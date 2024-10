ETV Bharat / technology

FASTag मोबाईल ॲपवर तुम्ही KYC कसं अपडेट करावं?, जाणून सर्व प्रक्रिया

हैदराबाद KYC Update on My FASTag Mobile App : भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं (NHAI) FASTag द्वारे इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन सुलभ झालंय. यामुळं टोल भरण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. “एक वाहन, एक FASTag” नियम प्रत्येक वाहनाला लागू आहे. तुम्हाला देखील फास्टॅगच्या नियमांचं पालन करण्यासाठी KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण करणं गरजेचं आहे. तुम्ही घरी बसल्या देखील मोबाईल ॲपचा वापर करून फास्टॅग केवायसी अपडेट करू शकता. ते कसं करायचं, जाणून घेऊया अगदी सोप्या३ भोषेत.

पायरी 1. त्यासाठी प्रथम तुम्ही FASTag ॲप तुमच्या मोबाईलवर इन्स्टॉल केल्याची खात्री करा

तुमच्या डिव्हाइसवर My FASTag ॲप उघडा.

तुमचं वापरकर्ता नाव आणि पासवर्ड एंटर करा.

तुमच्या खात्यात प्रवेश करण्यासाठी "लॉगिन" वर टॅप करा.

नविन अर्ज नोंदणी

पायरी 2 : केवायसी अपडेट विभागात नेव्हिगेट करा.

"केवायसी अपडेट करा" किंवा "माझे खाते" विभागावर टॅप करा.

ड्रॉपडाउन मेनूमधून "KYC अपडेट" निवडा.

नविन नोंदणी

पायरी 3 : केवायसी प्रकार निवडा.

तुम्ही अपडेट करू इच्छित KYC दस्तऐवजाचा प्रकार निवडा.

आधार

पॅन

ड्रायव्हिंग लायसन्स

पासपोर्ट

नोंदणी फॉर्म

पुढे जाण्यासाठी "पुढील" वर टॅप करा.

पायरी 4 : दस्तऐवज अपलोड करा.

निवडलेल्या KYC दस्तऐवजाच्या स्कॅन केलेल्या प्रती किंवा फोटो अपलोड करा.

कागदपत्रं स्पष्ट आणि सुवाच्य असल्याची खात्री करा.

दस्तऐवज संलग्न करण्यासाठी "अपलोड करा" वर टॅप करा.