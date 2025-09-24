अल्ट्राव्हायोलेट X47 क्रॉसओवर : जगातील पहिली रडार सज्ज इलेक्ट्रिक ॲडव्हेंचर मोटारसायकल भारतात लॉंच
अल्ट्राव्हायोलेटनं X 47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक ॲडव्हेंचर बाइक लॉंच केली. 2.49 लाखात रडार-सुरक्षा, 223 किमी रेंज, 145 किमी/तास वेग मिळणार आहे.
Published : September 24, 2025 at 12:36 PM IST
हैदराबाद : बेंगलुरू-आधारित अल्ट्राव्हायोलेट कंपनीनं आपली नवीनतम इलेक्ट्रिक ॲडव्हेंचर मोटारसायकल X 47 क्रॉसओवर अधिकृतपणे लॉंच (Ultraviolet X 47 Crossover) केली आहे. ही मोटारसायकल केवळ 2.49 लाख (एक्स-शोरूम) किमतीत उपलब्ध आहे. ही जगातील पहिली उत्पादन मोटारसायकल आहे ज्यात एकात्मिक रडार आणि कॅमेरा तंत्रज्ञान आहे. यामुळं भारत आणि जागतिक स्तरावर रायडर सुरक्षेचा नवीन मानदंड उभारला गेला आहे. विशेष म्हणजे, ही किंमत फक्त पहिल्या 1,000 ग्राहकांसाठी आहे.
Ultraviolet X 47 Crossover
ही मोटारसायकल शहरातील ट्रॅफिकपासून ते आव्हानात्मक भूप्रदेशांपर्यंत सर्वत्र उत्कृष्ट कामगिरी देते, ज्यामुळं ती दैनंदिन प्रवास आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आदर्श आहे. अल्ट्राव्हायोलेट X 47 ही पहिल्यांदा आलेली इलेक्ट्रिक ॲडव्हेंचर (एडव्ही) मोटारसायकल आहे, जी बहुमुखी प्रतिभा आणि आरामदायक डिझाइनसाठी ओळखली जाते. 200 मिलिमीटर ग्राउंड क्लिअरन्स, उभा इरगॉनॉमिक्स आणि विमानप्रेरित डिझाइन यामुळं ती शहरातील गर्दीतही सोपी आणि लांब प्रवासातही नियंत्रण देणारी आहे. ही मोटारसायकल इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात क्रांती घडवणारी आहे.
शक्ती आणि कामगिरी
X-47 मोटरसायकल 10.3 kWh बॅटरीनं सुसज्ज आहे, जी 40 हॉर्सपॉवर (30kW) आणि 610 Nm टॉर्क निर्माण करते. ही मोटारसायकल 0 ते 60 किमी/तास वेग फक्त 2.7 सेकंदात गाठते. तिचा कमाल वेग 145 किमी/तास आहे आणि IDC रेंज 323 किलोमीटर आहे. रायडर्सना रस्त्याच्या स्थितीनुसार ग्लाइड, कॉम्बॅट आणि बॅलिस्टिक या तीन मोड्समध्ये स्विच करण्याची सुविधा आहे. ग्लाइड मोड शहरातील शांत प्रवासासाठी, कॉम्बॅट मोड मध्यम आव्हानांसाठी आणि बॅलिस्टिक मोड उच्च वेगासाठी योग्य आहे. ही वैशिष्ट्ये अॅडव्हेंचर टुररसाठी आकर्षक आहेत, ज्यामुळं ती इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्पर्धेत आघाडीवर आहे. अल्ट्राव्हायोलेटनं ही मोटारसायकल भारतीय रस्त्यांच्या विविधतेला लक्षात ठेवून डिझाइन केली आहे. भारतातील खराब रस्ते, डोंगराळ भाग आणि महानगरातील गर्दीचा विचार दुकाची तयार करताना केला गेला आहे. तिच्या लाइटवेट फ्रेममुळं (सुमारे 180 किलो) ती हाताळण्यास सोपी असून ती इलेक्ट्रिक मोटरमुळं शांत आणि प्रदूषणमुक्त ड्रायव्हिंग अनुभव देते.
अत्याधुनिक सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान
अल्ट्राव्हायोलेटची UV हायपरसेन्स रडार इंटेलिजन्स ही X-47 ची मुख्य वैशिष्ट्य आहे, जी ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन चेंज असिस्ट, रिअर कोलिजन वार्निंग आणि ओव्हरटेक अलर्ट्स देते. यामुळं ही भारतातील पहिली मोटारसायकल आहे ज्यात अॅडव्हान्स्ड रायडर असिस्टन्स सिस्टम्स (ARAS) आहे. याशिवाय, 10व्या पिढीची बोश ड्युअल-चॅनेल ABS, 3-स्तरीय ट्रॅक्शन कंट्रोल, रेडिअल ऑल-टेरेन टायर्स आणि एकात्मिक डॅशकॅम सिस्टम यांसारखी वैशिष्ट्ये सुरक्षेला अधिक मजबूत करतात. डॅशकॅममुळं अपघात किंवा चोरीच्या वेळी पुरावा मिळतो, जो आधुनिक रायडर्ससाठी महत्त्वपूर्ण आहे. हे तंत्रज्ञान जगभरातील मोटारसायकल उत्पादकांसाठी एक उदाहरण आहे, ज्यामुळं अपघातांचं प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. अल्ट्राव्हायोलेटनं हे सर्व फीचर्स किफायतशीर किमतीत उपलब्ध करून दिले आहेत, जे भारतीय बाजारपेठेसाठी एक मोठा फायदा आहे.
चार्जिंग इनोव्हेशन्स
X-47 मध्ये जगातील सर्वात शक्तिशाली एअर-कूल्ड ऑनबोर्ड चार्जर आहे, जी टाइप २ AC चार्जिंग आणि DC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. नवीन पॅरलल बूस्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानामुळं चार्जिंग आउटपुट दुप्पट होते, ज्यामुळं चार्जिंग वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होतो. उदाहरणार्थ, फुल चार्जसाठी फक्त 3 तास लागतात, जो इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक क्रांतिकारी बदल आहे. हे तंत्रज्ञान घरगुती चार्जर्सशी सुसंगत आहे.
बुकिंग आणि उपलब्धता
X-47 साठी बुकिंग आता अल्ट्राव्हायोलेटच्या अधिकृत वेबसाइटवर ₹999 मध्ये सुरू झाली आहे. भारतभर डिलिव्हरी ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होईल, तर जागतिक डिलिव्हरी 2026 मध्ये होईल. ही इलेक्ट्रिक मोटारसायकल पर्यावरणस्नेही आणि सुरक्षित प्रवासाला प्रोत्साहन देते.
हे वाचलंत का :