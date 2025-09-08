ETV Bharat / technology

GST 2.0 : फॉर्च्युनर 3.49 लाख रुपयांनी स्वस्त, जाणून घ्या टोयोटा कारच्या नवीन किंमती

Fortuner New Price : टोयोटा किर्लोस्कर मोटरने GST 2.0 अंतर्गत कार किंमतीत कपात जाहीर केली. 22 सप्टेंबर 2025 पासून ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात वाहने उपलब्ध होतील.

FORTUNER TOYOTA ANNOUNCES NEW CAR PRICES NEW TOYOTA CAR PRICE LIST फॉर्च्युनर
फॉर्च्युनर (Toyota)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 1:08 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) कंपनीनं भारतातील ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. 56 व्या GST परिषदेच्या बैठकीत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली, GST 2.0 ची घोषणा करण्यात आली. या नवीन कर संरचनेनुसार, टोयोटानं आपल्या अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) कार पोर्टफोलिओवर GST दर कपातीचे संपूर्ण लाभ ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. यामुळं टोयोटाच्या कारच्या किंमतीत लक्षणीय कपात होणार आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात वाहनं उपलब्ध होणार आहेत. सणासुदीच्या काळात ही घोषणा ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि ग्राहकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं भारत सरकारच्या GST 2.0 सुधारणांचं स्वागत केलं आहे.

“भारत सरकारच्या या ऐतिहासिक सुधारणांबद्दल आम्ही आभार मानतो. या निर्णयामुळं ग्राहकांसाठी वाहनं अधिक परवडणारी झाली आहेत आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आत्मविश्वास वाढला आहे. आम्ही एक पारदर्शक आणि ग्राहककेंद्रित कंपनी म्हणून, या लाभांचा फायदा थेट ग्राहकांना देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.” - वरिंदर वाधवा, उपाध्यक्ष टोयोटा, विक्री-सेवा

टोयोटानं आपल्या विविध मॉडेल्सवर किंमतीत कपात जाहीर केली आहे. यामध्ये ग्लान्झा, टायसोर, रुमियन, हायरीडर, क्रिस्टा, हायक्रॉस, फॉर्च्युनर, (Fortuner New Price ) लेजेंडर, हिलक्स, कॅमरी आणि वेलफायर यांचा समावेश आहे. सर्वात जास्त कपात फॉर्च्युनरवर (3,49,000 रुपये) आणि लेजेंडरवर (3,34,000 रुपये) आहे, तर ग्लान्झावर 85,300 रुपयांपर्यंत कपात आहे. या किंमत कपातीमुळं टोयोटाच्या कार खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. कंपनीनं ग्राहकांना सल्ला दिला आहे की, त्यांनी जवळच्या अधिकृत डीलरशिपवर जाऊन त्यांच्या पसंतीच्या मॉडेलच्या नेमक्या किंमतीची खात्री करावी.

मॉडेलकिंमत कपात (रुपयांपर्यंत)
ग्लान्झा 85,300
टायसोर1,11,100
रुमियन48,700
हायरीडर65,400
क्रिस्टा1,80,600
हायक्रॉस1,15,800
फॉर्च्युनर3,49,000
लेजेंडर3,34,000
हिलक्स2,52,700
कॅमरी1,01,800
वेलफायर2,78,000

ऑटोमोबाईल क्षेत्राला बळकटी
टोयोटानं नेहमीच ग्राहककेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. या किंमत कपातीमुळं कंपनीने पुन्हा एकदा आपली ग्राहकांप्रती बांधिलकी दर्शवली आहे. हे पाऊल भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्राला बळकटी देणार असून टोयोटाच्या वाहनांना अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत करतील. सणासुदीच्या काळात ही कपात ग्राहकांना आकर्षित करेल आणि बाजारपेठेत मागणी वाढवेल. टोयोटा आपल्या ग्राहकांना जागतिक दर्जाची गतिशीलता प्रदान करण्यासाठी आणि भारताच्या शाश्वत आणि समावेशक विकासात योगदान देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

काय आहे GST 2.0? :
GST 2.0 हे भारत सरकारचं नवीन कर सुधारणा धोरण आहे, ज्यामुळे वाहनांवरील कर कमी झाले आहेत. यामुळे वाहनांच्या किंमती कमी होऊन ग्राहकांना फायदा होईल आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना मिळेल. टोयोटासारख्या कंपन्यांनी या सुधारणांचे स्वागत केलं आहे आणि ग्राहकांना थेट लाभ देण्यासाठी पावलं उचलली आहेत.

हे वाचलंत का :

  1. GST 2.0 नंतर Audi आणि Hyundai च्या कार्स स्वस्त, Audi Q8 वर 7.8 लाखांपर्यंत सूट
  2. Vinfast VF 6 vs Vinfast VF7 : कोणती एसयूव्हीआहे जास्त फायदेशीर?
  3. सिट्रोएन बेसाल्ट एक्स भारतात लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये
Last Updated : September 8, 2025 at 1:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TOYOTA ANNOUNCES NEW CAR PRICESNEW TOYOTA CAR PRICE LISTफॉर्च्युनरFORTUNER NEW PRICETOYOTA FORTUNER CHEAPER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.