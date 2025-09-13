Toyota Hyryder Hybrid vs Honda Elevate Hybrid : कोणती कार आहे सर्वात भारी?
Toyota Hyryder Hybrid vs Honda Elevate Hybrid : हायब्रिड स्टाईल, मायलेज, तंत्रज्ञानात कोणती कार आहे पुढं जाणून घ्या...
Published : September 13, 2025 at 3:40 PM IST
हैदराबाद : भारतातील ऑटोमोबाईल बाजारात हायब्रिड कारची मागणी झपाट्यानं वाढतेय. पेट्रोल खर्च कमी असल्यामुळं ग्राहक हायब्रिड वाहनांकडं आकर्षित होताय. या स्पर्धेत दोन कार चर्चेत आहेत. टोयोटा हायरीडर हायब्रिड आणि होंडा इलेवेट हायब्रिड दोन्ही एसयूव्ह स्टाईल, मायलेज आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खास आहेत. टोयोटा हायरीडरची किंमत 11.34 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर होंडा इलेवेटची 11.91 लाखांपासून सुरू होतेय. या बातमीत आपण दोन्ही कारची तुलना करणार आहेत, ज्यामुळं तुम्हाला कार खरेदी करणं सोपं जाईल. चला तर मग जाणून घेऊया दोन्हीमधील डिझाईन, किंमत फिचरमधील फरक...
डिझाईन आणि लूक
होंडा इलेवेट हायब्रिडचा लूक साधा आणि मजबूत आहे. त्यात मस्क्युलर ग्रिल आणि स्टायलिश एलईडी हेडलाइट्स आहेत, ज्यामुळं तीला एक रफ-टफ ओळख मिळतेय. दुसरीकडं, टोयोटा हायरीडर हायब्रिडचा डिझाईन अधिक आधुनिक आणि स्पोर्टी दिसतंय.तीची लांबी 4365 मिमी आणि उंची 1645 मिमी आहे. दोन्ही एसयूव्ह प्रीमियम लूक देतात, पण इलेवेटचा फोकस मजबुतीवर आहे, तर हायरीडरमध्ये प्रीमियम फीचर आहेत. इलेवेटचा व्हीलबेस 2650 मिमी असून त्यात जागा जास्त मिळते, तर हायरीडरची बूट स्पेस 373 लिटर आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
दोन्ही एसयूव्ह हायब्रिड तंत्रज्ञानावर चालतात. होंडा इलेवेट हायब्रिडमध्ये 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन आहे, जे 120 पीएस पॉवर आणि 145 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. हे स्मूथ ड्रायव्हिंग आणि चांगल्या पिकअपवर फोकस करतं, ज्यामुळं शहरातील ट्रॅफिकमध्ये आरामदायक अनुभव मिळतो. टोयोटा हायरीडर हायब्रिडमध्ये स्ट्रॉंग हायब्रिड सिस्टम आहे, जे 103 पीएस पॉवर देतं पण इंधन कार्यक्षमतेसाठी उत्तम आहे. लांब अंतराच्या ड्रायव्हसाठी हायरीडर चांगली कार असून महामार्गावर यात ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो. इलेवेटचं इंजिन पिकअपसाठी उत्तम आहे, पण हायरीडरची हायब्रिड सिस्टम लांब ड्रायव्हमध्ये पेट्रोल खर्च कमी करते.
फीचर्स आणि तंत्रज्ञान
फीचर्सच्या बाबतीत दोन्ही कार आघाडीवर आहेत. होंडा इलेवेट हायब्रिडमध्ये अॅडव्हान्स्ड इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी आणि आरामदायक सीट्स आहेत. त्यात 10.25 इंच टचस्क्रीन, सिक्स एअरबॅग्स आणि लेव्हल-2 एडीएएस सिस्टम आहे, ज्यामुळं सुरक्षितता वाढते. टोयोटा हायरीडर हायब्रिडमध्ये 360 डिग्री कॅमेरा, डिजिटल डिस्प्ले आणि एडीएएस सारखे स्मार्ट फीचर्स आहेत. त्यात पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि व्हेंटिलेटेड सीट्ससुद्धा आहेत. तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी हायरीडर किंचित पुढं आहे, पण इलेवेटची सुरक्षितता आणि स्पेस तीला मजबूत बनवते. दोन्ही कारांमध्ये एबीएस, ईबीडी आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल स्टँडर्ड आहेत.
मायलेज
मायलेजच्या बाबतीत टोयोटा हायरीडर हायब्रिड अव्वल आहे. त्याची स्ट्रॉंग हायब्रिड सिस्टम 27.97 किमी/लिटर मायलेज देते, ज्यामुळं लांब अंतरावर ती अधिक फयादेशीर ठरते. होंडा इलेवेट हायब्रिड 16.92 किमी/मायलेज देते. ती ड्रायव्हिंग कम्फर्ट आणि स्मूथ परफॉर्मन्सवर फोकस करते. शहर ड्रायव्हिंगसाठी इलेवेट चांगला पर्याय आहे, तर हायब्रिडच्या मदतीनं हायरीडर पेट्रोल बिल कमी करते.
जर तुम्हाला स्टायलिश आणि तंत्रज्ञानानं भरपूर एसयूव्ह हवी असेल, तर टोयोटा हायरीडर हायब्रिड चांगला पर्याय आहे. ती इंधन कार्यक्षमतेनं आणि आधुनिक फीचर्सनं सुसज्ज आहे. पण साधा, मजबूत आणि आरामदायक ड्रायव्हिंग अनुभव हवा असेल, तर होंडा इलेवेट हायब्रिड तुमच्यासाठी योग्य ठरेल. दोन्ही कार भारतीय कुटुंबांसाठी उत्तम आहेत, पण तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही दोन्हीपैक एक कार खेरेदी करू शकता.