ट्रम्प यांचा 100% आयात शुल्काचा निर्णय: संगणक चिप्सच्या किमती वाढण्याची शक्यता - DONALD TRUMP

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 100% चिप्स आयात शुल्काच्या घोषणेमुळं इलेक्ट्रॉनिक्सच्या किमती वाढण्याची भीती आहे. अमेरिकेत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना सवलत मिळेल, परंतु भारत-चीनमधील उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.

Published : August 7, 2025 at 11:07 AM IST

हैदराबाद : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संगणक चिप्स आणि सेमीकंडक्टर्सवर 100% आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. यामुळं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल्स, घरगुती उपकरणे आणि डिजिटल युगाला चालना देणाऱ्या प्रोसेसर्सवर अवलंबून असलेल्या उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मात्र, अमेरिकेत चिप्सचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना या शुल्कातून सवलत मिळेल, असं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. या निर्णयामुळं जागतिक बाजारपेठेत आणि विशेषतः भारत आणि चीनमध्ये आयफोन बनवणाऱ्या ॲपलसारख्या कंपन्यांवर काय परिणाम होईल, याबाबत चर्चा सुरू आहे.

वर्ल्ड सेमीकंडक्टर ट्रेड स्टॅटिस्टिक्स ऑर्गनायझेशनच्या मते, जून महिन्यापर्यंतच्या वर्षात संगणक चिप्सच्या जागतिक मागणीत 19.6% वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी बुधवारी व्हाइट हाऊसमध्ये ॲपलचे सीईओ टिम कूक यांच्यासोबतच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. त्यांनी सांगितलं की, अमेरिकेत चिप्सचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आयात शुल्कातून सूट मिळेल, तर परदेशात उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना 100% शुल्क भरावं लागेल.

ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळं ॲपलसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, ज्यांनी अमेरिकेत चिप्स आणि इतर घटकांच्या निर्मितीसाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जानेवारीपासून बिग टेक कंपन्यांनी अमेरिकेत सुमारे 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचं वचन दिलं आहे. यामध्ये ॲपलनं फेब्रुवारीमध्ये केलेल्या 500 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीत आणखी 100 अब्ज डॉलर्सची भर घालून एकूण 600 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. या गुंतवणुकीमुळं ॲपलला नवीन आयात शुल्कातून काही प्रमाणात संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.

वॉल स्ट्रीटवरही या घोषणेचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. ॲपलच्या शेअर्समध्ये बुधवारी नियमित ट्रेडिंग सत्रात 5% वाढ झाली, तर ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर विस्तारित ट्रेडिंगमध्ये आणखी 3% वाढ झाली. याशिवाय, एआय चिप्स बनवणारी एनव्हिडिया आणि इंटेल यासारख्या कंपन्यांचे शेअर्सही विस्तारित ट्रेडिंगमध्ये वाढले. विशेषतः, एनव्हिडियानं ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळापासून 1 ट्रिलियन डॉलर्सची बाजारमूल्य वाढ नोंदवली आहे.

ट्रम्प यांचा हा निर्णय माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या धोरणांपासून वेगळा आहे. बायडेन यांनी 2022 मध्ये CHIPS आणि संशोधन कायदा मंजूर केला होता, ज्यामुळं चिप्स उत्पादनासाठी 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी, कर सवलती आणि इतर आर्थिक प्रोत्साहनं उपलब्ध झाली होती. मात्र, ट्रम्प यांनी या योजनेला विरोध करत आयात शुल्काद्वारे स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्याचा मार्ग निवडला आहे. यामुळं कंपन्यांना अमेरिकेत कारखानं उभारण्यास प्रोत्साहन मिळेल, परंतु याचा परिणाम कॉर्पोरेट नफ्यावर आणि मोबाइल फोन, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर्स यासारख्या उत्पादनांच्या किमतींवर होऊ शकतो.

भारत आणि चीनमध्ये आयफोन बनवणाऱ्या ॲपलसारख्या कंपन्यांवर या शुल्काचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पुढील महिन्यात नवीन आयफोन मॉडेल्स लाँच होणार असताना, या शुल्कामुळं किमती वाढण्याचा धोका आहे. मात्र, ॲपल आणि ट्रम्प यांच्यातील करारामुळं काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

