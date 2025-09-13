ETV Bharat / technology

टीव्हीएस ज्युपिटर 110 ची 'स्टारडस्ट ब्लॅक' स्पेशल एडिशन लॉंच : काळ्या रंगाची जादू, आता टॉप स्पेकवर

टीव्हीएस ज्युपिटर 110 ची नवीन 'स्टारडस्ट ब्लॅक' स्पेशल एडिशन लाँच झालीय. ऑल-ब्लॅक लूक, ब्रॉन्झ बॅजिंग, डिस्क ब्रेक आणि ब्लूटूथसह तीचा लुक स्टाइलिश आहे.

TVS Jupiter 110
टीव्हीएस ज्युपिटर 110 (TVS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 13, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतातील स्कूटर बाजारपेठेत 'फॅमिली स्कूटर' म्हणून ओळख असलेल्या टीव्हीएस ज्युपिटरला आता एक नवीन, आकर्षक अवतार मिळाला आहे. टीव्हीएस मोटर कंपनीनं त्यांच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या ज्युपिटर 110 सीरिजची 'स्टारडस्ट ब्लॅक' स्पेशल एडिशन लाँच केली आहे. ही एडिशन लाइन-अपमधील सर्वात महाग आणि प्रीमियम मॉडेल आहे, जी मागील डिस्क एसएक्ससी व्हेरिएंटच्या तुलनेत फक्त कॉस्मेटिक बदलांसह येते. एक्स-शोरूम किंमत 93,031 रुपयांत येत असलेली ही स्कूटर आता 100 सीसी सेगमेंटमधील दुसरी सर्वात महाग स्कूटर ठरली आहे. हॉंडा ॲक्टिव्हानंतर ज्युपिटरचा हा दबदबा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. चला, या नव्या एडिशनच्या खास वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊया!

ज्युपिटर 110 स्पेशल एडिशन
टीव्हीएस ज्युपिटरनं गेल्या एका दशकात 6.5 दशलक्षाहून अधिक भारतीयांना आपल्या सोयीस्कर राइडिंग आणि विश्वासार्हतेनं आकर्षित केलं आहे. आता ही नवीन स्पेशल एडिशन 'मोर' च्या थीमसह येते – मोर स्टाइल, मोर मायलेज, मोर परफॉर्मन्स! स्पेशल एडिशनचा मुख्य आकर्षण म्हणजे 'स्टारडस्ट ब्लॅक' ही ऑल-ब्लॅक पेंट स्कीम. ही मॅट ब्लॅक फिनिश स्कूटरला एक स्पोर्टी आणि डोमिनेटिंग लूक देते, ज्यामुळं ती सगळ्यांपेक्षा वेगळी दिसते. ग्लॉसी ब्लॅकऐवजी मॅट फिनिशमुळं ही स्कूटर शहरातील ट्रॅफिकमध्येही सुंदर दिसेल. याशिवाय, स्कूटरच्या बॉडीवरील सर्व बॅजिंग, लोगो, मॉडेल नाव आणि एक्झॉस्ट हीट शील्डवर ब्रॉन्झ कलर फिनिश आहे. मागील व्हेरिएंट्समध्ये हे क्रोम रंगात होतं, पण इथे ब्रॉन्झमुळं एक आधुनिक, प्रीमियम टच मिळतो. हे बदल स्कूटरला एक स्टाइलिश आणि युवा अपील देतात, ज्यामुळं फॅमिली स्कूटर असूनही ती कूल दिसते.

