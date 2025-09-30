ऑक्टोबर 2025 मध्ये भारतात लाँच होणारे 5 सर्वोत्तम स्मार्टफोन
ऑक्टोबर 2025 मध्ये भारतात 5G स्मार्टफोनची धमाल असणार आहे. सॅमसंग S24 FE ते रियलमी P3x, हे शक्तिशाली फोन कॅमेरा, डिस्प्ले आणि बॅटरीसह लॉंच होतील.
Published : September 30, 2025 at 11:12 AM IST
हैदराबाद : ऑक्टोबर महिना स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खास असणार आहे. कारण या महिन्यात भारतात प्रतीक्षित फ्लॅगशिप स्मार्टफोन लॉंच होणार आहेत. हे स्मार्टफोन्स केवळ शक्तिशाली प्रोसेसर, अत्याधुनिक कॅमेरा आणि डिस्प्लेसह लॉंच होतील. जर तुम्ही नविन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर, यासाठी तुम्हाला थोडी वाट पाहावी लागेल. सॅमसंगपासून शाओमीपर्यंत, विविध ब्रँड्स आपले स्मार्टफोन बाजारात दाखल होणार आहेत. परफॉर्मन्स, डिझाइन आणि किंमत याचा देखील तुम्हाला फायदा मिळू शकतो. चला तर आज आपण अशाच टॉप पाच 5G फोन्सची माहिती घेणार आहोत, जे आक्टोबर महिन्यात लॉंच होतील.
सॅमसंग गॅलक्सी S24 FE 5G
सॅमसंगनं ऑक्टोबर 2025 मध्ये आपल्या गॅलक्सी S सीरिजला नवीन जोड देत S24 FE 5G लॉंच करणार आहे, जो S-सीरिजच प्रमाणेच उत्कृष्ट फीचर्स आणि किंमतीत येण्याची शक्यता आहे. हा फोन 6.5 इंचाच्या AMOLED डिस्प्लेसह येण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा 120Hz रिफ्रेश रेट स्क्रोलिंग आणि गेमिंगसाठी अत्यंत स्मूथ अनुभव देईल. एक्सिनोस 2400 प्रोसेसरमुळं हा फोन मल्टिटास्किंग आणि हेवी ॲप्ससाठी चांगला असेल, ज्यामुळं डेली यूजर्सना कोणतीही अडचण येत नाही. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 एमपीचा मुख्य सेन्सर, अल्ट्रा-वाइड आणि टेलिफोटो लेन्सेसचा समावेश असेल, जे लो-लाइट फोटोग्राफी आणि झूमिंगसाठी उत्तम आहेत. 4500 एमएएचची बॅटरी 25W फास्ट चार्जिंगसह येऊ शकते, जी दिवसभर टिकेल. भारतात सुमारे 50,000 रुपयांपासून सुरू होणारी किंमत या फोनला मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय बनवेल. S24 FE 5G हे S-सीरिजचे 'फॅन एडिशन' म्हणून ओळखलं जाईल, जे प्रीमियम फील देऊन बजेटमध्ये बसते. 5G कनेक्टिव्हिटीमुळं हा फोन भारताच्या वेगवान नेटवर्कवर स्ट्रीमिंग आणि डाउनलोडिंगसाठी परफेक्ट आहे. एकंदरीत, हा फोन दैनंदिन वापरासाठी आणि कॅज्युअल गेमर्ससाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
शाओमी 17 प्रो 5G
शाओमी 17 प्रो 5G हा फोन फ्लॅगशिप लेव्हलचा आहे. 6.9 इंचाच्या AMOLED क्वाड HD+ डिस्प्लेसह येणारा हा फोन 120Hz रिफ्रेश रेटसह क्रिस्प व्हिज्युअल्स देईल, ज्यामुळं मूवीज आणि गेम्सचा आनंद दुप्पट होणार आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 4 प्रोसेरसह हा फोन 16 जीबी रॅम आणि 1 टीबीपर्यंत स्टोरेजसह येण्याची शक्यता आहे, जो हेवी मल्टिटास्किंगसाठी तयार करण्यात आला आहे. याच मुख्य आकर्षण म्हणजे 200 एमपीचा प्रायमरी कॅमेरा, जो सुपर-हाय रिझोल्यूशन फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी करेल. अल्ट्रा-वाइड आणि टेलिफोटो लेन्सेससह हा कॅमेरा प्रोफेशनल फोटोग्राफर्ससाठीही पुरेसा आहे. यात 6000 एमएएचची मोठी बॅटरी 150W फास्ट चार्जिंगसह येऊ शकते, जी 10 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होईल. भारतात अंदाजे 70,000 रुपयांपासून सुरू होणारी किंमत याला किफायतशीर बनवेल. हा फोन फोटोग्राफी आणि परफॉर्मन्ससाठी डिझाइन केला असून, MIUI इंटरफेसमुळं कस्टमायझेशनची सोय आहे. 5G सपोर्टमुळं हा फोन भारताच्या 5जी नेटवर्कवर हाय-स्पीड डेटा शेअरिंगसाठी खास ठरेल. एकंदरीत, शाओमी 17 प्रो हे फ्लॅगशिप मार्केटमध्ये स्पर्धा वाढवणारा फोन आहे, जो युजर्सना प्रीमियम अनुभव देऊ शकतो.
