मोटोरोला रेझर 60, ॲपल आयफोन 17 मालिका आणि गॅलेक्सी S25 FE लवकरच होणार लॉंच - UPCOMING SMARTPHONE LAUNCH

सप्टेंबर 2025 मध्ये ॲपल, सॅमसंग, ओप्पो आणि मोटोरोलासह अनेक ब्रँड्सचे नवीन स्मार्टफोन्स भारतात लाँच होणार आहेत, ज्यात आयफोन 17 मालिका आणि गॅलेक्सी S25 FE असेल.

Motorola Razr 60
मोटोरोला रेझर 60 (Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read

हैदबाद : सप्टेंबर 2025 हा स्मार्टफोन चाहत्यांसाठी एक रोमांचक महिना ठरणार आहे, कारण अनेक नामांकित ब्रँड्स जसं की ॲपल, मोटोरोला, ओप्पो आणि सॅमसंग आपले नवीन स्मार्टफोन्स भारतात लाँच करणार आहेत. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांमध्ये स्मार्टफोन लाँचचा धडाका पाहिल्यानंतर, सप्टेंबरमध्येही अनेक नवीन मॉडेल्स बाजारात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ॲपलच्या बहुप्रतीक्षित आयफोन 17 मालिकेपासून ते सॅमसंगच्या गॅलेक्सी S25 FE आणि मोटोरोलाच्या रेझर 60 ब्रिलियंट कलेक्शनपर्यंत अनेक आकर्षक पर्यायांचा समावेश आहे. जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या नवीन लाँचची प्रतीक्षा करणे फायदेशीर ठरू शकते. चला, सप्टेंबर 2025 मध्ये येणाऱ्या काही प्रमुख स्मार्टफोन्सवर एक नजर टाकूया.

मोटोरोला रेझर 60
मोटोरोला आपला रेझर 60 स्मार्टफोन भारतात 1 सप्टेंबर रोजी लाँच करणार आहे. हा क्लॅमशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन पँटोन आइस मेल्ट रंगात उपलब्ध असेल. यात अंतर्गत बदल नसले तरी त्याचे आकर्षक डिझाईन आणि स्वारोव्स्की क्रिस्टल्स याला खास बनवतात.

ॲपल आयफोन 17 मालिका
9 सप्टेंबर रोजी ॲपल आपल्या “ऑ ड्रॉपिंग” इव्हेंटमध्ये आयफोन 17 मालिका सादर करणार आहे. यामध्ये आयफोन 17 एअर या नवीन मॉडेलचा समावेश असण्याची शक्यता आहे, जे प्लस मॉडेलची जागा घेईल. हा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आणि हलका आयफोन असेल. यामध्ये 48 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा, सुधारित बॅटरी आणि नवीन चिपसेटसह प्रो मॉडेल्समध्ये रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंग सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रो आणि प्रो मॅक्स मॉडेल्सच्या किमतीत वाढ होऊ शकते.

Apple iPhone 17 series
ॲपल आयफोन 17 मालिका (Apple)

ओप्पो F31 मालिका
ओप्पो F31 मालिका 12 ते 14 सप्टेंबर दरम्यान भारतात लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये ओप्पो F31, F31 प्रो आणि F31 प्रो+ हे तीन मॉडेल्स असतील. यापैकी F31 मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 आणि F31 प्रो मध्ये डायमेन्सिटी 7300 चिपसेट असेल. दोन्ही फोन्समध्ये 7,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल. तथापि, F29 मालिकेच्या तुलनेत यामध्ये फारसे मोठे बदल अपेक्षित नाहीत.

सॅमसंग गॅलेक्सी S25 FE
सॅमसंगचा गॅलेक्सी S25 FE 19 सप्टेंबर रोजी भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. हा फोन अँड्रॉइड 16 आधारित One UI 8 वर चालेल आणि 4nm एक्सिनॉस 2400 चिपसेटसह येईल. यात 6.7-इंच फुल-एचडी+ डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेलचा ट्रिपल रिअर कॅमेरा आणि 4,900mAh बॅटरीसह 45W वायर्ड आणि 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट असेल.

सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G आणि M17 5G
सॅमसंगचे गॅलेक्सी F17 5G आणि M17 5G हे दोन मॉडेल्स सप्टेंबरमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही फोन्समध्ये 6.7-इंच 90Hz फुल-एचडी+ इन्फिनिटी-यू सुपर AMOLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल ड्युअल रिअर कॅमेरा, 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आणि 5,000mAh बॅटरीसह 25W फास्ट चार्जिंग असेल. याशिवाय, IP54 रेटिंग आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सरसह हे फोन्स सुरक्षित आणि टिकाऊ असतील.

इतर अपेक्षित लाँच
लावा, मोटोरोला आणि रियलमी यांचेही काही स्मार्टफोन्स सप्टेंबरमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये लावा अग्नी 4, रियलमी 15T आणि मोटोरोला एज 60 निओ यांचा समावेश आहे. याशिवाय रेडमी नोट 15 प्रो मालिकाही याच महिन्यात येऊ शकते. सप्टेंबर 2025 मध्ये स्मार्टफोन बाजारात अनेक नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. अॅपल, सॅमसंग, ओप्पो आणि मोटोरोलासारख्या ब्रँड्सच्या नवीन मॉडेल्समुळं ग्राहकांना अनेक पर्याय मिळतील. नवीन स्मार्टफोन खरेदीचा विचार करणाऱ्यांनी या लाँचची वाट पाहणे फायदेशीर ठरू शकते.

