देशभरातील UPI सेवा ठप्प; अॅप्सद्वारे पेमेंट करताना येतायेत अडचणी - UPI DOWN

यूपीआय ठप्प ( File Photo )

Published : May 12, 2025 at 7:40 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:01 PM IST

नवी दिल्ली : UPI सेवा बद पडली असून, अनेकांना Online पेमेंट करताना अडचणी येत आहेत. शेकडो वापरकर्ते Paytm, Gpay आणि इतर अॅप्सद्वारे पेमेंट करू शकत नाहीत. पेमेंट करताना अडचणी : फोनपे, गुगल पे आणि पेटीएमसारख्या अ‍ॅप्सद्वारे जलद पेमेंट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यूपीआय सिस्टममध्ये एक मोठी समस्या निर्माण झाली. अनेक वापरकर्त्यांना व्यवहार पूर्ण करता आले नाहीत. सेवा बंद पडल्याची तक्रार वेबसाइटवर अनेकांनी केली आहे. बहुतेक वापरकर्त्यांना पैसे पाठवण्यात अडचण येत होती. ६२ टक्क्यांहून अधिक वापरकर्ते निधी हस्तांतरणात समस्या नोंदवत आहेत, तर २१ टक्के लोकांना अॅप्लिकेशनमध्ये समस्या येत आहेत. वापरकर्त्यांना येतायेत अडचणी : भारतभरात युपीआय (UPI) सेवा ठप्प झाल्याने पेटीएम, गुगल पे, फोनपे यांसारख्या मोठ्या डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप्सवर व्यवहार अयशस्वी झाले आहेत. या अचानक आलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

देशभरात युपीआय ठप्प : देशभरात युपीआय (UPI - Unified Payments Interface) सेवा ठप्प झाल्याने लाखो वापरकर्त्यांना डिजिटल व्यवहार करताना अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. पेटीएम (Paytm), गुगल पे (Google Pay), फोनपे (PhonePe) यांसारख्या प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मवर व्यवहार अयशस्वी होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. UPI सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे अनेक युजर्सना डिजिटल पेमेंट करण्यात अडचणी येत आहेत. या समस्येमुळे, अनेकजण पैसे ट्रान्सफर करू शकत नाहीत आणि त्यांना रोख रक्कम वापरण्याची गरज भासत आहे.

May 12, 2025 at 8:01 PM IST