113.3 सीसी एअर-कूल्ड इंजिन
मेकॅनिकल दृष्ट्या, ही स्पेशल एडिशन डिस्क एसएक्ससी व्हेरिएंटप्रमाणेच आहे. यात 113.3 सीसी एअर-कूल्ड इंजिन आहे, जे 7.91 बीएचपी पॉवर आणि 9.80 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. आयजीओ असिस्ट तंत्रज्ञानामुळं 10% जास्त मायलेज मिळतं, ज्यामुळे शहरी वापरासाठी ती आदर्श आहे. यूजर रिपोर्टनुसार, मायलेज 49-62 किलोमीटर प्रति लिटरपर्यंत आहे. ब्रेकिंगसाठी फ्रंटला 220 एमएम डिस्क ब्रेक आणि रिअरला 130 एमएम ड्रम ब्रेक आहे, ज्यामुळं सुरक्षितता वाढते. सस्पेन्शनमध्ये हायड्रॉलिक फ्रंट फोर्क्स आणि 3-स्टेप अॅडजस्टेबल ट्विन रिअर शॉक्स आहेत, जे खराब रस्त्यांवरही आरामदायक राइड देतात. सीव्हीटी ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमुळं ड्रायव्हिंग सोपी होते. टॉप स्पीड 80-85 किलोमीटर प्रति तास आहे, आणि शिफ्टिंग स्मूथ आहे.

ज्युपिटर 110 वैशिष्ट्ये
वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, ही एडिशन टेक-सेव्ही आहे. डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी (स्मार्ट एक्सॉनेक्ट) सह येतं, ज्यामुळं व्हॉइस असिस्टसह नेव्हिगेशन, कॉल-स्पीम असमर्थता, एसएमएस अलर्ट्स आणि 'फाइंड माय व्हेईकल' सारखी फीचर्स मिळतात. याशिवाय, सेगमेंटमधील सर्वात लांब सीट (765 एमएम), डबल हेल्मेट स्टोरेज स्पेस, फ्रंट फ्युएल फिल आणि सिग्नेचर इन्फिनिटी एलईडी लॅम्प्स आहेत. किक-स्टार्ट ऑप्शन यात मिळत नाही, पण डीलरशिपवर अॅक्सेसरी म्हणून उपलब्ध आहे. ही स्कूटर 110 किलो वजनाची असून, 5.1 लीटर फ्युएल टँकसह येते. किंमतीच्या बाबतीत, स्पेशल एडिशनची एक्स-शोरूम किंमत (दिल्ली) 93,031 रुपये आहे.

टीव्हीएस ज्युपिटर स्पेशल एडिशनची किंमत

मॉडेल व्हेरिएंटएक्स-शोरूम किंमत (रुपये)
ड्रम७९,५८१
ड्रम अलॉय८५,२३१
ड्रम एसएक्ससी८९,३८१
डिस्क एसएक्ससी९३,१८१
स्पेशल एडिशन९३,०३१

एकंदरीत, टीव्हीएस ज्युपिटर स्टारडस्ट ब्लॅक स्पेशल एडिशन ही स्कूटर फॅमिली यूजर्ससाठी परफेक्ट आहे. तिची स्टाइलिश लूक, प्रॅक्टिकल फीचर्स आणि इकोनॉमिकल इंजिन तिला बाजारात मजबूत स्पर्धक बनवतात. जर तुम्हाला ब्लॅक थीमची स्कूटर हवी असेल, तर डीलरशिपवर जाऊन टेस्ट राइड घ्या आणि 'मोर'चा अनुभव घ्या.

हे वाचलंत का :

  1. कावासाकी निंजा झेडएक्स 10 आर ची अपडेटेड आवृत्ती भारतात लॉंच; किंमत 19.49 लाखांपासून सुरू
  2. जावा येझडी मोटरसायकल्सच्या किंमतीत कपात: जीएसटी 2.0 मुळं रायडर्सना मोठा दिलासा
  3. 2025 मधील सर्वोत्तम 5 बजेट इलेक्ट्रिक बाईक्स: उत्तम रेंज, कमी खर्च आणि आकर्षक फीचर

For All Latest Updates

TAGGED:

TVS JUPITER 110 SPECIAL EDITIONTVS JUPITER 110JUPITER 110 STARDUST BLACKज्युपिटर 110TVS JUPITER 110 BLACK EDITION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.