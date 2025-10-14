मारुती सुजुकी ई विटारा आणि टाटा सिएरा ईव्हीला मिळणार 500 किलोमीटरची रेंज
भारतातील लवकरच 500 किलोमीटरच्या रेंजसह मारुती सुजुकी ई विटारा आणि टाटा सिएरा ईव्ही लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
हैदराबाद : भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) प्रवेशानं क्रांती घडवून आणली आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा, कमी देखभाल खर्च आणि प्रगत तंत्रज्ञान यामुळं ईव्ही वाहनं आज प्रत्येकाच्या आवडीचं झाले आहेत. विशेषत: इलेक्ट्रिक एसयूव्हीसाठी 2025 वर्ष अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. टाटा, महिंद्रा, हुंडाई आणि मारुती सुजुकी सारख्या प्रमुख कंपन्या आपल्या नव्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ह मॉडेल्ससह बाजारात उतरणार आहेत. या वाहनांमध्ये 500 किलोमीटरपर्यंतची रेंज, ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (एडीएएस), ड्युअल मोटर ऑप्शन आणि आधुनिक इंटिरियर फीचर्स यांसारखे वैशिष्ट्ये असतील. ही वाहनं मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी परवडणारी आणि आरामदायी पर्याय ठरतील. या बातमीत आपण पाच प्रमुख दोन आगामी इलेक्ट्रिक एसयूव्हबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत, ज्यामुळं ईव्ही खरेदीदारांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल...
मारुती सुजुकी ई विटारा
मारुती सुजुकी, भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी, आपली पहिली पूर्णपणे इलेक्ट्रिक एसयूव्ह 'ई विटारा' डिसेंबर 2025 मध्ये लॉंच करणार आहे. ही एसयूव्ह एका नव्या, समर्पित ईव्ही प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे, ज्यामुळं तिची बांधणी अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम होईल. अपेक्षित रेंज 500 किलोमीटरपर्यंत आहे, जी शहरी आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आदर्श आहे. मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही ताटा नेक्सॉन ईव्ही आणि महिंद्रा एक्सयूव्ह 400 सारख्या स्पर्धकांशी तीची टक्कर असेल.
ई विटारा डिझाइन
ई विटाराच्या डिझाइनमध्ये आधुनिक लूक आहे. फ्रंट ग्रिल बंद असल्याने ती पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाटते, तर एलईडी हेडलॅम्प्स आणि ड्युअल-टोन रूफ यामुळं तिची आकर्षकता वाढते. इंटिरियरमध्ये ड्युअल 10.25-इंच स्क्रीन्स असतील, ज्यात इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टरचा समावेश आहे. लेव्हल 2 एडीएएस फीचर्ससारखे ॲडव्हान्स्ड सेफ्टी फंक्शन्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग आणि 10-स्पीकर इन्फिनिटी साऊंड सिस्टम हे वैशिष्ट्ये तिला प्रीमियम फील देतील. बॅटरी पॅक 48.8 किलोवॅट तास आणि 61.1 किलोवॅट तास अशा दोन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामुळं वेगवेगळ्या गरजांनुसार निवड करता येईल.
अपेक्षित किंमत
गुजरातमधील हंसलपूर प्लांटमध्ये उत्पादन सुरू झालं असून, पहिल्या युनिटचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. युरोपियन देशांमध्ये निर्यात सुरू झाली असून, भारतात किंमत 17 ते 22.50 लाख रुपयांपर्यंत अपेक्षित आहे. मारुतीची सर्व व्यापक डीलर नेटवर्कमुळं सर्व्हिस आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सहज उपलब्ध होईल. ही एसयूव्ह मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक विश्वसनीय आणि किफायतशीर ईव्ही पर्याय ठरेल, ज्यामुळं मारुतीची ईव्ही मार्केटमधील एंट्री मजबूत होईल.
टाटा सिएरा ईव्ही
टाटा मोटर्सकडून पुन्हा एकदा सिएरा नावाची जादू चालण्याची शक्यता आहे.1990 च्या दशकातील आयकॉनिक एसयूव्ही आता 'सिएरा ईव्ही' नावानं इलेक्ट्रिक अवतारात ऑक्टोबर 2025 मध्ये लॉंच होईल. ही एसयूव्ह टाटाच्या ॲक्टिव्ह ईव्ही प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे, ज्यात 500 किलोमीटरपेक्षा जास्त रेंज आणि उच्च ट्रिम्समध्ये ड्युअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव्ह (ॲडब्ल्यूडी) पर्याय असेल. हे वैशिष्ट्य ऑफ-रोड उत्साहींसाठी खास आकर्षक आहे.
डिझाइन आणि अपेक्षित किंमत
सिएरा ईव्हीचं डिझाइन रेट्रो आणि मॉडर्नचा मिश्रण आहे. अपराइट बोनेट, स्प्लिट एलईडी हेडलॅम्प्स, ब्लँक-ऑफ ग्रिल आणि फ्लश डोअर हँडल्स यामुळे ती आकर्षक दिसते. इंटिरियरमध्ये ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आणि ड्युअल-टोन डॅशबोर्ड असेल, ज्यात 4 किंवा 5 सीटर कॉन्फिगरेशन उपलब्ध असेल. बॅटरी पॅक 55 किलोवॅट तास आणि 65 किलोवॅट तास अशा पर्यायांमध्ये येईल, ज्यामुळं 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग 6.7 सेकंदांत मिळेल. किंमत 25 लाख रुपयांपासून सुरू होईल, जी हुंडाई क्रेटा इलेक्ट्रिक आणि एमजी झेडएस ईव्ही सारख्या स्पर्धकांशी तुलना करता येईल. टाटाची ईव्ही तंत्रज्ञानातील प्रगती लक्षात घेता, सिएरा ईव्ही बाजारात धुमाकूळ घालेल. ही एसयूव्ही टाटाच्या ईव्ही पोर्टफोलिओला मजबुती देईल.