आयक्यू 15 5G
विवोचा सब-ब्रँड आयक्यू गेमिंग आणि बॅटरी लाइफवर भर देऊन आयक्यू 15 5G लॉंचची तयारी केली आहे. 7000 एमएएचची जबरदस्त बॅटरीसह हा फोन दोन दिवसभर चालेल, जी लाँग जर्नीजसाठी परफेक्ट आहे. स्नॅपड्रॅगन 8जेन 4 प्रोसेसर आणि 16 जीबी रॅमसह हा फोन गेमिंगसाठी ऑप्टिमाइझ्ड असेल, ज्यामुळं PUBG सारख्या गेम्समध्ये लॅग फ्री अनुभव मिळू शकतो. 6.8 इंचाच्या AMOLED डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेटसह तो लॉंच होऊ शकतो, जो स्मूथ अॅनिमेशन्स आणि हाय-रिफ्रेश रेट गेमिंगसाठी अभुभव देईल. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 एमपीचा मुख्य सेन्सर आहे, जो डेली फोटोग्राफीसाठी पुरेसा आहे. 120W फास्ट चार्जिंगमुळं हा फोन 15 मिनिटांत चार्ज होऊ शकतो. भारतात हा फोन 60,000 रुपयांपासून उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यात Funtouch OS इंटरफेस गेमिंग मोड्स असू शकतं, ज्यामुळं थर्मल मॅनेजमेंट चांगलं होईल. 5G कनेक्टिव्हिटीसह हा फोन ऑनलाइन मल्टिप्लेअर गेमिंगसाठी आदर्श असेल.
वनप्लस नॉर्ड 5 5G
वनप्लसनं नॉर्ड सीरिजला नवीन ऊर्जा देत नॉर्ड 5 5G लॉंच करण्याची तयारी करत आहे , जो किफायतशीर किंमतीत फ्लॅगशिप फीचर्स देईल. 6.7 इंचाच्या AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह ते येण्याची शक्यता आहे, जो ब्राइटनेस आणि कलर अॅक्युरसीत उत्कृष्ट असेल. मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200+ चिपसेटमुळं हा फोन 12 जीबी रॅमसह मल्टीटास्किंगसाठी सक्षम असू शकतो. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 एमपीचा मुख्य सेन्सर, अल्ट्रा-वाइड आणि मॅक्रो लेन्सेस असेल, जो वर्सटाइल शॉट्ससाठी चांगला असेल. 4500 एमएएचची कॉम्पॅक्ट बॅटरी 80W फास्ट चार्जिंगसह येऊ शकते, जी 30 मिनिटांत पूर्ण होईल. भारतात अंदाजे 40,000 रुपयांपासून सुरू होणारी किंमत या फोनला मिड-रेंजमध्ये लोकप्रिय बनवण्याची शक्यता आहे. ऑक्सिजनओएस इंटरफेस फ्लुईड आणि कस्टमायझेबल आहे, ज्यामुळं युजर्सना स्मूथ अनुभव मिळेल. 5G सपोर्टमुळं हा फोन हाय-स्पीड ब्राउझिंग आणि स्ट्रीमिंगसाठी परफेक्ट असेल. नॉर्ड 5 हा स्पीड आणि किंमतीचं संतुलन साधणारा फोन असेल, जो यंग प्रोफेशनल्ससाठी फायदेशीर ठरेल.
रियलमी P3x 5G
रियलमीनं बजेट सेगमेंटला मजबूत करत P3x 5G लॉंच करण्याची तयारी सुरू केलीय, जो किफायतशीर युजर्ससाठी 5G अनुभव सुधारेल. 6.6 इंचाच्या AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह येण्याची शक्यता आहे, जो डेली यूजसाठी उत्तम आहे. मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 चिपसेटमुळं हा फोन 8 जीबी रॅमसह बेसिक टास्क्स हॅंडल करेल. ट्रिपल कॅमेरा सेटअपमध्ये 64 एमपीचा मुख्य सेन्सर असू शकतं, जो सोशल मीडिया फोटोंसाठी पुरेसा असेल. 5,00 एमएएचची बॅटरी 65W फास्ट चार्जिंगसह येऊ शकते, जी एक दिवस टिकेल. भारतात अंदाजे 20,000 रुपयांपासून उपलब्ध होण्याची शक्यता असलेला हा फोन Realme UI इंटरफेस सिंपल आणि फीचर-रिच असेल.
अपेक्षित लॉंंच तारखा : भारतातील टॉप 5G फोन्स (ऑक्टोबर 2025 साठी अपडेटेड)
|फोन मॉडेल
|अपेक्षित लॉंत तारीख (भारतात)
|सॅमसंग गॅलक्सी S24 FE
|3 ऑक्टोबर (2024 मध्ये पहिल्यांदा लॉंत, 2025 मध्ये अपडेट्स अपेक्षित)
|शाओमी 17 प्रो 5G
|10 ऑक्टोबर 2025 (विक्री सुरू)
|आयक्यूओओ 15 5G
|नोव्हेंबर/डिसेंबर 2025 (चायना ऑक्टोबर 15)
|वनप्लस नॉर्ड 5 5G
|-
|रियलमी P3x 5G
|-
हे वाचलंत का :