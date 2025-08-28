ETV Bharat / technology

158 किमी रेंजसह टीव्हीएस ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतात लॉंच: जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये - TVS ORBITER

टीव्हीएस मोटरनं भारतात ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर (TVS Orbiter electric scooter) लॉंच केली. 158 किमी रेंजसह ही स्कूटर अधिनिक वैशिष्ट्यांसह येते.

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 1:26 PM IST

हैदराबाद : टीव्हीएस मोटरनं भारतीय बाजारात आपली नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, टीव्हीएस ऑर्बिटर, (TVS Orbiter electric scooter ) लॉंच केली आहे. ही स्कूटर 99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किंमतीसह सादर करण्यात आली आहे. ती टीव्हीएसच्या विद्यमान iQube मॉडेलच्या सारखी आहे. परंतु, iQube च्या तुलनेत ही स्कूटर अधिक परवडणारी आहे आणि ती Vida VX2, Bajaj Chetak आणि Ola S1 च्या परवडणाऱ्या प्रकारांशी स्पर्धा करणार आहे. टीव्हीएस ऑर्बिटर शहरातील प्रवासासाठी एक किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक पर्याय आहे, ज्यामुळं पहिल्यांदा इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो.

वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
टीव्हीएस ऑर्बिटरचं डिझाइन iQube पासून पूर्णपणं वेगळं आहे. यात साधेपणा आणि मिनिमलिझमवर भर देणारी रचना आहे, ज्यामध्ये कोणतेही वक्र किंवा जटिल आकार नाहीत. स्कूटरच्या साध्या डिझाइनला सहा आकर्षक रंग पर्यायांसह मल्टी-कलर पेंट स्कीमद्वारे सजवण्यात आलं आहे. हेडलॅम्प क्लस्टर स्कूटरच्या वरच्या भागात ठेवण्यात आले आहे, तर डीआरएल (डेटाइम रनिंग लाइट) फ्रंट एप्रनमध्ये एकत्रित केलं आहे. यामुळं स्कूटरला आधुनिक आणि स्टायलिश लूक मिळतो. स्कूटरमध्ये सपाट सीट डिझाइन आहे, जे रायडरला आरामदायी आसन प्रदान करतं. यासह, 165 मिमीची ग्राउंड क्लीयरन्स आणि 14-इंचाच्या चाकांमुळं शहरातील रस्त्यांवर सहज प्रवास शक्य होतो. याव्यतिरिक्त, 34 लिटरची अंडरसीट स्टोरेज सुविधा दैनंदिन वापरासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, ज्यामुळं रायडर्सना सामान ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा मिळते.

कामगिरी आणि रेंज
टीव्हीएस ऑर्बिटर 2.2 kWh लिथियम-आयन बॅटरी पॅकसह सुसज्ज आहे, जी एका चार्जवर 158 किमीची प्रभावी रेंज देते. ही रेंज शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी पुरेशी आहे. स्कूटरमध्ये हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक мотор आहे, जे बॉशकडून घेतलं गेलं आहे आणि 0-80% चार्जिंगसाठी तीन तासांपेक्षा कमी वेळ लागतो. यामुळं ही स्कूटर व्यावहारिक आणि वापरण्यास सोपी बनते. यात रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आणि फ्रंट डिस्क तसेच रिअर ड्रम ब्रेक यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, एलईडी हेडलॅम्प आणि राइड मोड्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं स्कूटरचा अनुभव अधिक समृद्ध होतो.

किंमत आणि स्पर्धा
99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होणारी किंमत टीव्हीएस ऑर्बिटरला बाजारातील सर्वात परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटरपैकी एक बनवते. ही स्कूटर Ola S1X, Vida VX2 आणि Bajaj Chetak च्या काही मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा करते. टीव्हीएसनं बॅटरी-एज-अ-सर्व्हिस (BaaS) पर्याय देखील सादर केला आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना कमी खर्चात स्कूटर खरेदी करता येते आणि त्यांचा वापरानुसार बॅटरी भाड्यानं घेता येते. यामुळं विशेषतः टियर II आणि टियर III शहरांमध्ये स्कूटरची लोकप्रियता वाढण्याची शक्यता आहे.

बाजारातील स्थान आणि अपेक्षा
भारतातील इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट सध्या वेगाने वाढत आहे. वाढत्या इंधनाच्या किंमती, सरकारी प्रोत्साहन आणि पर्यावरणपूरक वाहनांच्या मागणीमुळं इलेक्ट्रिक स्कूटरची मागणी वाढत आहे. टीव्हीएस iQube नं आधीच बाजारात मजबूत स्थान मिळवलं आहे, आणि आता ऑर्बिटरच्या लॉंचमुळं टीव्हीएस आपली बाजारपेठेतील हिस्सेदारी आणखी वाढवण्याच्या तयारीत आहे. विशेषतः तरुण आणि पहिल्यांदा इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ही स्कूटर डिझाइन केली आहे.

टीव्हीएस ऑर्बिटर ही किफायतशीर किंमत, आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि प्रभावी रेंज यांचा उत्कृष्ट संगम आहे. 28 ऑगस्ट 2025 रोजी लॉंच झालेली ही स्कूटर टीव्हीएसच्या इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलिओला अधिक मजबूत करते आणि भारतीय ग्राहकांना पर्यावरणपूरक आणि व्यावहारिक प्रवासाचा पर्याय देते.

