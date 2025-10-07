टीव्हीएस रायडर 125 चे नवीन व्हेरियंट्स भारतात लाँच, प्रगत फीचर्ससह आकर्षक डिझाइन

ETV Bharat / technology

टीव्हीएस कंपनीनं भारतात टीव्हीएस रायडर 125 चे नवीन व्हेरियंट्स लाँच केले. आकर्षक डिझाइन, अत्याधुनिक फीचर्स आणि प्रगत तंत्रज्ञानासह रायडर बाजारात दमदार पुनरागमन करत आहे.

टीव्हीएस रायडर 125 (TVS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 11:03 AM IST

हैदराबाद : टीव्हीएस मोटर कंपनीनं भारतात आपली लोकप्रिय टू-व्हीलर टीव्हीएस रायडर 125 चं नवीन व्हेरियंट्स लाँच केलं आहे. टीव्हीएस रायडर टीएफटी डीडी व्हेरियंटची किंमत 95,600 रुपये (एक्स-शोरूम) तर रायडर एसएक्ससी डीडी व्हेरियंटची किंमत 93,800 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. नवीन व्हेरियंट्समध्ये डिझाइन जुन्या मॉडेल्सप्रमाणेच आहे, परंतु यात प्रथमच सेगमेंटमधील अनेक अत्याधुनिक फीचर्स आणि नवीन ग्राफिक्स समाविष्ट आहेत.

बूस्ट मोड फीचर
नवीन टीव्हीएस रायडरमध्ये "बूस्ट मोड" नावाचे सेगमेंटमधील पहिलं फीचर आहे, जे iGO असिस्ट तंत्रज्ञानासह 6000 आरपीएमवर 11.75 न्यूटन-मीटर टॉर्क प्रदान करतं. याशिवाय, ड्युअल डिस्क ब्रेक्स आणि एबीएससह प्रथमच सेगमेंटमधील सुरक्षा वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं स्थिरता आणि रायडरचा आत्मविश्वास वाढतो. ग्लाइड थ्रू टेक्नॉलॉजी (GTT) कमी वेगात सुलभ हाताळणी आणि इंधन कार्यक्षमता सुधारते. नवीन टायर कॉन्फिगरेशन - 90/90-17 समोर आणि 110/80-17 मागे - यामुळं गाडीला गती, कॉर्नरिंग आणि हाताळणीमध्ये सुधारणा झाली आहे. हे टायर्स स्मूथ रस्त्यांवर आणि खडबडीत भूप्रदेशावर उत्कृष्ट पकड प्रदान करतात. रायडर आता मेटॅलिक सिल्व्हर फिनिश आणि आकर्षक लाल रंगाच्या अलॉय व्हील्ससह उपलब्ध आहे, ज्यामुळं त्याचे आकर्षण वाढलं आहे.

तंत्रज्ञान आणि कनेक्टिव्हिटी
नवीन रायडर व्हेरियंट्स टीएफटी आणि रिव्हर्स एलसीडी क्लस्टरसह येतात. टीव्हीएस स्मार्टएक्सॉननेक्टTM प्लॅटफॉर्मद्वारे ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, व्हॉइस असिस्ट, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, कॉल हँडलिंग आणि नोटिफिकेशन मॅनेजमेंट उपलब्ध आहे.

टीव्हीएस रायडर 125 चे नवीन व्हेरिएंट्स: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि तपशील

व्हेरिएंटकिंमत (एक्स-शोरूम, रुपये)मुख्य वैशिष्ट्ये
रायडर SXC DD93,800- ड्युअल डिस्क ब्रेक्स (समोर आणि मागे) - सिंगल-चॅनेल ABS - रिव्हर्स LCD क्लस्टर - स्मार्टएक्सॉननेक्ट प्लॅटफॉर्म (ब्लूटूथ, नेव्हिगेशन, व्हॉइस असिस्ट) - नवीन टायर्स: 90/90-17 (समोर), 110/80-17(मागे) - बूस्ट मोडसह iGO असिस्ट तंत्रज्ञान - GTT (ग्लाइड थ्रू टेक्नॉलॉजी) - 124.8 सीसी इंजिन: 11.75 एनएम टॉर्क, 11.8 पीएस पॉवर
रायडर TFT DD95,600- ड्युअल डिस्क ब्रेक्स (समोर आणि मागे) - सिंगल-चॅनेल ABS - TFT डिस्प्ले क्लस्टर (कनेक्टेड फीचर्ससह) - स्मार्टएक्सॉननेक्ट प्लॅटफॉर्म (ब्लूटूथ, नेव्हिगेशन, व्हॉइस असिस्ट, कॉल/एसएमएस अलर्ट्स) - फॉलो मी हेडलॅम्प - नवीन टायर्स: 90/90-17(समोर), 110/80-17(मागे) - बूस्ट मोडसह iGO असिस्ट तंत्रज्ञान - GTT (ग्लाइड थ्रू टेक्नॉलॉजी) - 124.8 सीसी इंजिन: 11.75 एनएम टॉर्क, 11.8 पीएस पॉवर - मेटॅलिक सिल्व्हर फिनिशसह लाल अलॉय व्हील्स

इंजिन आणि कामगिरी
टीव्हीएस रायडरमध्ये 3-व्हॉल्व्ह 125 सीसी इंजिन आहे, जे 6000 आरपीएमवर 11.75 न्यूटन-मीटर टॉर्क आणि 11.2 एचपी पॉवर प्रदान करतं. हे इंजिन सेगमेंटमधील सर्वोत्तम कामगिरीसाठी ओळखलं जातं.

