रुपये
|Wind Infinity
|23.99 लाख रुपये
|Sky
|24.99 लाख रुपये
|Sky Infinity
|25.49 लाख रुपये
बॅटरी आणि कार्यक्षमता
VF 6 मध्ये 59.6 kWh ची बॅटरी आहे, जी सिंगल चार्जवर 468 किमीपर्यंतची रेंज देऊ शकते. हा शहरी प्रवासासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. दुसरीकडं, VF 7 मध्ये दोन बॅटरी पर्याय आहेत: 59.6 kWh आणि 70.8 kWh बॅटरी. 70.8 kWh बॅटरीसह VF 7 532 किमीपर्यंतची रेंज देते, जी लांबच्या प्रवासासाठी अधिक चांगली आहे.
शक्ती आणि कामगिरी
VF 6 सिंगल मोटरसह येते, जी 201 bhp आणि 310 Nm टॉर्क निर्माण करते. VF 7 मध्ये मात्र दोन पर्याय आहेत: एक सिंगल मोटर FWD आणि एक ड्युअल मोटर AWD. ड्युअल मोटर AWD सेटअपसह VF 7 345 bhp आणि 500 Nm टॉर्क देते, जी VF 6 पेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. यामुळं VF 7 केवळ 5.8 सेकंदात 0-100 किमी/तास वेग गाठू शकते.
आकार आणि डिझाइन
VF 6 एक कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आहे, तर VF 7 अधिक मोठी आहे. VF 7 ची लांबी 4,545 मिमी आणि रुंदी 1,890 मिमी आहे, तर VF 6 ची लांबी 4,241 मिमी आणि रुंदी 1,834 मिमी आहे. त्यामुळं VF 7 मध्ये अधिक जागा मिळते, ज्यामुळं ती फॅमिलीसाठी अधिक सोयीस्कर ठरते. VF 7 चा बूट स्पेस 537 लीटर आहे, जो VF 6 पेक्षा मोठा आहे.
इंटीरियर्स आणि फीचर्स
VF 6 मध्ये 12.9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीटसारखे प्रीमियम फीचर्स आहेत. पण VF 7 अधिक फीचर ऑफर करते. यामध्ये VF 6 च्या सर्व फीचर्ससह रिक्लाइनिंग रिअर सीट, फ्लश-माउंटेड डोअर हँडल्स आणि मोठे 19-इंच अलॉय व्हील्स मिळतात. दोन्ही गाड्यांमध्ये लेव्हल 2 ADAS सारखे सुरक्षा फीचर्स आहेत.
Vinfast VF 6 vs Vinfast VF
विनफास्ट VF 6 आणि VF 7 दोन्ही उत्कृष्ट पर्याय आहेत, पण त्यांचं डिझाइन, फीचर, किंमत वेगवेगळी आहे. जर तुमचं बजेट कमी असेल आणि तुम्हाला शहरी वापरासाठी एक कॉम्पॅक्ट आणि प्रभावी इलेक्ट्रिक एसयूव्ही हवी असेल, तर VF 6 एक चांगला पर्याय आहे. जर तुम्हाला अधिक जागा, पॉवर आणि प्रीमियम फीचर्स हवे असतील, तर VF 7 तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
