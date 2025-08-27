ETV Bharat / technology

10 हजारांपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करा 'हे' सर्वोत्तम सहा 5G स्मार्टफोन्स - TOP SIX 5G SMARTPHONES

10,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत देखील तुम्ही उत्तम कॅमेरा सेटअप, जलद चार्जिंग, मोठी बॅटरी असलेले स्मार्टफोन खरेदी करू शकता.

Motorola Moto G35 5G, LAVA BLAZE DRAGON 5G POCO C75 5G INFINIX HOT 60I 5G SAMSUNG GALAXY F06 5G
सर्वोत्तम सहा 5G स्मार्टफोन्स (LAVA,POCO,INFINIX,SAMSUNG,Motorola)
Published : August 27, 2025 at 1:47 PM IST

हैदरबाद : जर तुम्ही 10,000 रुपयांच्या बजेटमध्ये 5G स्मार्टफोन शोधत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आज आपण सर्वोत्तम 5G मोबाइल फोन्सबद्दल जाणून घेणार आहोत. हे फोन्स गेमिंग चिपसेट, उत्तम कॅमेरा सेटअप, जलद चार्जिंग, मोठी बॅटरी आणि 120 Hz रिफ्रेश रेटसह स्मूथ डिस्प्ले यांसारख्या आधुनिक वैशिष्ट्यांसह येतात.

मोटोरोला मोटो G35 5G
मोटोरोला मोटो G35 5G Unisoc T760 प्रोसेसरसह येतो. हा शक्तिशाली प्रोसेसर दैनंदिन कामांसाठी विश्वासार्ह कामगिरी देतो आणि गेमिंगसाठीही योग्य आहे. यात 6.72-इंचाचा HD+ IPS LCD डिस्प्ले आहे, जो 120 Hz रिफ्रेश रेटसह अत्यंत स्मूथ व्हिज्युअल्स प्रदान करतो. यामुळे तुम्हाला उत्कृष्ट पाहण्याचा अनुभव मिळतो. यात 50 MP ड्युअल रिअर कॅमेरा आणि 16 MP फ्रंट सेल्फी कॅमेरा आहे, ज्यामुळं उत्तम फोटो काढता येतात. यात 5000 mAh ची दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी मोठी आहे, जी 18 ते 20 वॅट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन वॉटर-रेसिस्टंट डिझाइनसह येतो आणि सुरक्षेसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. भारतात हा फोन सुमारे 9,999 रुपयांना उपलब्ध तुम्ही खरेदी करू शकता.

Motorola Moto G35 5G
मोटोरोला मोटो G35 5G (Motorola)

लावा ब्लेझ ड्रॅगन 5G
लावा ब्लेझ ड्रॅगन 5G बजेट-फ्रेंडली स्माटफोन आहे. हा फोन तुमच्या खिशाला परवडणार असून तो 10,000 रुपयांपेक्षा बजेटमध्ये खरेदी करता येतो. यात स्नॅपड्रॅगन 4 Gen 2 प्रोसेसर आहे. हा फोन मल्टिटास्किंगसाठी उत्तम असून हलके गेम्स खेळण्यासाठीही योग्य आहे. यात Android 15 चा क्लिन यूआय आहे, जो वापरण्यास अतिशय सोपा आहे. फोनमध्ये 6.74-इंचाचा HD+ डिस्प्ले आहे, जो 120 Hz रिफ्रेश रेटसह स्मूथ स्क्रोलिंगचा अनुभव देतो. कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास यात 50 MP ड्युअल रिअर कॅमेरा आणि 8 MP फ्रंट कॅमेरा आहे, ज्यामुळं उत्तम फोटो मिळतात. यात 5000 mAh ची बॅटरी आहे, जी दिवसभर वापरासाठी पुरेशी आहे. भारतात हा फोन 9,999 रुपयांना खरेदी करता येईल.

Lava Blaze Dragon 5G
Lava Blaze Dragon 5G (Lava)

POCO C75 5G
POCO C75 5G हा यादीतील तिसरा आणि शेवटचा फोन आहे, जो स्नॅपड्रॅगन 4 Gen 2 प्रोसेसरसह येतो. हा प्रोसेसर दैनंदिन कामे आणि हलके गेमिंगसाठी पुरेसा शक्तिशाली आहे. यात 6.88-इंचाचा HD+ डिस्प्ले आहे, जो 120 Hz रिफ्रेश रेटसह क्रिस्टल क्लिअर व्हिज्युअल्स देतो. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 MP रिअर कॅमेरा आणि 5 MP फ्रंट कॅमेरा आहे. यात 5160 mAh ची बॅटरी आहे, जी एक दिवस सहज टिकते. यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि स्टायलिश डिझाइन आहे. भारतात हा फोन 7,699 ते 8,499 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहे.

Poco C75 5G
Poco C75 5G (Poco)

आयकू झेड10 लाईट 5G (iQOO Z10 Lite 5G)
ज्यांना जास्त बॅटरी लाईफ आणि मजबूत परफॉर्मन्स हवा आहे, त्यांच्यासाठी आयकूचा हा फोन एक चांगला पर्याय आहे. यात MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर आहे. 6.74-इंचाच्या HD+ IPS LCD डिस्प्लेमध्ये 90Hz चा रिफ्रेश रेट मिळतो. यामध्ये 50MP + 2MP असे ड्युअल रियर कॅमेरे आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यात 6,000 mAh ची मोठी बॅटरी आहे, ज्यामुळं फोन एका चार्जमध्ये दिवसभर टिकतो.

iQOO Z10 Lite 5G
आयक्यूओ झेड10 लाइट 5G (iQOO)

सॅमसंग गॅलेक्सी एफ06 5G (Samsung Galaxy F06 5G)
सॅमसंग ब्रँडवर विश्वास असलेल्या लोकांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. यात कंपनीच्या विश्वासार्ह सॉफ्टवेअरचा अनुभव मिळतो. यात Exynos 850 प्रोसेसर, 6.7-इंचाचा PLS LCD डिस्प्ले आणि 90Hz रिफ्रेश रेट आहे. 50MP चा रियर कॅमेरा कॅज्युअल फोटोग्राफीसाठी चांगला आहे. 5,000 mAh ची बॅटरी चांगला बॅकअप देते. याची किंमत सुमारे 9,799 रुपयांच्या आसपास आहे.

Samsung Galaxy F06 5G
Samsung Galaxy F06 5G (Samsung)

इन्फिनिक्स हॉट 60i 5G (Infinix Hot 60i 5G)
हा फोन दमदार परफॉर्मन्स आणि स्मूथ डिस्प्लेसाठी ओळखला जातो. यामध्ये MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. 6.75-इंचाच्या IPS LCD डिस्प्लेमध्ये 120Hz चा रिफ्रेश रेट असल्यामुळं मल्टीमीडियाचा अनुभव चांगला मिळतो. यात 50MP चा रियर कॅमेरा आणि 6,000 mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ वापर सुनिश्चित वापरासाठी योग्य आहे. हा फोन तुम्ही 9,299 रुपयांमध्ये खरेदी करू शकता. या फोन्समध्ये आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि बजेट-फ्रेंडली किंमती यांचा उत्तम समतोल आहे. सणासुदीच्या सेलमध्ये यापैकी कोणताही एक फोन निवडून तुम्ही उत्तम डील मिळवू शकता.

Infinix Hot 60i 5G
Infinix Hot 60i 5G (Infinix)

