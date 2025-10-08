टोयोटा फॉर्च्युनर लीडर एडिशन 2025 लॉंच : नव्या लूकसह नव्या वैशिष्ट्यांचा समावेश
टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं 2025 फॉर्च्युनर लीडर एडिशन (Toyota Fortuner Leader Edition ) भारतीय बाजारपेठेत लॉंच केली. नव्या लूकसह वैशिष्ट्यपूर्ण, ही एसयूव्ही अधिक आकर्षक आहे.
Published : October 8, 2025 at 3:18 PM IST
हैदराबाद : टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं भारतीय बाजारपेठेत 2025 फॉर्च्युनर लीडर एडिशन लाँच (Toyota Fortuner Leader Edition ) केली आहे. ही विशेष आवृत्ती यापूर्वी 2024 मध्ये सादर करण्यात आली होती आणि आता 2025 साठी पुन्हा एकदा नव्या लूक आणि वैशिष्ट्यांसह सादर करण्यात आली आहे. या नव्या आवृत्तीत दृश्यात्मक बदल आणि काही नवीन वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, परंतु यांत्रिक बाबींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ही एसयूव्ही प्रीमियम सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी अधिक आकर्षक आणि स्पोर्टी अनुभव देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.
वैशिष्ट्ये आणि बदल
2025 टोयोटा फॉर्च्युनर लीडर एडिशनच्या (Toyota Fortuner Leader Edition 2025 ) बाह्यरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतात. यात नवीन डिझाइनची ग्रिल आहे, जी मानक आवृत्तीतील ग्रिलपेक्षा वेगळी आहे. याशिवाय, गाडीच्या आकर्षकतेत भर घालण्यासाठी समोर आणि मागील बाजूस बंपर स्पॉयलर आणि क्रोम गार्निश जोडण्यात आले आहेत. बाजूच्या प्रोफाइलला ग्लॉस ब्लॅक अलॉय व्हील्समुळं अधिक स्टायलिश लूक मिळाला आहे. हे बदल गाडीला अधिक आधुनिक आणि प्रीमियम स्वरूप देतात.
स्पोर्टी लूकवर भर
अंतर्गत रचनेतही टोयोटानं स्पोर्टी लूकवर भर दिला आहे. नव्या ब्लॅक आणि मरून रंगातील ड्युअल-टोन सीट्स आणि डोअर ट्रिम्समुळं केबिनला आकर्षक आणि आधुनिक स्वरूप प्राप्त झालं आहे. याशिवाय, या आवृत्तीत ऑटो-फोल्डिंग मिरर आणि इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) सारखी नवीन वैशिष्ट्येही जोडण्यात आली आहेत, ज्यामुळं ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनतो.
इंजिन आणि कार्यक्षमता
2025 फॉर्च्युनर लीडर एडिशनमध्ये यांत्रिक बदल नसून, यात नेहमीप्रमाणे 1GD-FTV 2.8-लिटर टर्बोचार्ज्ड डिझेल इंजिन आहे. हे इंजिन 201 बीएचपी पॉवर आणि 500 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. हे इंजिन 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह उपलब्ध आहे. विशेष बाब म्हणजे, ही आवृत्ती फोर-व्हील ड्राइव्ह (4x4) सिस्टमशिवाय फक्त रिअर-व्हील ड्राइव्ह (RWD) कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे.
"टोयोटामध्ये आम्ही ग्राहकांच्या बदलत्या जीवनशैलीनुसार आमच्या ऑफरिंग्जमध्ये सुधारणा करत असतो. 2024 फॉर्च्युनर लीडर एडिशनला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळं आम्हाला प्रोत्साहन मिळालं आहे. 2025 फॉर्च्युनर लीडर एडिशन ही स्पोर्टी आणि डायनॅमिक एसयूव्ही शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी खास आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, ही नवी आवृत्ती ग्राहकांना आनंद देईल आणि प्रीमियम एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये फॉर्च्युनरची आघाडी कायम ठेवेल." - वरिंदर वाधवा, उपाध्यक्ष विक्री-सेवा-यूज्ड कार, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर
2025 टोयोटा फॉर्च्युनर लीडर एडिशन ही स्टायलिश डिझाइन, प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि दमदार कामगिरी यांचा उत्कृष्ट संगम आहे. भारतीय बाजारपेठेत प्रीमियम एसयूव्हीच्या चाहत्यांसाठी ही गाडी एक उत्तम पर्याय ठरेल. टोयोटानं या विशेष आवृत्तीतून ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.
