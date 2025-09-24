ETV Bharat / technology

Upcoming Bikes in India : रॉयल एनफील्डपासून ते टीव्हीएसपर्यंत, स्टाईल आणि इकॉनॉमीचे जबरदस्त पॅकेज

Upcoming Bikes in India : भारतात दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठं दुचाकी मार्केटमध्ये 2025 मध्ये रॉयल एनफील्ड, बजाज, हीरो, होंडा आणि टीव्हीएसकडून नवीन मॉडेल्स लॉंच होणार.

Royal Enfield, Bajaj, Hero, Honda, and TVS
Upcoming Bikes in India (Royal Enfield, Bajaj, Hero, Honda, and TVS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 1:35 PM IST

हैदराबाद Upcoming Bikes in India : जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात मोठं दुचाकी मार्केट असलेल्या भारतात दरवर्षी नवीन मॉडेल्सची धूम असते. 2025 हे वर्ष बाईकप्रेमींसाठी विशेष असेल, कारण रॉयल एनफील्ड, बजाज, हीरो, होंडा, टीव्हीएस आणि ड्युकेतीसारख्या प्रमुख कंपन्या नवीन बाईक्स लॉन्च करणार आहेत. या बाईक्समध्ये शक्ती, स्टाईल आणि इकॉनॉमीचे जबरदस्त पॅकेज असेल. ट्विन-सिलिंडर इंजिन्सपासून इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सपर्यंत, प्रत्येक सेगमेंटमध्ये नवकल्पना येतील. चला, जाणून घेऊया या अपेक्षित बाईक्सबद्दल...!

भारतातील दुचाकी मार्केट जगातील सर्वात वेगानं वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. दरवर्षी कंपन्या नवीन मॉडेल्स आणतात, ज्यात उन्नत तंत्रज्ञान, आकर्षक डिझाईन आणि उत्तम मायलीजसारखी वैशिष्ट्ये असतात. 2025 मध्ये रॉयल एनफील्ड, बजाज, हीरो, होंडा आणि टीव्हीएस यांसारख्या ब्रँड्सकडून अनेक नवीन बाईक्स बाजारात येतील. या बाईक्समध्ये टुरिंगसाठी ट्विन-सिलिंडर इंजिन्स, एडव्हेंचरसाठी मजबूत फ्रेम आणि इलेक्ट्रिकसाठी लांब रेंज अशी वैशिष्ट्ये असतील. आता पाहूया प्रत्येक ब्रँडचं अपेक्षित लॉंच कधी होणार?

रॉयल एनफील्डच्या नवीन मॉडेल्स
रॉयल एनफील्ड कंपनी बुलेट 350 आणि हिमालयन 650 लॉंच करणार आहे. या दोन्ही बाईक्स ट्विन-सिलिंडर इंजिननं सुसज्ज असतील, ज्यामुळं टुरिंगसाठी उत्तम पॉवर आणि परफॉर्मन्स मिळेल. याशिवाय, क्लासिक 350 ची इलेक्ट्रिक आवृत्तीही टेस्टिंग स्टेजवर आहे आणि 2025 मध्ये डिलिव्हरी सुरू होईल. सध्या लॉंच झालेल्या न्यू-जेन बुलेट 350 ची किंमत 1.73 लाख रुपयांपासून सुरू आहे, जी क्लासिक स्टाईल देते. रॉयल एनफील्डचं हं मॉडेल्स क्रूझर आणि एडव्हेंचर प्रेमींसाठी परफेक्ट ठरतील.

बजाज आणि केटीएम
बजाज आणि केटीएम हे स्पोर्ट्स आणि नेकेड बाईक्सचे जुने दिग्गज आहेत. 2025 मध्ये बजाज पल्सर एनएस500 लॉंच होण्याची शक्यता आहे, जी हाय-एंड परफॉर्मन्ससाठी डिझाईन केली जाईल. ही बाईक हेवी-ड्यूटी इंजिननं युक्त असेल आणि स्पीडप्रेमींसाठी आदर्श. दुसरीकडं, ऑस्ट्रियन ब्रँड केटीएम आरसी 490 आणि ड्युक 490 भारतात आणेल. या बाईक्स युवा रायडर्ससाठी स्पीड आणि थ्रिल देणाऱ्या असतील. ड्युक 200 आणि पल्सर एनएस200 च्या तुलनेत या नवीन मॉडेल्समध्ये अधिक फीचर्स आणि पॉवर अपग्रेड्स असतील.

हीरोची इनोव्हेशन्स
हीरो मोटोकॉर्प 2025 मध्ये एक्सपल्स 400 ही नवीन एडव्हेंचर बाईक लॉंच करेल. ही बाईक रॉयल एनफील्ड हिमालयन आणि केटीएम ॲडव्हेंचरशी स्पर्धा करेल. मजबूत सस्पेन्शन आणि ऑफ-रोड कॅपेबिलिटीमुळं ती ट्रेकिंगसाठी उत्तम. त्याचवेळी, होंडा सीबी500एक्स आणि हॉर्नेट 300 च्या अपडेटेड व्हर्जन भारतात येतील. होंडाच्या बाईक्स रिफाईनमेंट आणि रिलायबिलिटीमुळं प्रसिद्ध आहेत, ज्यामुळं त्या दैनंदिन वापरासाठी परफेक्ट ठरतील.

टीव्हीएस आणि इलेक्ट्रिक बाईक्स
टीव्हीएस अपाचे आरटीआर 420 ही नवीन मॉडेल अपाचे सीरीज अंतर्गत 2025 मध्ये येईल. ही बाईक स्पोर्ट्स परफॉर्मन्ससाठी डिझाईन केली आहे. याशिवाय, टीव्हीएस क्रिऑन ईव ही इलेक्ट्रिक बाईकही लॉंच होईल. ओला आणि अल्ट्राव्हायोलेट यांच्या परफॉर्मन्स इलेक्ट्रिक बाईक्ससोबत स्पर्धा तीव्र होईल. टीव्हीएस एक्सच्या किंमतीप्रमाणे या इलेक्ट्रिक मॉडेल्स रेंज आणि कलर्समध्ये विविधता देतील.

परफॉर्मन्स आणि फीचर्स
2025 च्या बाईक्स फक्त वेगवानच नसतील, तर टेक-सेव्हीही असतील. टीएफटी डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, नेव्हिगेशन, एबीएस, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि रायडिंग मोड्स हे स्टँडर्ड फीचर्स असतील. इलेक्ट्रिक बाईक्समध्ये लांब बॅटरी रेंज आणि फास्ट चार्जिंग असेल, ज्यामुळे पर्यावरणस्नेही रायडिंग शक्य होईल.

किंमत आणि लॉंच
सेगमेंटनुसार, सरासरी किंमती 1.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंत असतील. रॉयल एनफील्ड आणि हीरोच्या मिड-रेंज बाईक्स परवडणाऱ्या असतील, तर केटीएम आणि होंडाच्या हाय-एंड मॉडेल्स महाग असतील. इलेक्ट्रिक बाईक्स 2 लाखांपासून 4-5 लाखांपर्यंत मिळतील.

UPCOMING BIKES IN INDIAरॉयल एनफील्डROYAL ENFIELDBAJAJUPCOMING BIKES 2025

