UPI व्यवहारांची मर्यादा वाढली: काही श्रेणींसाठी आता 10 लाखांपर्यंत पेमेंट शक्य
UPI नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. UPI वर आता काही श्रेणींसाठी 10 लाखांपर्यंतचं पेमेंट (UPI transaction limit increased) करता येणार आहे.
Published : September 16, 2025 at 11:03 AM IST
हैदराबाद : डिजिटल पेमेंटमध्ये एक मोठा बदल झाला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नं युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) पेमेंट मर्यादेत वाढ (UPI transaction limit increased) केली आहे. 15 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या या नवीन नियमानुसार, काही विशिष्ट आणि पडताळणी श्रेणींमध्ये आता एका दिवसात 10 लाख रुपयांपर्यंतचं पेमेंट करता येणार आहे. या बदलामुळं मोठ्या मूल्याचं व्यवहार सुलभ होणार असून उच्च-मूल्याच्या क्षेत्रांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल. यामुळं गुंतवणूक, विमा आणि सरकारी खरेदी यांसारख्या क्षेत्रातील पेमेंट करणं अधिक सोयीचं होईल.
पर्सन-टू-पर्सन पेमेंटमध्ये कोणताही बदल नाही
यापूर्वी, मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना UPI वापरकर्त्यांना अनेक मर्यादांचा सामना करावा लागत होता. त्यांना पेमेंट अनेक टप्यांमध्ये करावं लागत होतं, किंवा चेक आणि बँक ट्रान्सफरसारख्या पारंपारिक पद्धतींवर अवलंबून राहावं लागत होतं. पण आता नवीन नियमावलीमुळं ही समस्या दूर झाली आहे. तथापि, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) व्यवहारांसाठीची मर्यादा मात्र दिवसाला 1 लाख रुपये इतकीच ठेवण्यात आली आहे, यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
वाढलेल्या मर्यादेचे तपशील
नवीन नियमांनुसार, अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील व्यवहारांची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
- भांडवली बाजार आणि विमा: भांडवली बाजार आणि विम्याशी संबंधित पेमेंटसाठी प्रति व्यवहार मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, 24 तासांची एकूण मर्यादा 10 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM): सरकारी ई-मार्केटप्लेसवरील व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
- प्रवास, कर्ज परतफेड आणि EMI: प्रवासाचं बुकिंग, कर्जाची परतफेड आणि EMI संकलन यासाठी प्रति व्यवहार मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. कर्जाच्या परतफेडीसाठी दररोज 10 लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट करता येईल.
- क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: क्रेडिट कार्डचं बिल भरण्यासाठी एका व्यवहारात 5 लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, तर 24 तासांची एकूण मर्यादा 6 लाख रुपये आहे.
- दागिने खरेदी: दागिने खरेदीसाठी UPI मर्यादा प्रति व्यवहार 2 लाख रुपये आणि प्रति दिवस 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे, जी आधी 1 लाख रुपये होती.
- बँकिंग सेवा: डिजिटल अकाउंट ओपनिंगद्वारे फिक्स्ड डिपॉझिट्ससारख्या बँकिंग सेवांसाठी आता प्रति व्यवहार आणि प्रति दिवस 5 लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, जी पूर्वी 2 लाख रुपये होती.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना
NPCI च्या या निर्णयामुळं देशातील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला मोठी चालना मिळेल. यामुळं मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठीही UPI एक विश्वासार्ह आणि सोयीचे माध्यम बनेल. या बदलामुळं वापरकर्त्यांचा वेळ वाचेल आणि कामाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी अनेकदा करावी लागणारी कागदपत्रांची पूर्तता आणि इतर प्रक्रिया टाळता येईल.
सत्यापित व्यापाऱ्यांसाठी लागू
NPCI नं स्पष्ट केलं आहे की, ही वाढीव मर्यादा केवळ ‘सत्यापित व्यापारी’ (Verified Merchant) श्रेणीसाठी लागू असेल. यामध्ये ज्या व्यापाऱ्यांनी NPCI च्या नियमांचं पालन केलं आहे, त्यांचा समावेश यात होतो. हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांना सेवा देणाऱ्या बँकांची असेल.
