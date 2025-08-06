हैदराबाद : ट्रायम्फ मोटरसायकल्स इंडियानं भारतीय बाजारात आपली नवीन मोटरसायकल थ्रक्स्टन 400 लाँच केली आहे. या मोटरसायकलची सुरुवातीची किंमत 2.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. ही ट्रायम्फची 400 सीसी प्लॅटफॉर्मवरील पहिली कॅफे रेसर आहे आणि यासोबतच स्पीड 400, स्क्रॅम्बलर 400 एक्स, स्क्रॅम्बलर 400 एक्ससी आणि स्पीड टी4 या मॉडेल्सच्या मालिकेत ही पाचवी मोटरसायकल आहे. थ्रक्स्टन 400 ही स्पीड 400 सोबत काही वैशिष्ट्ये सामायिक करते, परंतु तिची स्वतःची खास वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन तिला वेगळी बनवते. चला, या मोटरसायकलच्या सर्व वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया...
Thruxton 400 डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये
थ्रक्स्टन 400 चं डिझाइन निओ-रेट्रो शैलीचं आहे, जे कॅफे रेसरच्या पारंपरिक लूकला आधुनिकतेची जोड देतं. यामध्ये फ्युएल टँकच्या तळापासून हेडलाइटपर्यंत पसरलेली सेमी-फेअरिंग आहे, जी मोटरसायकलला मजबूत आणि आकर्षक स्वरूप देते. गोलाकार हेडलॅम्पमध्ये एकीकृत एलईडी डीआरएल्स आहेत, तर टेल लॅम्प डिझाइन पूर्णपणे नवीन आहे. ग्राहकांना पिलियन सीटऐवजी काऊल घेण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे, ज्यामुळं मोटरसायकलचा कॅफे रेसर लूक आणखी खुलतो.
Thruxton 400 रंग
या मोटरसायकलमध्ये क्लिप-ऑन हँडलबार्स आहेत, जे तिच्या कॅफे रेसर ओळखीला साजेसे आहेत. यासोबतच, ट्रायम्फनं विंडस्क्रीन आणि बार-एंड मिरर्सचा समावेश केला आहे, ज्यामुळं तिचं सौंदर्य अधिक वाढतं. रायडरला पुढं झुकलेली रायडिंग पोझिशन मिळावी यासाठी फूटपेग्जची स्थिती बदलण्यात आली आहे. ही मोटरसायकल चार आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: लावा रेड ग्लॉस आणि ॲल्युमिनियम सिल्व्हर, पर्ल मेटालिक व्हाइट आणि स्टॉर्म ग्रे, मेटालिक रेसिंग यलो आणि ॲल्युमिनियम सिल्व्हर, आणि फँटम ब्लॅक आणि ॲल्युमिनियम सिल्व्हर.
Thruxton 400 तंत्रज्ञान
थ्रक्स्टन 400 मध्ये यूएसडी टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स आहेत, ज्यांचा ट्रॅव्हल स्पीड 400 पेक्षा किंचित जास्त आहे. याशिवाय, यात रियर मोनो-शॉक, ड्युअल चॅनल एबीएससह फ्रंट आणि रियर डिस्क ब्रेक आणि 17 इंची ॲलॉय व्हील्स आहेत. यामध्ये सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे, ज्यामध्ये ॲनालॉग टॅकोमीटरचा समावेश आहे, जो स्पीड 400 मध्येही पाहायला मिळतो. मोटरसायकलचा व्हीलबेस 1376 मिमी आहे, जो स्पीड 400 पेक्षा 10 मिमीने कमी आहे. तसंच, ग्राउंड क्लिअरन्स 158 मिमी आहे, जो 7 मिमीनं कमी आहे.
Thruxton 400 इंजिन आणि कामगिरी
थ्रक्स्टन 400 मध्ये स्पीड 400 मधील समान 398 सीसी लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे, परंतु याला रिट्यून करण्यात आले आहे. हे इंजिन आता 42 एचपी पॉवर आणि 37 एनएम पीक टॉर्क निर्माण करतं. पॉवर सिक्स-स्पीड गिअरबॉक्स आणि स्लिपर क्लचद्वारे चाकांपर्यंत पोहोचवली जाते.
ट्रायम्फ थ्रक्स्टन 400 ही कॅफे रेसर शैलीच्या चाहत्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. तिचं आकर्षक डिझाइन, शक्तिशाली इंजिन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्ये यामुळे ती भारतीय बाजारात लक्ष वेधून घेईल. ही मोटरसायकल स्टाइल आणि परफॉर्मन्स यांचा उत्कृष्ट संगम आहे.
