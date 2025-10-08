टीव्हीएस अपाचे आरटीएक्स 300: भारतातील पहिली ॲडव्हेंचर-टूरर मोटरसायकल लवकरच होतेय लॉंच
टीव्हीएस मोटर कंपनी भारतात आपली पहिली ॲडव्हेंचर-टूरर मोटरसायकल, अपाचे आरटीएक्स 300, लॉंच करणार आहे. आकर्षक डिझाइन आणि शक्तिशाली इंजिनसह ती एंट्री करेल.
Published : October 8, 2025 at 1:02 PM IST
हैदराबाद : भारतीय दुचाकी उत्पादक कंपनी टीव्हीएस मोटर कंपनी आपली नवीन आणि बहुप्रतीक्षित मोटरसायकल, टीव्हीएस अपाचे आरटीएक्स 300, 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी भारतात लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. ही मोटरसायकल टीव्हीएसची ॲडव्हेंचर-टूरर श्रेणीतील पहिली ऑफर आहे, जी प्रथम भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2025 मध्ये प्रदर्शित करण्यात आली होती. आपल्या आकर्षक डिझाइन आणि शक्तिशाली इंजिनसह, ही मोटरसायकल भारतीय दुचाकीप्रेमींसाठी एक नवीन अनुभव घेऊन येणार आहे. टीव्हीएस अपाचे आरटीएक्स 300 च्या डिझाइन पेटंट आणि चाचणी मॉडेलच्या छायाचित्रांमुळं याच्या वैशिष्ट्यांबाबत उत्सुकता वाढली आहे. या बातमीत आपण या मोटरसायकलची डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि इंजिनबद्दल माहिती घेऊ...
वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
टीव्हीएसनं मार्च 2025 मध्ये अपाचे आरटीएक्स 300 चं डिझाइन पेटंट दाखल केलं होतं. चाचणी दरम्यान दिसलेल्या मॉडेल्स आणि पेटंट इमेजेसमधून या मोटरसायकलच्या डिझाइनची माहिती मिळाली आहे. समोरच्या बाजूस, यात ड्युअल एलईडी हेडलॅम्प्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, एक मस्क्युलर इंधन टँक, एलईडी टेल लॅम्प्स आणि एक पारदर्शक विंडशील्ड आहे. मस्क्युलर टँकमुळं मोटरसायकलचं स्वरूप अधिकच स्पष्ट होतं. मागील बाजूस, यात स्प्लिट-पिलियन ग्रॅब रेल आहे, जी एका लगेज रॅकशी जोडलेली आहे, तसेच एक अपस्वेप्ट एक्झॉस्ट आहे, ज्यामुळं याचं डिझाइन आणखी आकर्षक बनतं.
हार्डवेअर आणि सस्पेंशन
अपाचे आरटीएक्स 300 चे हार्डवेअर आणि अंडरपिनिंग्स याबाबत अद्याप पूर्ण माहिती समोर आलेली नाही. तथापि, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पोमध्ये प्रदर्शित मॉडेल आणि चाचणी छायाचित्रांवरून असं दिसते की ही मोटरसायकल ट्रेलिस फ्रेमवर आधारित आहे. यात समोरच्या बाजूस पूर्णपणे समायोज्य (फुली-ॲडजस्टेबल) अपसाइड-डाउन फ्रंट फॉर्क आणि मागील बाजूस मोनोशॉक सस्पेंशन आहे. याशिवाय, यात 19 इंची समोरील चाक आणि 17 इंची मागील चाक असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं ती रस्त्यावर आणि ऑफ-रोड परिस्थितीत उत्कृष्ट कामगिरी करेल.
इंजिन आणि कामगिरी
टीव्हीएसने 2025 मोटोसोल इव्हेंटमध्ये आपलं नवीन आरटी-एक्सडी4 इंजिन प्लॅटफॉर्म प्रदर्शित केलं होतं, आणि अपाचे आरटीएक्स 300 ही त्याच प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. या मोटरसायकलमध्ये 300 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे, जे सुमारे 35 अश्वशक्ती (एचपी) आणि 28.5 न्यूटन-मीटर टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन ॲडव्हेंचर-टूरर मोटरसायकलसाठी आवश्यक असलेली शक्ती आणि कार्यक्षमता प्रदान करेल, ज्यामुळं रायडर्सना लांबच्या प्रवासात आणि आव्हानात्मक रस्त्यांवर उत्कृष्ट अनुभव मिळेल.
बाजारपेठेतील अपेक्षा
भारतात ॲडव्हेंचर-टूरर मोटरसायकल्सची वाढती मागणी पाहता, टीव्हीएस अपाचे आरटीएक्स 300 ही बाजारपेठेत एक नवीन पर्याय ठरेल. याचं आकर्षक डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि शक्तिशाली इंजिन यामुळं ही मोटरसायकल तरुण रायडर्स आणि अॅडव्हेंचरप्रेमींना आकर्षित करेल. टीव्हीएसनं यापूर्वी आपल्या अपाचे मालिकेतून विश्वासार्हता आणि उत्कृष्ट कामगिरीचा वारसा निर्माण केला आहे, आणि आरटीएक्स 300 हा त्याच परंपरेचा एक नवीन अध्याय असेल.
टीव्हीएस अपाचे आरटीएक्स 300 ही मोटरसायकल भारतीय बाजारपेठेत अॅडव्हेंचर-टूरर श्रेणीतील एक नवीन क्रांती घेऊन येत आहे. याचं आधुनिक डिझाइन, शक्तिशाली इंजिन आणि प्रगत तंत्रज्ञान यामुळं ती रायडर्ससाठी एक आकर्षक पर्याय ठरेल. 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी तीच्या लॉंचसह, टीव्हीएस मोटर कंपनी पुन्हा एकदा आपली नवोन्मेषी क्षमता सिद्ध करेल.
