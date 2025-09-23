टिकटॉकवर अमेरिकेचं नियंत्रण; ऑरॅकलच्या देखरेखीखालील येत्या आठवड्यात होणार करार
US controls TikTok : टिकटॉकच्या अमेरिकेतील कार्यप्रणालीसाठी येत्या आठवड्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. ऑरॅकलच्या देखरेखीखाली डेटा सुरक्षित ठेवला जाईल.
Published : September 23, 2025 at 9:58 AM IST
वॉशिंग्टन डीसी US controls TikTok : टिकटॉक या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अमेरिकेतील कार्यप्रणालीला सुरक्षित करण्यासाठी येत्या आठवड्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनं एक करार होणार आहे. या करारानुसार, टिकटॉकवर अमेरिकेच्या कडक देखरेखीखाली काम केलं जाईल. अमेरिकन गुंतवणूकदारांचा बहुसंख्य हिस्सा आणि ऑरॅकलच्या तंत्रज्ञानाद्वारे डेटा सुरक्षिततेची खात्री दिली जाणार आहे. हा करार टिकटॉकला चीनच्या प्रभावापासून मुक्त ठेवण्यासाठी आणि अमेरिकन वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
येत्या आठवड्यात करार
व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिना लेव्हिट यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, टिकटॉकचा बहुसंख्य हिस्सा अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या मालकीचा असेल आणि त्याचं संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्या संचालक मंडळाद्वारे केला जाईल. ऑरॅकल हे टिकटॉकचे विश्वासू सुरक्षा प्रदाता असेल आणि अमेरिकेतील सर्व वापरकर्त्यांचा डेटा ऑरॅकलद्वारे संचालित सर्व्हरवर संग्रहित केला जाईल. यामुळे अमेरिकन वापरकर्त्यांचा डेटा परदेशी, विशेषतः चीनच्या, हेरगिरीपासून सुरक्षित राहील. लेव्हिट म्हणाल्या, “राष्ट्राध्यक्ष येत्या आठवड्यात हा करार अधिकृतपणे स्वाक्षरी करतील. या करारानुसार, टिकटॉकचे अल्गोरिदम अमेरिकेत स्वतंत्रपणे प्रशिक्षित आणि संचालित केले जाईल, जे त्याच्या चिनी मूळ कंपनी बाइटडान्सच्या नियंत्रणाबाहेर असेल.”
178 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक उलाढाल
या करारामुळं टिकटॉक जागतिक स्तरावर कार्यरत राहील, म्हणजेच अमेरिकेतील वापरकर्ते इतर देशांतील वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेले व्हिडिओ पाहू शकतील आणि त्याउलट देखील शक्य होईल. याशिवाय, टिकटॉकच्या व्यवसायामुळं अमेरिकेत येत्या चार वर्षांत 178 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक उलाढाल होण्याची शक्यता आहे, असं लेव्हिट यांनी सांगितले. हा करार राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे.
कराराला मान्यता
या आधी शुक्रवारी, ट्रम्प यांनी सांगितलं की, चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी टिकटॉकला अमेरिकेत चालू ठेवण्यासाठीच्या कराराला मान्यता दिली आहे. ट्रम्प यांनी याला अमेरिकेसाठी “खूप चांगला करार” असं संबोधलं होतं. यामुळे अमेरिकेला टिकटॉकवर “कडक नियंत्रण” मिळेल, असं स्पष्ट केलं. ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील फोनवर झालेल्या चर्चेत टिकटॉकच्या भवितव्यासह अनेक मुद्द्यांवर विचारविनिमय झाला. बायडेन प्रशासनानं एप्रिल 2024 मध्ये कायद्याद्वारे टिकटॉकला बाइटडान्सपासून वेगळे करण्याचे आदेश दिले होते, अन्यथा 19 जानेवारी 2025 पासून त्यावर बंदी घालण्याची शक्यता होती. मात्र, ट्रम्प प्रशासनानं अद्याप ही बंदी लागू केलेली नाही.
वॉल स्ट्रीट जर्नल आणि न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, या करारानुसार अमेरिकन गुंतवणूकदार टिकटॉकच्या 80 टक्के हिस्सेदारीवर नियंत्रण ठेवतील, तर बाइटडान्ससह चिनी कंपन्यांचा हिस्सा 20 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल. बाइटडान्सनेही एका निवेदनात म्हटलं आहे की, ते चिनी कायद्यांचं पालन करत टिकटॉकला अमेरिकेत चालू ठेवण्यासाठी पावले उचलतील.
