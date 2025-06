ETV Bharat / technology

जूनमध्ये कोणत्या स्मार्टफोन्सची चालणार जादू : OnePlus 13s, Vivo T4 Ultra, Poco F7 ची लॉंचपूर्वीच माहिती लीक - SMARTPHONE LAUNCH IN JUNE 2025

जून 2025 मध्ये होणारे स्मार्टफोन्स ( ETV BHARAT MH Desk )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 5, 2025 at 10:30 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 11:05 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद : जून 2025 मध्ये भारत आणि जागतिक बाजारपेठेत अनेक शक्तिशाली स्मार्टफोन्स लॉंच होताय आहेत. यामध्ये OnePlus 13s, Vivo T4 Ultra, Poco F7, Motorola Edge 60, OnePlus Nord CE 5 आणि Oppo K13 Turbo यांचा समावेश आहे. हे फोन्स अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, शानदार कॅमेरा आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरीसह सादर होणार आहेत. मे 2025 कोणते फोन झाले लॉंच

मे 2025 मध्ये iQOO Neo 10, Motorola Razr 60 Ultra, Samsung Galaxy S25 Edge आणि Realme GT 7 यांसारखे शानदार स्मार्टफोन्स लॉंच झाले. आता जून 2025 मध्ये नवीन स्मार्टफोन्सची मालिका बाजारात येणार आहे, ज्यामुळं तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी उत्साह वाढला आहे. OnePlus 13s लॉंच तारीख: 5 जून 2025 (भारत)

OnePlus 13s हा फ्लॅगशिप परफॉर्मन्स देणारा किफायतशीर स्मार्टफोन आहे. ज्याची किंमत 50,000 ते 55,000 रुपये असणार आहे. यात 6.32-इंच OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1.5K रिझोल्यूशन असेल. Snapdragon 8 Elite चिपसेट गेमिंग आणि परफॉर्मन्ससाठी उत्तम आहे. हा फोन 6260mAh बॅटरी 90W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतोय. यात 50MP मुख्य कॅमेरा आणि 16MP सेल्फी कॅमेरा आहे. अलर्ट स्लायडरऐवजी नवीन Plus Key फीचर यात मिळणार आहे. Vivo T4 Ultra लॉंच तारीख: 11 जून 2025 (भारत)

Vivo T4 Ultra मध्ये 6.67-इंच P-OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि Dimensity 9300 चिपसेट असण्याची शक्यता आहे. यात 50MP Sony IMX921 मुख्य कॅमेरा आणि 50MP पेरीस्कोप लेन्स असू शकतो. Android 15 आधारित FunTouch OS 15 यावर चालेल. या फोनची बॅटरी क्षमता जाहीर झालेली नाहीय,पण फोन 90W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल, असं लीकवरून समोर येतय.

Poco F7 5G हा Redmi Turbo 4 Pro चा रीब्रँडेड अवतार असण्याची शक्यता आहे. यात 1.5K OLED डिस्प्ले आणि Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट असेल. 7550mAh बॅटरी दीर्घकाळ टिकेल. भारतात याची किंमत सुमारे 35,000 रुपये असण्याची शक्यता आहे. Motorola Edge 60 लॉंच तारीख: जून 2025 (भारत, अपेक्षित)

Motorola Edge 60 मध्ये 1.5K क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले आणि Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट आहे. यात 50MP मुख्य कॅमेरा आणि 6000mAh बॅटरी 68W फास्ट चार्जिंगसह आहे. जवळपास स्टॉक अँड्रॉइड आणि जेश्चर-आधारित सॉफ्टवेअरमुळं हा फोन प्रीमियम अनुभव देईल. OnePlus Nord CE 5 लॉंच तारीख: जून 2025 (भारत, अपेक्षित)

OnePlus Nord CE 5 मध्ये 6.78-इंच Full HD+ OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट आहे. यात 50MP Sony LYT-600 मुख्य कॅमेरा आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स आहे. 7100mAh बॅटरी 80W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. याची किंमत सुमारे 25,000 रुपये असण्याची शक्यता आहे. Oppo K13 Turbo लॉंच तारीख : जून 2025 (चीन, अपेक्षित)

Oppo K13 Turbo मध्ये Snapdragon 8 Gen 4 चिपसेट, 50MP मुख्य आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आहे. 7300mAh बॅटरी 100W फास्ट चार्जिंगसह आहे. हा K13 मालिकेतील सर्वात महाग मॉडेल असेल.

